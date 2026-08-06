जानिए कौन है तरुण तेजपाल, किस केस में दिए गए दोषी करार?

Tarun Tejpal: 2013 के चर्चित आपराधिक मामले में 13 साल बाद तहलका संपादक दोषी करार, जाने कौन हैं तरुण तेजपाल? (AI Creative)
Tarun Tejpal: पूर्व पत्रकार और 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक-संपादक रहे तरुण तेजपाल एक समय देश की खोजी पत्रकारिता का बड़ा चेहरा माने जाते थे। लेकिन 2013 में उनकी एक महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोपों ने उनकी पहचान को एक बड़े कानूनी विवाद में बदल दिया। अब करीब 13 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया और उन्हें दोषी करार दिया है।
तरुण तेजपाल वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में समाचार पत्रिका तहलका की स्थापना की थी। तहलका ने कई चर्चित स्टिंग ऑपरेशन प्रकाशित किए, जिनमें रक्षा सौदों से जुड़े खुलासे भी शामिल थे। इसी वजह से तेजपाल लंबे समय तक भारतीय मीडिया के प्रमुख चेहरों में गिने जाते रहे।
मामला नवंबर 2013 का है। गोवा में आयोजित THiNK Fest के दौरान एक महिला जूनियर सहकर्मी ने आरोप लगाया कि होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो अलग-अलग मौकों पर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहियों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया था। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का बरी करने वाला फैसला रद्द कर दिया गया और दोषसिद्धि दर्ज की गई। विस्तृत निर्णय में अदालत ने साक्ष्यों के मूल्यांकन से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी की है।
दोषसिद्धि के बाद अगला चरण सजा तय करने का होता है। इसके अलावा तरुण तेजपाल के पास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का कानूनी अधिकार भी उपलब्ध है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कही है।
दरअसल यह मामला केवल एक चर्चित पत्रकार की दोषसिद्धि तक सीमित नहीं है। इसने यह भी दिखाया कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता। यदि उच्च अदालत को लगता है कि निचली अदालत ने साक्ष्यों या कानून का सही मूल्यांकन नहीं किया है, तो वह अपील में उस फैसले को पलट सकती है। यही वजह है कि 2013 से शुरू हुआ यह मामला 2026 में एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंचा है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसक जवाब हां है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद भी आरोपी के पास सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपील स्वीकार करता है, तो वह हाईकोर्ट के फैसले की भी समीक्षा कर सकता है। यानी भारतीय न्याय व्यवस्था में अंतिम न्यायिक स्तर तक कानूनी उपाय उपलब्ध रहते हैं।
कानून मानता है कि निचली अदालतों से भी तथ्य या कानून की व्याख्या में गलती हो सकती है। इसी वजह से बहु-स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसी भी संभावित त्रुटि को उच्च अदालतें सुधार सकें। इसका उद्देश्य किसी भी पक्ष के साथ न्याय सुनिश्चित करना है।
तरुण तेजपाल मामला केवल एक चर्चित आपराधिक मुकदमा नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय व्यवस्था की अपीलीय प्रणाली को समझने का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह मामला बताता है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं होता। यदि कानून के अनुसार अपील की जाती है और उच्च अदालत को लगता है कि निचली अदालत ने साक्ष्यों या कानून का सही मूल्यांकन नहीं किया, तो वह बरी करने का फैसला पलटकर दोषसिद्धि दर्ज कर सकती है। यही प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय न्याय प्रणाली की एक स्थापित व्यवस्था भी।इसीलिए 2013 से शुरू हुआ यह मामला 2026 में एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंचा है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग