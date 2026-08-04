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किचन में मौसम का स्वाद: अनसुने भारतीय स्नैक्स जो बदल देंगे आपकी डाइट, स्वाद और सेहत भी

क्या आप जानते हैं कि मौसम के अनुसार खाना पकाना केवल आपके स्वास्थ्य और जेब के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ा है? आइए यह समझने कि कोशिश करते हैं कि मौसमी खाना हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हैं।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 04, 2026

Seasonal diet

मौसम बदलो, डाइट बदलो! (AI)

हमारी रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है। यह हमारी सेहत, संस्कृति और मौसम के साथ तालमेल बिठाने का एक केंद्र है। जब हम मौसम के अनुसार भोजन का चयन करते हैं, तो यह न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि हमारी सेहत, जेब और पर्यावरण तीनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

मौसमी भोजन क्यों है जरूरी?

  • प्राकृतिक स्वाद और भरपूर पोषणजब फल और सब्जियां अपने स्वाभाविक मौसम में पकते हैं, तो उनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक अध्ययन (Journal of Food Science, 2020) के अनुसार, प्राकृतिक मौसम में उगाए गए टमाटरों में कोल्ड-स्टोरेज या बेमौसम उगाए गए टमाटरों की तुलना में विटामिन C की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। मौसमी फल और सब्जियां पेड़-पौधों पर प्राकृतिक रूप से पकती हैं, इसलिए इनका स्वाद और सुगंध भी बेहतरीन होती है।
  • बेहतर पाचन और आंतों का स्वास्थ्य (Gut Health)

मौसम के अनुसार आहार बदलने से हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया (Microbiome) को विविधता मिलती है। Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (2021) के अनुसार, मौसम के अनुसार अलग-अलग रेशेदार (Fiber-rich) फल और सब्जियाँ खाने से पेट के अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, जिससे पाचन दुरुस्त रहता है और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है।

  • आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण

मौसमी फल और सब्जियां स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जिससे मंडियों में इनकी कीमतें कम होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मौसमी उत्पाद खरीदने से रसोई के बजट में 30% से 50% तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा, इन्हें दूर-दराज के इलाकों से लाने और लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण की रक्षा होती है।

भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दृष्टिकोण

भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में सदियों से ऋतुचर्या (मौसम के अनुसार जीवनशैली) का पालन किया जाता रहा है।

  • शरद एवं शीत ऋतु (सर्दी): शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने के लिए भारी, तैलीय और पोषक भोजन जैसे सूप, देसी घी, तिल, गुड़ और बाजरा खाने की सलाह दी जाती है।
  • वसंत ऋतु: इस मौसम में हल्का, थोड़ा कड़वा और सुपाच्य भोजन (जैसे नीम की कोपलें, मूंग दाल, उबली सब्जियाँ) शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है।
  • ग्रीष्म ऋतु (गर्मी): शरीर को ठंडक और नमी देने वाले आहार जैसे आम, तरबूज, खीरा, लस्सी और सत्तू का सेवन किया जाता है।
  • वर्षा ऋतु (मानसून): पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है, इसलिए हल्का, सुपाच्य और संक्रमण से बचाने वाले मसालेदार व गर्म व्यंजनों (जैसे लौकी, सूप, हल्दी-अदरक वाली चाय) का उपयोग उपयुक्त माना जाता है।

भारत के अनसुने स्नैक्स स्वाद और सांस्कृतिक धरोहर का सफर

जिस प्रकार मौसम हमारी रसोई को प्रभावित करता है, उसी प्रकार भारत का हर राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार अनोखे और चटपटे स्नैक्स (नाश्ते) प्रस्तुत करता है। भारत की गलियों, चौराहों और पारंपरिक त्योहारों में छिपे ये स्नैक्स सिर्फ़ पेट भरने का जरिया नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं।

क्षेत्रीय व्यंजनों की विविधता

भारत में हर सौ किलोमीटर पर खान-पान का तरीका और मसालों का संयोजन भी बदल जाता है। आइए, भारत के अलग-अलग हिस्सों के कुछ बेहद चर्चित और कुछ अनसुने स्वादों की यात्रा करते हैं।

पश्चिमी भारत के चटपटे स्वाद

  • बाकरवड़ी (महाराष्ट्र व गुजरात): 1970 के दशक में चितळे बंधुओं द्वारा लोकप्रिय बनाई गई यह पिनव्हील स्नैक खसखस, तिल, नारियल और मसालों के चटपटे मिश्रण से भरी होती है।
  • कच्छी दाबेली (गुजरात): 1960 के दशक में मांडवी (कच्छ) के केशवजी गाभा चुडासामा द्वारा शुरू की गई दाबेली, मीठे-तीखे उबले आलू और दाबेली मसाले को पाव के बीच दबाकर बनाई जाती है।
  • मिसल पाव (महाराष्ट्र): अंकुरित मटकी (स्प्राउट्स) की तीखी रस्सेदार सब्जी, जिसके ऊपर कुरकुरा फ़रसाण, कटा हुआ प्याज और नींबू निचोड़कर ताज़ा पाव के साथ परोसा जाता है।

दक्षिण और पूर्व भारत के अनसुने व्यंजन

  • अवरेकलू मिश्रण (कर्नाटक): सर्दियों के मौसम में खास तौर पर मिलने वाली 'अवरेकलू' (सर्दियों की बीन्स) को मूंगफली, पोहा और करी पत्तों के साथ तलकर बेहद स्वादिष्ट स्नैक बनाया जाता है।
  • कोडुबले और निप्पट्टू (कर्नाटक): चावल के आटे, नारियल और मसालों से बने कुरकुरे रिंग्स (कोडुबले) और मूंगफली-करी पत्ते से बने क्रैकर्स (निप्पट्टू) दक्षिण भारत में शाम की चाय के बेहतरीन साथी हैं।
  • पांसकुड़ा चॉप (पश्चिम बंगाल): 1955 के आसपास रेलवे यात्रियों के बीच लोकप्रिय हुआ आलू का यह तीखा क्रोकेट (Chop) आज भी बंगाल के रेलवे स्टेशनों और बाजारों की पहचान है।
  • घुगनी चाट (पश्चिम बंगाल व बिहार): पीली मटर को तीखे मसालों में पकाकर ऊपर से प्याज, हरी मिर्च और इमली की चटनी डालकर परोसा जाता है।
  • टेकेली पिठा (असम): चावल के आटे में कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ भरकर भाप में पकाया जाने वाला यह व्यंजन असम में सर्दियों में चाय के साथ बहुत पसंद किया जाता है।
  • थेथरी (छत्तीसगढ़): चावल के आटे और बेसन से बनने वाला यह पारंपरिक नमकीन व्यंजन छत्तीसगढ़ के त्योहारों और विशेष अवसरों की रौनक बढ़ाता है।

प्रकृति और स्वाद से जुड़ने का सही समय

चाहे मौसम के अनुसार अपनी थाली को सजाना हो या देश के कोने-कोने में छिपे पारंपरिक स्वादों का लुत्फ उठाना हो दोनों ही बातें हमें हमारी जड़ों और प्रकृति से जोड़ती हैं। मौसमी भोजन जहां हमें बीमारियों से बचाकर निरोगी बनाता है, वहीं स्थानीय स्नैक्स हमारे जीवन में स्वादों की रंगत भरते हैं। अगली बार जब आप सब्जी मंडी या स्थानीय बाजार जाएं, तो मौसम की आवाज सुनें। अपनी रसोई में ताजा, मौसमी और स्थानीय सामग्रियों को जगह दें। साथ ही, जब भी मौका मिले, नए-नए पारंपरिक और अनसुने भारतीय व्यंजनों को आजमाने से न चूकें क्योंकि हर निवाले में एक कहानी और हमारी समृद्ध संस्कृति का अनुभव छिपा है।

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Updated on:

04 Aug 2026 12:16 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:16 pm

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