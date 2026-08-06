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शहरों में पाइपलाइन के पानी की क्वालिटी: कैसे जानें कि आप क्या पी रहे हैं?

Water Quality: क्या आपके घर के नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित है? जानिए घर पर पानी की गुणवत्ता जांचने के आसान तरीके, सही TDS, pH मानक और कब लैब टेस्ट करवाना जरूरी है।
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भारत

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MI Zahir

Aug 06, 2026

Drinking Clean Water News.

हमेशा साफ पानी पीएं और सेहतमंद रहें। ( विजुअल: ChatGPT)

शहरों में पाइपलाइन के पानी की गुणवत्ता जानना अब बेहद जरूरी हो गया है। यह केवल आपकी सेहत ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा से भी जुड़ा है। नीचे हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि आप अपने घर के नल के पानी की गुणवत्ता कैसे जांच सकते हैं, इसके लिए कौन-कौन से तरीके उपलब्ध हैं और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए।

घर पर पानी की गुणवत्ता कैसे जांचें

आप घर पर ही कुछ आसान तरीकों से पानी की गुणवत्ता का प्राथमिक आकलन कर सकते हैं।

  • डिजिटल TDS मीटर:यह सबसे तेज और किफायती तरीका है। लगभग 200–500 रुपये में मिलने वाले इस मीटर से आप पानी में घुले हुए ठोस पदार्थों (Total Dissolved Solids-TDS) की मात्रा जान सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार, TDS का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • मल्टी-पैरामीटर टेस्ट स्ट्रिप्स:इन स्ट्रिप्स की मदद से एक ही बार में pH, कठोरता (Hardness), क्लोरीन और बैक्टीरिया जैसे कई मानकों की जांच की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया लगभग 60 सेकंड में पूरी हो जाती है।
  • साबुन-शेक टेस्ट (Soap-Shake Test):यह एक आसान और निःशुल्क तरीका है। पानी में साबुन डालकर झाग बनने की मात्रा देखकर उसकी कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि झाग कम बनता है, तो पानी कठोर माना जाता है।
  • प्रयोगशाला परीक्षण:यह सबसे विश्वसनीय तरीका है। NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में 500 से 2,500 रुपये के बीच पानी के 47 से अधिक रासायनिक, भौतिक और जीवाणु-संबंधी मानकों की जांच कराई जा सकती है। यह परीक्षण BIS IS 10500:2012 मानकों के अनुसार किया जाता है।

सरकारी व्यवस्था और मानक

भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। BIS IS 10500:2012 पीने के पानी की गुणवत्ता का राष्ट्रीय मानक है, जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु-संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

देशभर में अब तक लगभग 2,811 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं, जहां आम नागरिक मामूली शुल्क देकर अपने पानी के नमूनों की जांच करा सकते हैं। इसके अलावा, पानी की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें CPGRAMS या जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दर्ज कराई जा सकती हैं।

शहरों में पानी की गुणवत्ता की चुनौतियां

शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता कई कारणों से प्रभावित होती है। इनमें पुरानी पाइपलाइनें, सीवर लाइन के पास गुजरने वाली पानी की पाइपलाइनें, भूजल में फ्लोराइड या आर्सेनिक की अधिक मात्रा तथा मौसमी परिवर्तन प्रमुख हैं। कई शहरों में सीवर लाइन के पास पाइपलाइन होने के कारण दूषित पानी की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।

क्या करें? अपनाएं ये व्यावहारिक उपाय

  1. सबसे पहले अपने घर के नल से पानी का नमूना लें और TDS मीटर या टेस्ट स्ट्रिप्स से उसकी जांच करें।
  2. यदि TDS का स्तर 500 से अधिक हो या pH, क्लोरीन अथवा बैक्टीरिया के असामान्य स्तर मिलें, तो NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में विस्तृत जांच कराएं।
  3. नियमित अंतराल पर, विशेषकर मौसम बदलने के बाद, पानी की गुणवत्ता की दोबारा जांच करें क्योंकि समय के साथ इसकी गुणवत्ता बदल सकती है।
  4. यदि पानी दूषित मिले, तो पानी की प्रकृति के अनुसार RO, UV या UF जैसे जल शोधन (Filtration) विकल्प अपनाने पर विचार करें।
  5. यदि समस्या विभागीय स्तर की हो, जैसे सीवर रिसाव या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होना, तो स्थानीय जल विभाग या स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक रूप से भी आवाज उठाएं।

इससे आपको क्या फायदा होगा?

समय-समय पर पानी की जांच और सतर्कता बरतने से आप और आपका परिवार जलजनित बीमारियों से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि समय रहते पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, तो पेट संबंधी संक्रमण और अन्य गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी कम किया जा सकता है।

साफ पानी के लिए आपके अगले कदम

बहरहाल,आज ही अपने घर के नल से पानी का नमूना लें और TDS मीटर या टेस्ट स्ट्रिप्स से उसकी जांच करें। यदि किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई दे, तो प्रयोगशाला में विस्तृत परीक्षण कराएं। साथ ही, अपने क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता पर नियमित नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यह छोटा-सा कदम आपके परिवार की सेहत के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। इस तरह आप न केवल जान पाएंगे कि आप क्या पी रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपका पीने का पानी सुरक्षित है।

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संबंधित विषय:

drinking water crisis

drinking water problem

water supply scheme

वाटर क्राइसेस

Updated on:

06 Aug 2026 01:03 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:03 pm

Hindi News / Patrika+ / शहरों में पाइपलाइन के पानी की क्वालिटी: कैसे जानें कि आप क्या पी रहे हैं?

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