40 वर्ष से अधिक उम्र में नई नौकरी: री‑स्किलिंग की ज़रूरत और रास्ते

उम्र सिर्फ एक संख्या है, सही री-स्किलिंग और हुनर से 40 की उम्र के बाद भी करियर में शानदार वापसी संभव है। ( विजुअल: ChatGPT).
40 की उम्र पार करने के बाद नौकरी बदलना या नई शुरुआत करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बदलते समय में यह भी सच है कि नई स्किल सीख कर, डिजिटल टूल्स अपना कर और सही दिशा में कदम बढ़ा कर यह रास्ता संभव है। नीचे हम समझते हैं कि क्यों री‑स्किलिंग अब जरूरी हो गया है, कौन‑सी स्किल्स मददगार हैं, और कैसे शुरुआत करें।
ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन ने काम के तरीके बदल दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में भारत में नौकरी पाने की क्षमता 46% थी, जो 2026 तक बढ़ कर 56.4% हो गई है। यह बदलाव स्किलिंग और री‑स्किलिंग पहलों का असर है। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025‑26 में बताया गया है कि 15‑59 वर्ष की उम्र में तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या 8.1% से बढ़ कर 34.7% हो गई है। यह दिखाता है कि स्किलिंग का असर व्यापक हो रहा है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत 15‑59 वर्ष तक के लोगों को शॉर्ट‑टर्म ट्रेनिंग (STT) और Recognition of Prior Learning (RPL) के माध्यम से री‑स्किलिंग का मौका मिलता है। इसमें AI, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी नई तकनीकों पर 400 से अधिक नए कोर्स शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, Future Skills PRIME कार्यक्रम के तहत IT क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को AI जैसी नई तकनीकों में री‑स्किलिंग दी जा रही है। ITI अपग्रेडेशन योजना के तहत 1,000 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे नए‑युग की ट्रेनिंग उपलब्ध हो सकेगी।
उम्र के इस पड़ाव पर नई नौकरी के लिए सीखें नए हुनर। (फोटो: ChatGPT)
इस उम्र में कई लोग अनुभव के बावजूद तकनीकी बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। Reddit जैसे मंचों पर लोग लिखते हैं कि 40 के बाद नौकरी बदलना मुश्किल हो जाता है, खासकर तकनीकी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, लेकिन मॉडर्न स्किलिंग से यह बाधा दूर हो सकती है। नई स्किल सीख कर, डिजिटल टूल्स अपना कर और अपनी विशेषज्ञता अपडेट कर के आप फिर से नौकरी‑बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं।
पहला कदम है अपनी मौजूदा स्किल्स और रुचियों का आकलन करना। सोचें कि कौन‑सी नई तकनीक या क्षेत्र आपके अनुभव से मेल खाती है - जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, या ग्रीन जॉब्स। दूसरा, PMKVY 4.0, Future Skills PRIME या ITI अपग्रेडेशन जैसी सरकारी योजनाओं में उपलब्ध कोर्स देखें। ये कोर्स अक्सर कम अवधि के होते हैं और कई बार मुफ्त या कम लागत वाले होते हैं। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे Skill India Digital Hub का इस्तेमाल करें, जहां से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग, माइक्रो‑क्रेडेंशियल और placement‑oriented कोर्स पा सकते हैं। चौथा, सीखने के दौरान छोटे प्रोजेक्ट करें -जैसे एक छोटा ब्लॉग बनाना, डेटा एनालिसिस करना या सोशल मीडिया कैम्पेन चलाना- ताकि रिज्यूम में दिखाने के लिए कुछ हो।
आप कोई भी कोर्स चुनने से पहले उसकी मान्यता (NSQF Alignment) और Placement रिकॉर्ड देखें। ऑनलाइन कोर्स करते समय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखें -विश्वसनीय प्लेटफॉर्म चुनें। और सबसे जरूरी: अपनी उम्र को बाधा न समझें, बल्कि अनुभव को ताकत बनाएं। नई स्किल्स सीखने की क्षमता उम्र से नहीं, इच्छाशक्ति से तय होती है।
एक बार स्किल सीखने के बाद, वह छोटे स्तर पर लागू करें -फ्रीलांस प्रोजेक्ट, स्वयं का छोटा काम, या स्थानीय समुदाय में सेवा करना। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नेटवर्क भी बनता है। इसके बाद, LinkedIn या अन्य प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी नई स्किल्स और प्रोजेक्ट्स दिखाएं। यह आपके प्रोफाइल को ताज़ा और आकर्षक बनाएगा।
बहरहाल, 40प्लस उम्र में नई नौकरी या करियर की शुरुआत चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सरकारी योजनाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपकी इच्छाशक्ति मिलकर यह रास्ता आसान बना सकते हैं। सही स्किल चुनें, सीखें, प्रयोग करें और फिर से अपनी जगह बनाएं - उम्र सिर्फ एक संख्या है, बस आपकी क्षमता ही मायने रखती है।
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