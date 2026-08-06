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पेंशन पाने वाले की मौत के बाद परिवार को क्या करना चाहिए? फैमिली पेंशन, बैंक प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज समझिए

How to apply for family pension India : पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन कैसे शुरू कराएं? जानिए बैंक प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज (PPO, मृत्यु प्रमाण पत्र), पात्रता और आवेदन की पूरी जानकारी step-by-step.
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 06, 2026

How to apply for family pension India

How to apply for family pension India : फैमिली पेंशन के लिए क्या करें।

सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद अक्सर परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि पेंशन का क्या होगा और आगे आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी। ऐसे मामलों में सरकार परिवार के पात्र सदस्यों को फैमिली पेंशन (Family Pension) की सुविधा देती है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं और दस्तावेज पूरे करने होते हैं।

यदि समय पर आवेदन और दस्तावेज जमा कर दिए जाएं तो फैमिली पेंशन अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो सकती है। हालांकि कई मामलों में जानकारी की कमी के कारण परिवार को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है।

फैमिली पेंशन क्या होती है?

फैमिली पेंशन वह राशि है जो किसी सरकारी पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पात्र परिवारजन को दी जाती है। इसका उद्देश्य परिवार को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। आमतौर पर पति, पत्नी या अन्य पात्र आश्रित सदस्य इसके हकदार होते हैं। पात्रता संबंधित सेवा नियमों और पेंशन नियमों के अनुसार तय होती है।

मृत्यु के बाद सबसे पहले क्या करें?

पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार को सबसे पहले बैंक और संबंधित पेंशन प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी चाहिए।

  • शुरुआती कदम
  • मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  • बैंक को मृत्यु की सूचना दें।
  • संबंधित विभाग या पेंशन कार्यालय को जानकारी दें।
  • फैमिली पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
  • सभी दस्तावेजों की प्रतियां तैयार रखें।

जितनी जल्दी सूचना दी जाएगी, प्रक्रिया उतनी ही तेजी से आगे बढ़ सकती है।

बैंक में क्या प्रक्रिया होती है?

यदि पेंशन बैंक खाते में आ रही थी, तो मृत्यु की सूचना मिलने के बाद बैंक खाते की स्थिति की जांच करता है। यदि खाते में संयुक्त धारक (Joint Holder) है, तो कुछ प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत आसान हो सकती हैं। लेकिन फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए केवल बैंक को सूचना देना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए पेंशन स्वीकृत करने वाले विभाग की मंजूरी भी जरूरी होती है।

बैंक आमतौर पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उन्हें संबंधित प्राधिकरण तक भेजने या सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करता है।

फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए क्या करें?

सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

  • आमतौर पर आवश्यक दस्तावेज
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
  • फैमिली पेंशन आवेदन पत्र
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • पति/पत्नी का फोटो
  • विवाह प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में)
  • जन्म प्रमाण पत्र (यदि आश्रित बच्चों के लिए दावा हो)
  • मोबाइल नंबर और संपर्क विवरण

विभाग और राज्य के अनुसार दस्तावेजों की सूची में थोड़ा अंतर हो सकता है।

फैमिली पेंशन किसे मिलती है?

सबसे पहले पात्र पति या पत्नी को फैमिली पेंशन का अधिकार मिलता है। यदि पति या पत्नी जीवित नहीं हैं या पात्र नहीं हैं, तो नियमों के अनुसार अन्य आश्रित बच्चों को लाभ मिल सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में दिव्यांग आश्रितों को भी लाभ दिया जाता है। पात्रता संबंधित पेंशन नियमों के आधार पर तय की जाती है।

फैमिली पेंशन की राशि कैसे तय होती है?

फैमिली पेंशन की राशि मूल पेंशन और संबंधित नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। कई मामलों में मृत्यु के बाद शुरुआती अवधि तक Enhanced Family Pension दी जाती है, जिसके बाद सामान्य फैमिली पेंशन लागू होती है। यह अवधि और राशि संबंधित पेंशन नियमों पर निर्भर करती है।

पेंशन शुरू होने में कितना समय लगता है?

यदि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हों तो प्रक्रिया कुछ सप्ताह में पूरी हो सकती है। लेकिन दस्तावेजों की कमी, रिकॉर्ड में त्रुटि या पात्रता विवाद होने पर समय बढ़ सकता है।

  • देरी के सामान्य कारण
  • मृत्यु प्रमाण पत्र जमा न होना
  • PPO की जानकारी उपलब्ध न होना
  • बैंक विवरण में त्रुटि
  • नाम या जन्मतिथि में अंतर
  • पात्रता संबंधी विवाद

इसलिए आवेदन से पहले सभी दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।

अगर पेंशन खाते में मृत्यु के बाद भी पैसा आ जाए तो?

मृत्यु के बाद आने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि को परिवार द्वारा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी राशि को संबंधित नियमों के अनुसार वापस करने या समायोजित करने की प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द बैंक और पेंशन विभाग को देना जरूरी माना जाता है।

📝 काम✅ क्या करना है?
📢 मृत्यु की सूचनाबैंक और पेंशन विभाग को दें
📄 मृत्यु प्रमाण पत्रसबसे जरूरी दस्तावेज
🏛️ PPO (पेंशन भुगतान आदेश)आवेदन के लिए आवश्यक
🖊️ फैमिली पेंशन आवेदननिर्धारित फॉर्म भरें
🏦 बैंक विवरणसही खाते की जानकारी दें
🔍 दस्तावेज सत्यापनविभाग द्वारा जांच
💰 फैमिली पेंशन शुरूमंजूरी मिलने के बाद भुगतान

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Updated on:

06 Aug 2026 12:03 pm

Published on:

06 Aug 2026 12:03 pm

Hindi News / News Bulletin / पेंशन पाने वाले की मौत के बाद परिवार को क्या करना चाहिए? फैमिली पेंशन, बैंक प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज समझिए

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