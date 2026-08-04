2026 में Quiet Luxury क्यों है चर्चा में? जानिए क्या यह फैशन आपके लिए सही है

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
फैशन की दुनिया में ‘Quiet Luxury’ यानी ‘चुपचाप लग्ज़री’ दिखने का चलन अब केवल एक ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि यह एक स्थायी फैशन बन चुका है। यह शैली दिखावे से दूर, गुणवत्ता, बनावट और सूक्ष्मता पर जोर देती है। आइए समझते हैं कि यह क्या है, क्यों 2026 में उभरा है और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए इसका क्या अर्थ है।
Quiet Luxury का अर्थ है - लोगो या बड़े ब्रांड नामों के बिना, केवल कपड़े की बनावट, कट और सिलाई से अपनी शान दिखाना। यह शैली 2023 में लोकप्रिय हुई, जब फैशन जगत ने The Row, Bottega Veneta और Khaite जैसे ब्रांडों के माध्यम से ‘non-trend trends’ यानी ऐसे फैशन को अपनाया जो समय के साथ टिके रहें।
यह केवल न्यूनतमवाद (minimalism) नहीं है, बल्कि इसका एक परिष्कृत रूप है जहां कपड़ों की बनावट, सिलाई और सामग्री बोलती है, न कि कोई चमकीला लोगो। इसे ‘stealth wealth’ यानी छुपी हुई संपन्नता भी कहा जाता है - जहां पहनने वाला शख्स महंगा दिखता है, लेकिन दिखावा नहीं करता।
यह ट्रेंड 2024–2026 में और गहरा हुआ। मार्क्स एंड स्पेंसर ने बताया कि यह ‘buy less but better’ मानसिकता को बढ़ावा देता है - कम खरीदो, लेकिन बेहतर गुणवत्ता में। फैशनगोग्ल्ड की रिपोर्ट बताती है कि अब महिलाएं केवल साधारण कपड़े नहीं चाहतीं, बल्कि regenerative organic cotton जैसे टिकाऊ और हस्तनिर्मित (Handmade) विवरण वाले कपड़े चाहती हैं।
भारत में यह ट्रेंड पहले से ही मौजूद था - हमारी पारंपरिक वस्त्रशिल्प जैसे काला कॉटन, चंदेरी, पाश्मीना - ये सभी बिना बड़ी ब्रांडिंग के, केवल बनावट और गुणवत्ता से अपनी पहचान बनाते हैं।
2026 में यह बदलाव और स्पष्ट हुआ है - युवा उपभोक्ता अब ब्रांड नाम से अधिक शिल्प, सामग्री और सांस्कृतिक मूल्य को महत्व दे रहे हैं। शहरी भारतीय महिलाएं अब ऐसे कपड़े चुन रही हैं जो शांत, टिकाऊ और समय के साथ भी खूबसूरत बने रहें।
हालांकि Quiet Luxury अभी भी फैशन का हिस्सा है, लेकिन 2026 में कुछ डिजाइनर अधिक रंगीन और अधिक दिखावटी फैशन की ओर लौट रहे हैं। जैसे कि Fall/Winter 2026 में कुछ ब्रांडों ने ‘Unbridled Frivolity’ यानी भड़कीले और भव्य डिज़ाइन पेश किए - ruffles, lace, bows जैसी सजावट के साथ, जो Quiet Luxury से बिल्कुल अलग हैं।
2026 में fringe, floral appliqués और bubble hemlines जैसे anti-minimalism ट्रेंड्स ने भी जोर पकड़ा, जिससे Quiet Luxury कुछ पीछे हो गई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि Quiet Luxury समाप्त हो गया है - यह अभी भी एक विकल्प है, विशेषकर उनके लिए जो समयहीन और सूक्ष्म शैली पसंद करते हैं।
यहां कुछ सरल तरीके हैं, जिनसे आप इस शैली को अपने जीवन में शामिल कर सकती हैं:
Quiet Luxury फैशन का वह रूप है, जो दिखावे से दूर, गुणवत्ता पर जोर देता है। यह केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा विकल्प है जो टिकाऊ, टाइमलेस और आत्मविश्वास से भरा है। भारतीय महिलाओं के लिए यह एक अवसर है कि वे अपनी पारंपरिक शिल्प और आधुनिक समझदारी को मिलाकर एक नई पहचान बना सकें।
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