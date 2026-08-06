अगर कोई आपका आधार नंबर इस्तेमाल कर रहा हो तो कैसे पता करें? जानिए शिकायत की पूरी प्रक्रिया

आधार आज भारत में सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है। बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने, आयकर से जुड़े काम करने और कई डिजिटल सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति आपके आधार नंबर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो आपको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? क्या आधार के उपयोग का रिकॉर्ड देखा जा सकता है? और यदि दुरुपयोग का संदेह हो तो क्या कदम उठाने चाहिए?