किशोर कुमार उर्फ मस्ती कुमारम: पढ़िए पेड़ों से बातें करने से लेकर उल्टी गियर में कार चलाने तक के किस्से

फिल्म ‘आनंद’ के लिए निर्देशक हृषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए, लेकिन गेटकीपर ने उन्हें वापस लौटा दिया। दरअसल, किशोर कुमार ने पहले किसी बंगाली आयोजक से पैसे नहीं मिलने पर गेटकीपर को निर्देश दिया था कि अगर कोई बंगाली आए तो उसे वापस भेज दो। गेटकीपर ने यह निर्देश गंभीरता से लिया और मुखर्जी को ही वापस लौटा दिया। यह घटना उनकी व्यावहारिकता और हास्यबोध को दर्शाती है।