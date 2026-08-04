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2026 में Quiet Luxury क्यों है चर्चा में? जानिए क्या यह फैशन आपके लिए सही है

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अलमारी में छुपा हुआ असली लग्जरी क्या है? चुपचाप दिखने वाली यह फैशन शैली न केवल आपकी पहचान को बयां करती है, बल्कि आपको बेहतर और टिकाऊ विकल्पों की ओर भी ले जाती है। आइए जानें, कैसे ये कपड़े आपकी जिंदगी में एक नया रंग भर सकते हैं!
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 04, 2026

fashion trends 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

फैशन की दुनिया में ‘Quiet Luxury’ यानी ‘चुपचाप लग्ज़री’ दिखने का चलन अब केवल एक ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि यह एक स्थायी फैशन बन चुका है। यह शैली दिखावे से दूर, गुणवत्ता, बनावट और सूक्ष्मता पर जोर देती है। आइए समझते हैं कि यह क्या है, क्यों 2026 में उभरा है और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए इसका क्या अर्थ है।

Quiet Luxury क्या है और क्यों खास है

Quiet Luxury का अर्थ है - लोगो या बड़े ब्रांड नामों के बिना, केवल कपड़े की बनावट, कट और सिलाई से अपनी शान दिखाना। यह शैली 2023 में लोकप्रिय हुई, जब फैशन जगत ने The Row, Bottega Veneta और Khaite जैसे ब्रांडों के माध्यम से ‘non-trend trends’ यानी ऐसे फैशन को अपनाया जो समय के साथ टिके रहें।

यह केवल न्यूनतमवाद (minimalism) नहीं है, बल्कि इसका एक परिष्कृत रूप है जहां कपड़ों की बनावट, सिलाई और सामग्री बोलती है, न कि कोई चमकीला लोगो। इसे ‘stealth wealth’ यानी छुपी हुई संपन्नता भी कहा जाता है - जहां पहनने वाला शख्स महंगा दिखता है, लेकिन दिखावा नहीं करता।

यह ट्रेंड 2024–2026 में और गहरा हुआ। मार्क्स एंड स्पेंसर ने बताया कि यह ‘buy less but better’ मानसिकता को बढ़ावा देता है - कम खरीदो, लेकिन बेहतर गुणवत्ता में। फैशनगोग्ल्ड की रिपोर्ट बताती है कि अब महिलाएं केवल साधारण कपड़े नहीं चाहतीं, बल्कि regenerative organic cotton जैसे टिकाऊ और हस्तनिर्मित (Handmade) विवरण वाले कपड़े चाहती हैं।

Quiet Luxury का भारतीय संदर्भ

भारत में यह ट्रेंड पहले से ही मौजूद था - हमारी पारंपरिक वस्त्रशिल्प जैसे काला कॉटन, चंदेरी, पाश्मीना - ये सभी बिना बड़ी ब्रांडिंग के, केवल बनावट और गुणवत्ता से अपनी पहचान बनाते हैं।

2026 में यह बदलाव और स्पष्ट हुआ है - युवा उपभोक्ता अब ब्रांड नाम से अधिक शिल्प, सामग्री और सांस्कृतिक मूल्य को महत्व दे रहे हैं। शहरी भारतीय महिलाएं अब ऐसे कपड़े चुन रही हैं जो शांत, टिकाऊ और समय के साथ भी खूबसूरत बने रहें।

2026 में Quiet Luxury का ट्रेंड

हालांकि Quiet Luxury अभी भी फैशन का हिस्सा है, लेकिन 2026 में कुछ डिजाइनर अधिक रंगीन और अधिक दिखावटी फैशन की ओर लौट रहे हैं। जैसे कि Fall/Winter 2026 में कुछ ब्रांडों ने ‘Unbridled Frivolity’ यानी भड़कीले और भव्य डिज़ाइन पेश किए - ruffles, lace, bows जैसी सजावट के साथ, जो Quiet Luxury से बिल्कुल अलग हैं।

2026 में fringe, floral appliqués और bubble hemlines जैसे anti-minimalism ट्रेंड्स ने भी जोर पकड़ा, जिससे Quiet Luxury कुछ पीछे हो गई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि Quiet Luxury समाप्त हो गया है - यह अभी भी एक विकल्प है, विशेषकर उनके लिए जो समयहीन और सूक्ष्म शैली पसंद करते हैं।

Quiet Luxury क्यों मायने रखता है

  • यह ट्रेंड महिलाओं को फैशन में स्थिरता और समझदारी का विकल्प देता है।
  • यह ‘कम लेकिन बेहतर’ खरीदारी की मानसिकता को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण और बजट दोनों के लिए बेहतर है।
  • यह पारंपरिक भारतीय शिल्प और स्थानीय वस्त्रों को पुनर्जीवित करता है काला कॉटन, चंदेरी, पाश्मीना जैसी सामग्री अब फिर से फैशन में आ रही हैं।
  • यह आत्मविश्वास और परिष्कृत स्वाद का संकेत है - जहां कपड़े बोलते हैं, न कि ब्रांड नाम।

कैसे अपनाएं Quiet Luxury

यहां कुछ सरल तरीके हैं, जिनसे आप इस शैली को अपने जीवन में शामिल कर सकती हैं:

  1. गुणवत्ता पर ध्यान दें—कपड़े की बनावट, सिलाई और फिटिंग देखें, न कि ब्रांड नाम।
  2. प्राकृतिक और टिकाऊ सामग्री चुनें—जैसे काला कॉटन, चंदेरी, पाश्मीना, रीजेनरेटिव कपास।
  3. रंग संयमित रखें—neutral या earthy tones जैसे क्रीम, नेवी, फॉरेस्ट मॉस, स्लेट ब्लू, डीप एस्प्रेसो।
  4. क्लासिक कट और सिल्हूट चुनें—जो समय के साथ भी फैशनेबल बने रहें।
  5. रखरखाव पर ध्यान दें—कपड़ों को समय पर रिपेयर करें, ताकि वे लंबे समय तक टिकें।

Quiet Luxury फैशन का वह रूप है, जो दिखावे से दूर, गुणवत्ता पर जोर देता है। यह केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा विकल्प है जो टिकाऊ, टाइमलेस और आत्मविश्वास से भरा है। भारतीय महिलाओं के लिए यह एक अवसर है कि वे अपनी पारंपरिक शिल्प और आधुनिक समझदारी को मिलाकर एक नई पहचान बना सकें।

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Updated on:

04 Aug 2026 11:49 am

Published on:

04 Aug 2026 11:44 am

Hindi News / Patrika+ / 2026 में Quiet Luxury क्यों है चर्चा में? जानिए क्या यह फैशन आपके लिए सही है

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