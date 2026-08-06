अवैध कॉलोनियों पर सुप्रीम की नजर, भोपाल पर सख्ती के बाद क्या देशभर में बदलेंगे बुलडोजर और कार्रवाई के नियम?

दरअसल भोपाल में लंबे समय से अवैध व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण का विवाद चल रहा है। नगर निगम कार्रवाई कर रहा था। राज्य सरकार ने बीच में 10 सदस्यीय समिति बना दी। नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इससे कार्रवाई प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समिति पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि सरकार समानांतर व्यवस्था नहीं बना सकती। सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसे में अब लड़ाई इस बात की है कि अब शहर किसके नियम से चलेगा? मास्टर प्लान, नगर निगम, राज्य सरकार या फिर किसी राजनीतिक दबाव से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसी सवाल के केंद्र में हैं।