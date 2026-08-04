40 वर्ष से अधिक उम्र में नई नौकरी: री‑स्किलिंग की ज़रूरत और रास्ते

पहला कदम है अपनी मौजूदा स्किल्स और रुचियों का आकलन करना। सोचें कि कौन‑सी नई तकनीक या क्षेत्र आपके अनुभव से मेल खाती है - जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, या ग्रीन जॉब्स। दूसरा, PMKVY 4.0, Future Skills PRIME या ITI अपग्रेडेशन जैसी सरकारी योजनाओं में उपलब्ध कोर्स देखें। ये कोर्स अक्सर कम अवधि के होते हैं और कई बार मुफ्त या कम लागत वाले होते हैं। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे Skill India Digital Hub का इस्तेमाल करें, जहां से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग, माइक्रो‑क्रेडेंशियल और placement‑oriented कोर्स पा सकते हैं। चौथा, सीखने के दौरान छोटे प्रोजेक्ट करें -जैसे एक छोटा ब्लॉग बनाना, डेटा एनालिसिस करना या सोशल मीडिया कैम्पेन चलाना- ताकि रिज्यूम में दिखाने के लिए कुछ हो।