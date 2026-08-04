Loan Fraud : लोन के नाम पर ठगी से बचने के लिए ये खास टिप्स अपनाएं और रहें टेंशन फ्री!

जब आपके बैंक खाते से कोई अनजान EMI कटती है, या आपको कोई लोन एजेंसी कॉल कर रही है, जिससे आपने कभी लोन नहीं लिया, तो यह पहचानना पहला कदम है कि कुछ गड़बड़ है। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट-CIBIL, Experian, Equifax या CRIF High Mark से—एक बार अवश्य डाउनलोड करें। यह फ्री होती है और इसमें आपके नाम पर दर्ज सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी होती है। अगर कोई लोन आपको अनजान लगे, तो यह साफ तौर पर संकेत है कि आपकी पहचान का दुरुपयोग हुआ है।