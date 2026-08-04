युवाओं की नई पसंद: सौर ऊर्जा से सिंचाई, कम खर्च में ज्यादा कमाई

क्या खेती बिना बिजली बिल और डीजल खर्च के भी की जा सकती है? देश के कई युवा किसान अब इसका जवाब "हां" में दे रहे हैं। खेती में बढ़ती लागत और बिजली की अनियमित आपूर्ति के बीच सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप किसानों के लिए एक नया विकल्प बनकर उभरे हैं। इससे न केवल सिंचाई आसान हो रही है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के नए रास्ते भी खुल रहे हैं।