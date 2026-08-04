सर्पदंश से हर साल 50 हजार मौतें, कर्नाटक ने स्नेकबाइट को नोटिफिएबल माना… देशभर में क्या है स्थिति?

Snakebite Cases in India: कर्नाटक एक बार फिर सर्पदंश से होने वाली मौतों के मामले में देश में सबसे ऊपर है। पहली नजर में यह राज्य की विफलता लग सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक पहलू और है जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नाटक ने फरवरी 2024 में सर्पदंश को 'नोटिफाएबल डिजीज' घोषित कर दिया था। यानी अब सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को भी हर सर्पदंश के मामले और उससे होने वाली मौत की सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद राज्य में दर्ज मामलों और मौतों की संख्या अचानक बढ़ गई। 2024 में शुरू हुए कर्नाटक के इस मॉडल के तहत सर्पदंश के इलाज को भी आयुष्मान के तहत जोड़ा गया। जिसके बाद रिपोर्टिंग के मामलों में सुधार देखा गया।