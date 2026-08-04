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सिर्फ साफ दिखने से पानी सुरक्षित नहीं होता! घर पर ऐसे करें 7 आसान क्वालिटी टेस्ट

क्या आपका पीने का पानी वास्तव में सुरक्षित है? जानें घर पर पानी की गुणवत्ता जांचने के 7 आसान तरीके, TDS मीटर, pH टेस्ट, घरेलू टेस्ट किट और कब लैब टेस्ट कराना जरूरी है।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 04, 2026

water check at home

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

जब हम रोजमर्रा में पानी पीते हैं, तो अक्सर यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि पानी सेफ है क्योंकि वह साफ दिखाई देता है। लेकिन पानी की असली शुद्धता केवल दिखावट से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद सूक्ष्म संदूषकों से तय होती है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि घर पर पानी की गुणवत्ता कैसे जांची जा सकती है।

पानी की गुणवत्ता क्यों मायने रखती है

पानी में बैक्टीरिया, रसायन या भारी धातुओं जैसे संदूषक मौजूद हो सकते हैं, जो पेट की बीमारियाँ, गुर्दे की समस्याएँ या लंबे समय में विकास संबंधी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए नियमित जांच से यह सुनिश्चित होता है कि आप और आपके परिवार का पानी सुरक्षित है।

घर पर पानी की गुणवत्ता जांचने के आसान तरीके

नीचे कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं, जिन्हें आप बिना किसी महंगे उपकरण के आज़मा सकते हैं:

  1. रोशनी में देखकर निरीक्षण (Visual Inspection)

एक साफ गिलास में पानी भरकर उसे प्राकृतिक रोशनी में देखें। यदि पानी में धुंधलापन, रंग या कण दिखाई दें, तो यह अशुद्धता का संकेत हो सकता है।

  1. गंध परीक्षण (Smell Test)

एक ताजा गिलास पानी लें और उसकी गंध लें। क्लोरीन जैसी तेज गंध, सड़े अंडे जैसी बदबू या किसी रासायनिक गंध का होना संदूषण का संकेत हो सकता है।

  1. स्वाद परीक्षण (Taste Test) — सावधानी के साथ

यदि पानी का स्रोत पहले से भरोसेमंद हो, तो स्वाद से खारा, धात्विक या रासायनिक स्वाद पहचाना जा सकता है। लेकिन यह तरीका केवल प्रारंभिक संकेत देता है, और इसे पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए।

  1. साबुन-झाग परीक्षण (Soap-Lather Test)

एक पारदर्शी बोतल में नल का पानी भरें और उसमें 8–10 बूंदें बिना खुशबू वाले साबुन की डालें। बोतल को 10 सेकंड तक हिलाएँ और फिर देखें: यदि झाग जल्दी गायब हो जाता है और पानी में धुंधलापन आ जाता है, तो पानी कठोर (hard) हो सकता है।

  1. TDS मीटर (TDS Meter)

TDS (Total Dissolved Solids) मीटर ₹200–₹500 में आसानी से उपलब्ध है। यह पानी में घुले ठोस पदार्थों की मात्रा बताता है। भारत में पीने के पानी के लिए BIS IS:10500:2012 के अनुसार TDS 500 mg/L से अधिक नहीं होना चाहिए। यह तरीका तेज और सटीक प्रारंभिक संकेत देता है।

  1. pH स्ट्रिप या मीटर

पानी का pH जानना भी ज़रूरी है क्योंकि अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय पानी पाइपों को नुकसान पहुँचा सकता है और क्लोरीनेशन की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।

  1. घरेलू टेस्ट किट (Home Test Kits)

बाजार में उपलब्ध टेस्ट किट्स से आप बैक्टीरिया, नाइट्रेट, लोहा, क्लोरीन, pH, कठोरता आदि की जांच कर सकते हैं। कुछ किट्स रंग बदलने वाले स्ट्रिप्स या पॉजिटिव/नेगेटिव संकेत देती हैं। हालांकि, इनकी सटीकता लैब टेस्ट जितनी नहीं होती, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के लिए ये उपयोगी हैं।

तरीकालागतक्या पता चलता हैसीमाएँ
दृश्य निरीक्षणमुफ्तरंग, धुंधलापन, कणसूक्ष्म संदूषण नहीं दिखता
गंध परीक्षणमुफ्तक्लोरीन, गंध संबंधी संकेतकई संदूषक गंधहीन होते हैं
स्वाद परीक्षणमुफ्तधात्विक या रासायनिक स्वादकेवल भरोसेमंद स्रोत पर ही उपयोगी
साबुन-झाग परीक्षणमुफ्तपानी की कठोरता का संकेतकेवल कठोरता बताता है
TDS मीटर₹200–₹500घुले ठोस पदार्थों की मात्राबैक्टीरिया या रसायन नहीं बताता
pH स्ट्रिप/मीटरकम लागतपानी का अम्लीय/क्षारीय स्तरअन्य संदूषक नहीं दिखाता
घरेलू टेस्ट किटमध्यम लागतकई रसायन, बैक्टीरिया आदि की जांचलैब जितनी सटीकता नहीं

कब लैब टेस्ट कराना ज़रूरी है

यदि ऊपर दिए गए तरीकों से किसी प्रकार का संदिग्ध संकेत मिलता है- जैसे पानी का रंग, गंध, स्वाद बदलना, या TDS बहुत अधिक होना तो आपको प्रमाणित (NABL) लैब में पानी का परीक्षण कराना चाहिए। विशेषकर बैक्टीरिया, भारी धातु या रसायन संबंधी जांच के लिए यह आवश्यक है।

बैक्टीरिया जैसे संदूषक अक्सर गंधहीन और स्वादहीन होते हैं - यानी दृश्य, गंध और स्वाद परीक्षण से माइक्रोबायोलॉजिकल संदूषण (जैसे E. coli) का पता लगभग असंभव है। इसलिए, लैब टेस्ट जरूरी है।

अक्सर होने वाली गलतियाँ और उनसे बचने के उपाय

– केवल एक तरीका अपनाना: कई तरीकों को मिलाकर ही सही व सटीक जानकारी मिल सकती है।
– केवल दिखावट पर भरोसा करना: साफ दिखने वाला पानी भी असुरक्षित हो सकता है।
– TDS को ही सब कुछ मान लेना: यह केवल एक संकेत है, पूरी जांच नहीं।
– संदिग्ध स्थिति में लैब टेस्ट न कराना: यह सबसे सुरक्षित विकल्प है।

घर पर पानी की गुणवत्ता जांचने के ये तरीके सरल, सस्ते और प्रारंभिक स्तर पर काफी उपयोगी हैं। लेकिन यदि कोई संदेह हो चाहे रंग, गंध, स्वाद या TDS तो प्रमाणित लैब में पानी की जांच कराना सबसे सुरक्षित कदम है। यह आपके परिवार की सेहत और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ें, पानी की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप जो पी रहे हैं, वह वास्तव में सुरक्षित है।

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Updated on:

04 Aug 2026 01:02 pm

Published on:

04 Aug 2026 01:02 pm

Hindi News / Patrika+ / सिर्फ साफ दिखने से पानी सुरक्षित नहीं होता! घर पर ऐसे करें 7 आसान क्वालिटी टेस्ट

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