अवैध कॉलोनियों पर सुप्रीम की नजर, भोपाल पर सख्ती के बाद क्या देशभर में बदलेंगे बुलडोजर और कार्रवाई के नियम?

Supreme Court on Illegal Construction: भोपाल में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से क्या बदल जाएगी देश भर की व्यवस्था? (AI Creative)
Supreme Court Illegal Construction: भोपाल के अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब केवल मध्यप्रदेश तक सीमित मामला नहीं रह गई है। अदालत ने साफ कहा है कि जब मामला उसके विचाराधीन है, तब राज्य सरकार समानांतर समिति बनाकर अलग व्यवस्था नहीं चला सकती। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि उसके आदेश पूरे देश के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ भोपाल का नहीं, बल्कि पूरे देश में अवैध निर्माण, मास्टर प्लान और नगर निकायों की जवाबदेही का बन गया है।
दरअसल भोपाल में लंबे समय से अवैध व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण का विवाद चल रहा है। नगर निगम कार्रवाई कर रहा था। राज्य सरकार ने बीच में 10 सदस्यीय समिति बना दी। नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इससे कार्रवाई प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समिति पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि सरकार समानांतर व्यवस्था नहीं बना सकती। सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसे में अब लड़ाई इस बात की है कि अब शहर किसके नियम से चलेगा? मास्टर प्लान, नगर निगम, राज्य सरकार या फिर किसी राजनीतिक दबाव से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसी सवाल के केंद्र में हैं।
दरअसल मास्टर प्लान किसी भी शहर का भविष्य का नक्शा होता है। इसमें तय होता है कि कहां बाजार बनेगा, कहां कॉलोनी। कहां उद्योग लगेंगे और कहां पार्क होंगे। सड़कें कितनी चौड़ी होंगी। कितनी मंजिल की इमारत बनाई जा सकती है। यदि इसके विपरीत निर्माण होता है तो, उसे अवैध माना जा सकता है।
ज्यादातर राज्यों में नगर निगम अधिनियम, नगर एवं ग्राम निवेश (Town and Country Planning) कानून और भवन निर्माण उपविधियां लागू होती हैं। इनके मुताबिक बिना अनुमति निर्माण नहीं किया जा सकता। भूमि उपयोग (Land Use) बदले बिना व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकतीं। नक्शे से अलग निर्माण दंडनीय माना जाता है। निगम को सीलिंग, नोटिस और ध्वस्तीकरण का अधिकार दिया गया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में कहा है-
दरअसल अदालत ने साफ संकेत दिया है कि आदेश व्यापक प्रभाव वाला हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करता है तो, इसका असर भी जरूर नजर आ सकता है। इसमें राज्य सरकारें समानांतर समितियां बनाने से बचना शुरू कर देंगी। नगर निकायों की जवाबदेही बढ़ेगी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज हो सकती हैं। मास्टर प्लान को अधिक गंभीरता से लागू करना पड़ेगा।
बता दें कि भोपाल का मामला केवल एक शहर में अवैध निर्माण हटाने का विवाद नहीं है। यह उस हर व्यवस्था की परीक्षा है, जिसमें शहरों का विकास कानून, मास्टर प्लान और नगर निकायों की भूमिका के आधार पर होना चाहिए या फिर समय-समय पर बनने वाली प्रशासनिक समितियों के भरोसे। सुप्रीम कोर्ट की ताजा सख्ती इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ले आई है। यदि आगे विस्तृत दिशानिर्देश जारी होते हैं, तो उनका असर केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में अवैध निर्माण और शहरी नियोजन की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है।
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