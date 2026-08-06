शहरों में पाइपलाइन के पानी की क्वालिटी: कैसे जानें कि आप क्या पी रहे हैं?

हमेशा साफ पानी पीएं और सेहतमंद रहें। ( विजुअल: ChatGPT)
शहरों में पाइपलाइन के पानी की गुणवत्ता जानना अब बेहद जरूरी हो गया है। यह केवल आपकी सेहत ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा से भी जुड़ा है। नीचे हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि आप अपने घर के नल के पानी की गुणवत्ता कैसे जांच सकते हैं, इसके लिए कौन-कौन से तरीके उपलब्ध हैं और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
आप घर पर ही कुछ आसान तरीकों से पानी की गुणवत्ता का प्राथमिक आकलन कर सकते हैं।
भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। BIS IS 10500:2012 पीने के पानी की गुणवत्ता का राष्ट्रीय मानक है, जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु-संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
देशभर में अब तक लगभग 2,811 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं, जहां आम नागरिक मामूली शुल्क देकर अपने पानी के नमूनों की जांच करा सकते हैं। इसके अलावा, पानी की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें CPGRAMS या जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दर्ज कराई जा सकती हैं।
शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता कई कारणों से प्रभावित होती है। इनमें पुरानी पाइपलाइनें, सीवर लाइन के पास गुजरने वाली पानी की पाइपलाइनें, भूजल में फ्लोराइड या आर्सेनिक की अधिक मात्रा तथा मौसमी परिवर्तन प्रमुख हैं। कई शहरों में सीवर लाइन के पास पाइपलाइन होने के कारण दूषित पानी की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।
समय-समय पर पानी की जांच और सतर्कता बरतने से आप और आपका परिवार जलजनित बीमारियों से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि समय रहते पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, तो पेट संबंधी संक्रमण और अन्य गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी कम किया जा सकता है।
बहरहाल,आज ही अपने घर के नल से पानी का नमूना लें और TDS मीटर या टेस्ट स्ट्रिप्स से उसकी जांच करें। यदि किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई दे, तो प्रयोगशाला में विस्तृत परीक्षण कराएं। साथ ही, अपने क्षेत्र के पानी की गुणवत्ता पर नियमित नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यह छोटा-सा कदम आपके परिवार की सेहत के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। इस तरह आप न केवल जान पाएंगे कि आप क्या पी रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपका पीने का पानी सुरक्षित है।
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