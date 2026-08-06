आपके नाम पर कितने बैंक खाते हैं? क्या एक जगह पता चल सकता है? जानें कैसे

यदि किसी बचत या चालू खाते में लंबे समय तक ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक उसे पहले Inactive Account और बाद में Dormant Account घोषित कर सकता है। आमतौर पर दो वर्ष तक ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन न होने पर खाता निष्क्रिय श्रेणी में जा सकता है। हालांकि ब्याज जमा होना या बैंक शुल्क कटना ग्राहक लेनदेन नहीं माना जाता। कई लोगों के पुराने सैलरी खाते, छात्र जीवन में खुले खाते या दूसरे शहर के खाते इसी श्रेणी में चले जाते हैं।