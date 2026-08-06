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आपके नाम पर कितने बैंक खाते हैं? क्या एक जगह पता चल सकता है? जानें कैसे

How to find all bank accounts : क्या आप भूल गए हैं कि आपके नाम पर कितने बैंक खाते हैं? जानिए अपने सभी एक्टिव, निष्क्रिय (Dormant) और Unclaimed खातों का पता लगाने के तरीके तथा RBI के UDGAM पोर्टल की पूरी जानकारी।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 06, 2026

how to find all bank accounts linked to pan card

how to find all bank accounts linked to pan card

आज के समय में कई लोगों के एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं। नौकरी बदलने पर नया सैलरी अकाउंट, सरकारी योजना के लिए अलग खाता, पुराना बचत खाता या किसी दूसरे शहर में खुला बैंक अकाउंट। कई बार सालों बाद लोगों को याद भी नहीं रहता कि उनके नाम पर कितने खाते खुले हुए हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति के सभी बैंक खातों की जानकारी एक ही जगह मिल सकती है? क्या निष्क्रिय (Dormant) खातों का पता लगाया जा सकता है? और अगर कोई पुराना खाता गलत हाथों में चला जाए तो क्या जोखिम हो सकते हैं?

क्या एक जगह सभी बैंक खातों की मिलेगी जानकारी?

भारत में अभी ऐसा कोई सार्वजनिक पोर्टल नहीं है जहां लॉगिन करते ही आपके सभी बैंक खातों की पूरी सूची दिखाई दे जाए। हालांकि कुछ माध्यमों से अपने खातों की जानकारी जुटाई जा सकती है।

सबसे आसान तरीका है अपने पैन (PAN) और आधार से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना। आयकर विभाग के Annual Information Statement (AIS) और कुछ बैंकिंग रिकॉर्ड के जरिए कई खातों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बैंकों से सीधे जानकारी भी ली जा सकती है।

CKYC क्या है?

CKYC यानी Central KYC Registry एक केंद्रीकृत KYC डेटाबेस है, जिसे वित्तीय संस्थानों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्राहक को हर बैंक, बीमा कंपनी या वित्तीय संस्था में बार-बार KYC दस्तावेज जमा न करने पड़ें।

जब किसी व्यक्ति का CKYC बन जाता है, तो उसे एक CKYC नंबर मिलता है। हालांकि यह प्रणाली आपके सभी बैंक खातों की सूची दिखाने के लिए नहीं बनाई गई है। CKYC का मुख्य उद्देश्य KYC रिकॉर्ड का केंद्रीकरण है, न कि खातों की सार्वजनिक खोज सुविधा देना। फिर भी CKYC यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में आपकी पहचान का रिकॉर्ड एक समान रहे।

निष्क्रिय (Dormant) बैंक खाता क्या होता है?

यदि किसी बचत या चालू खाते में लंबे समय तक ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक उसे पहले Inactive Account और बाद में Dormant Account घोषित कर सकता है। आमतौर पर दो वर्ष तक ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन न होने पर खाता निष्क्रिय श्रेणी में जा सकता है। हालांकि ब्याज जमा होना या बैंक शुल्क कटना ग्राहक लेनदेन नहीं माना जाता। कई लोगों के पुराने सैलरी खाते, छात्र जीवन में खुले खाते या दूसरे शहर के खाते इसी श्रेणी में चले जाते हैं।

निष्क्रिय खातों में क्या जोखिम हैं?

निष्क्रिय खाते सिर्फ भूले हुए बैंक खाते नहीं होते, बल्कि वे सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। यदि खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदल चुका हो या KYC अपडेट न हो, तो ग्राहक को खाते की गतिविधियों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कई खाते न्यूनतम बैलेंस न रखने पर शुल्क भी काटते रहते हैं। परिणामस्वरूप खाते में जमा रकम धीरे-धीरे कम हो सकती है।

क्या भूले हुए खाते का पता लगाया जा सकता है?

यदि आपको संदेह है कि आपके नाम पर कोई पुराना बैंक खाता है, तो सबसे पहले अपने पुराने दस्तावेज, पासबुक, चेकबुक और ईमेल रिकॉर्ड देखें। इसके अलावा:

  • PAN से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड जांचें।
  • AIS (Annual Information Statement) देखें।
  • पुराने सैलरी खातों की जानकारी निकालें।
  • संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें।
  • बैंकिंग ईमेल और SMS रिकॉर्ड खंगालें।

इन तरीकों से कई पुराने खातों का पता लगाया जा सकता है।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposit) क्या है?

कई बार बैंक खाते वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। यदि लंबे समय तक कोई दावा नहीं किया जाता, तो जमा राशि 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' की श्रेणी में जा सकती है। ऐसे मामलों में बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हैं और खाताधारक या उसके कानूनी उत्तराधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि का दावा कर सकते हैं।

RBI का UDGAM पोर्टल क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए लोग विभिन्न बैंकों में अपने नाम पर मौजूद अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी खोज सकते हैं।

यह पोर्टल विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें लगता है कि किसी पुराने खाते में उनकी रकम पड़ी हो सकती है और उसका दावा नहीं किया गया है।

फ्रॉड से कैसे बचें?

पुराने और निष्क्रिय खातों को नजरअंदाज करना सुरक्षित नहीं माना जाता। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि समय-समय पर सभी बैंक खातों की समीक्षा करनी चाहिए। ये सावधानियां जरूर रखें

  • जिन खातों का उपयोग नहीं करते, उन्हें बंद करा दें।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखें।
  • समय-समय पर बैंक स्टेटमेंट जांचें।
  • KYC जानकारी अपडेट रखें।
  • संदिग्ध SMS या कॉल पर बैंक जानकारी साझा न करें।
  • नेट बैंकिंग अलर्ट सक्रिय रखें।
  • अगर कोई आपके नाम पर फर्जी खाता खोल दे तो?

यदि आपको किसी ऐसे खाते की जानकारी मिले जिसे आपने कभी नहीं खुलवाया, तो तुरंत संबंधित बैंक से संपर्क करें। आवश्यकता पड़ने पर लिखित शिकायत दर्ज करें और KYC रिकॉर्ड की जांच करवाएं।

गंभीर मामलों में साइबर क्राइम पोर्टल और पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है। समय रहते कार्रवाई करने से वित्तीय नुकसान और पहचान संबंधी जोखिम कम किए जा सकते हैं।

एक नजर से समझें

🔎 विषय📌 क्या जानना जरूरी है?
🆔 CKYCकेंद्रीकृत KYC रिकॉर्ड
🏦 सभी खाते एक जगह?फिलहाल पूरी सूची उपलब्ध नहीं
निष्क्रिय खातालंबे समय तक बिना लेनदेन वाला खाता
⚠️ जोखिमफ्रॉड, शुल्क और निगरानी की कमी
💰 UDGAM पोर्टलअनक्लेम्ड जमा राशि खोजने की सुविधा
🔒 सुरक्षा उपायKYC अपडेट रखें, पुराने खाते बंद करें

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Updated on:

06 Aug 2026 12:31 pm

Published on:

06 Aug 2026 12:31 pm

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