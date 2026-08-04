2026 में Quiet Luxury क्यों है चर्चा में? जानिए क्या यह फैशन आपके लिए सही है

फैशन की दुनिया में ‘Quiet Luxury’ यानी ‘चुपचाप लग्ज़री’ दिखने का चलन अब केवल एक ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि यह एक स्थायी फैशन बन चुका है। यह शैली दिखावे से दूर, गुणवत्ता, बनावट और सूक्ष्मता पर जोर देती है। आइए समझते हैं कि यह क्या है, क्यों 2026 में उभरा है और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए इसका क्या अर्थ है।