पेंशन पाने वाले की मौत के बाद परिवार को क्या करना चाहिए? फैमिली पेंशन, बैंक प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज समझिए

यदि पेंशन बैंक खाते में आ रही थी, तो मृत्यु की सूचना मिलने के बाद बैंक खाते की स्थिति की जांच करता है। यदि खाते में संयुक्त धारक (Joint Holder) है, तो कुछ प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत आसान हो सकती हैं। लेकिन फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए केवल बैंक को सूचना देना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए पेंशन स्वीकृत करने वाले विभाग की मंजूरी भी जरूरी होती है।