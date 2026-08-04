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Loan Fraud : लोन के नाम पर ठगी से बचने के लिए ये खास टिप्स अपनाएं और रहें टेंशन फ्री!

Loan Fraud Safety: आज के समय में लोन के नाम पर ठगी तेजी से बढ़ रही है। अपनी वित्तीय पहचान को सुरक्षित रखने और अनजान लोन से बचने के लिए तुरंत ये आसान उपाय अपनाएं।
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भारत

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MI Zahir

Aug 04, 2026

Loan Fraud Alert News.

लोन के नाम पर ठगी से बचें, अलर्ट रहें। ( विजुअल: Google Gemini Ai)

क्या आप जानते हैं कि एक अनजान लोन आपके बैंक खाते में सेंध लगा सकता है? आपको ठगी की इस दुनिया में फंसे नहीं रहना है आपकी किस्मत! समझदारी से कदम उठा कर आप अपनी वित्तीय पहचान सुरक्षित रख सकते हैं!

लोन की ठगी से ऐसे बचें

लोन ठगी की दुनिया में फंसना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना और भविष्य में सुरक्षित रहना भी संभव है, बशर्ते आप समय रहते समझदारी से कदम उठाएं। आम आदमी के लिए यह स्थिति तनावपूर्ण होती है, लेकिन सही जानकारी और कार्रवाई से आप अपनी वित्तीय पहचान और मन की शांति दोनों बचा सकते हैं।

इसे पहचानें-क्या यह ठगी है?

जब आपके बैंक खाते से कोई अनजान EMI कटती है, या आपको कोई लोन एजेंसी कॉल कर रही है, जिससे आपने कभी लोन नहीं लिया, तो यह पहचानना पहला कदम है कि कुछ गड़बड़ है। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट-CIBIL, Experian, Equifax या CRIF High Mark से—एक बार अवश्य डाउनलोड करें। यह फ्री होती है और इसमें आपके नाम पर दर्ज सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी होती है। अगर कोई लोन आपको अनजान लगे, तो यह साफ तौर पर संकेत है कि आपकी पहचान का दुरुपयोग हुआ है।

पहला कदम-आप फ्रॉड को चुनौती दें

जब आपको कोई संदिग्ध लोन दिखाई दे, तो तुरंत उस लेंडर को लिखित में सूचित करें कि यह लोन आपका नहीं है और आप इसे “फ्रॉड के तहत विवादित” (Under dispute due to fraud) घोषित करना चाहते हैं। साथ ही, पुलिस में FIR दर्ज कराएं-यह आपका मामला मजबूत बनाता है और आगे की कार्रवाई में मदद करता है। याद रखें, यदि आपने गलती से एक भी EMI चुका दी, तो यह आपके दावे को कमजोर कर सकता है-इसलिए भुगतान से बचें।

रोकथाम और निगरानी-फ्यूचर प्रूफिंग

एक बार पहचान हो जाने के बाद, अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल को सुरक्षित रखना आवश्यक है। क्रेडिट ब्यूरो से क्रेडिट फ्रीज़ या अलर्ट सेवाएं सक्रिय कराएं, ताकि कोई नया लोन बिना आपकी जानकारी के न लिया जा सके। इसके अलावा, समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें—कम से कम हर तीन महीने में एक बार ऐसा जरूर करें।

सावधानियां-ठगी के संकेत और बचाव

लोन लेने के दौरान कुछ संकेत आपको सतर्क कर सकते हैं:

  • गैर-सीबीआईएल चेक, “100% अप्रूवल” जैसे वादे अक्सर धोखाधड़ी के लाल झंडे होते हैं।
  • अग्रिम शुल्क (प्रोसेसिंग फीस, डाक्युमेंटेशन चार्ज) मांगना—यह भी एक आम ठगी का तरीका है।
  • संदिग्ध ऐप्स—जो आपके फोन से संपर्क, फोटो या अन्य डेटा मांगते हैं—उनसे सावधान रहें।
  • किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें, खासकर SMS या WhatsApp के माध्यम से भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें।

अगर आप किसी संदिग्ध ऐप से परेशान हैं-जो धमकी दे रहा हो, ब्लैकमेल कर रहा हो या आपके संपर्कों को परेशान कर रहा हो—तो तुरंत स्क्रीनशॉट लें, ऐप की अनुमति हटाएं, उसे अनइंस्टॉल करें, और साइबर क्राइम पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें।

लोन के नाम पर ठगी से ऐसे बचें। ( फोटो: ChatGPT)

लोन के नाम पर ठगी हो तो क्या करें ?

*आजकल ऑनलाइन और फर्जी लोन ऐप्स के जरिए लोगों के साथ ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

*ठग अक्सर कम ब्याज दर या बिना किसी दस्तावेज के आसानी से लोन देने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं।

*कई बार लोग बिना सोचे-समझे अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं।

*इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अज्ञात ऐप को डाउनलोड करने या अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए।

*यदि आपके साथ ऐसा कोई धोखा होता है, तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी शिकायत करें।

आगे की राह-आपका अगला कदम

इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है-धीरे और समझदारी से काम लेना। किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऐप पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले पहचानें, फिर कार्रवाई करें। यदि आपने किसी फ्रॉड ऐप को डाउनलोड कर लिया है, तो उसे तुरंत हटाएं, बैंक और क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करें, और साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें। FIR दर्ज कराना और दस्तावेज़ रखना आपकी सबसे बड़ी रक्षा है।

आपकी वित्तीय पहचान आपकी सबसे बड़ी पूंजी

बहरहाल, आपकी वित्तीय पहचान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है-इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। समय रहते सतर्कता और कार्रवाई से आप ठगे जाने से बच सकते हैं और आप भविष्य में भी सुरक्षित रह सकते हैं।

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संबंधित विषय:

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fraud calls

Updated on:

04 Aug 2026 12:55 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:53 pm

Hindi News / Patrika+ / Loan Fraud : लोन के नाम पर ठगी से बचने के लिए ये खास टिप्स अपनाएं और रहें टेंशन फ्री!

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