सिर्फ साफ दिखने से पानी सुरक्षित नहीं होता! घर पर ऐसे करें 7 आसान क्वालिटी टेस्ट

घर पर पानी की गुणवत्ता जांचने के ये तरीके सरल, सस्ते और प्रारंभिक स्तर पर काफी उपयोगी हैं। लेकिन यदि कोई संदेह हो चाहे रंग, गंध, स्वाद या TDS तो प्रमाणित लैब में पानी की जांच कराना सबसे सुरक्षित कदम है। यह आपके परिवार की सेहत और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ें, पानी की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप जो पी रहे हैं, वह वास्तव में सुरक्षित है।