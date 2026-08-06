जानिए कौन है तरुण तेजपाल, किस केस में दिए गए दोषी करार?

तरुण तेजपाल मामला केवल एक चर्चित आपराधिक मुकदमा नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था की अपीलीय प्रणाली को समझने का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह मामला बताता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता। यदि कानून के अनुसार अपील की जाती है और उच्च अदालत को लगता है कि निचली अदालत ने साक्ष्यों या कानून का सही मूल्यांकन नहीं किया, तो वह बरी करने का फैसला पलटकर दोषसिद्धि दर्ज कर सकती है। यही प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय न्याय प्रणाली की एक स्थापित व्यवस्था भी।इसीलिए 2013 से शुरू हुआ यह मामला 2026 में एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंचा है।