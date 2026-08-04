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बाढ़ आने से पहले कर लें ये तैयारियां, ये App और वेबसाइट भी कर लें सेव, मुश्किल समय में बच सकती है जान

बाढ़ और जलभराव से पहले कैसे करें तैयारी? जानिए IMD अलर्ट, इमरजेंसी किट, घर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार को सुरक्षित रखने के जरूरी उपाय।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 04, 2026

flood safety tips

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

बाढ़ और जलभराव की स्थिति में तैयार रहना जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में मानसून के दौरान कई राज्य बाढ़ और जलभराव की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे समय में आपातकालीन तैयारी न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण होती है।

आपातकालीन तैयारी की शुरुआत: चेतावनी और जानकारी

भारत मौसम विभाग (IMD) दिन में चार बार (आवश्यकतानुसार) भारी बारिश और बाढ़ संबंधी जिला-वार चेतावनी जारी करता है, जो सात दिनों तक मान्य रहती हैं। ये चेतावनियां मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) के माध्यम से साझा की जाती हैं।

साथ ही, “C‑Flood” नामक वेब प्लेटफॉर्म दो दिन पहले से गांव-स्तर तक बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान देता है। इसमें तीन रंगों पीला (0.5 मीटर से कम), नारंगी (1.5 मीटर तक), और लाल (1.5 मीटर से अधिक) में जलभराव की गंभीरता बताई जाती है।

इन चेतावनियों को समय पर जानना और समझना, तैयारी की पहली सीढ़ी है।

घर और समुदाय में सुरक्षा की तैयारी

तैयारी का क्षेत्रक्या करें
चेतावनी और जानकारीIMD, C‑Flood, Flood Watch India ऐप
घर की तैयारीऊँचा निर्माण, चेक वाल्व, आपात किट
सुरक्षा व्यवहारपानी में न चलें, बिजली से बचें, बच्चों को रोकें
समुदाय सहयोगमॉक ड्रिल, जागरूकता अभियान, स्थानीय योजना
स्वास्थ्य-सफाईउबला पानी, ढका भोजन, स्वच्छता बनाए रखें

आपात स्थिति से पहले घर को सुरक्षित बनाना आवश्यक है। यदि आपका घर बाढ़-प्रवण क्षेत्र में है, तो उसे ऊँचा बनवाना या मजबूत करना, बिजली पैनल, हीटर और फर्नेस को ऊँचे स्थान पर रखना, तथा सीवर ट्रैप में चेक वाल्व लगवाना जैसे उपाय सहायक होते हैं।

आपातकालीन किट तैयार रखें - इसमें आवश्यक दवाइयाँ, उबला हुआ पानी, सूखा भोजन, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, टॉर्च और महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में रखे होने चाहिए।

साथ ही, परिवार के सभी सदस्यों को यह सिखाएँ कि आपात स्थिति में पानी, बिजली और गैस के मुख्य स्विच कैसे बंद करें।

सुरक्षा के दौरान क्या करें और क्या न करें

  • बाढ़ के पानी में चलने या वाहन चलाने से बचें- छह इंच बहता पानी आपको गिरा सकता है, और एक फुट पानी वाहन को बहा सकता है।
  • बिजली से जुड़े खतरों से बचने के लिए पानी में भीगी बिजली की वस्तुओं को न छुएँ और मुख्य स्विच बंद कर दें।
  • बच्चों को जमा पानी में खेलने से रोकें, क्योंकि इससे डूबने और पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा होता है।

समुदाय और स्थानीय प्रशासन की भूमिका

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जो राज्यों और स्थानीय एजेंसियों को आपदा से पहले, दौरान और बाद में कार्रवाई में सहायता करते हैं।

स्थानीय स्तर पर, समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (CBDRR) कार्यक्रमों के तहत जागरूकता अभियान, मॉक ड्रिल, आपात योजना और जोखिम मानचित्रण जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।

इसके अलावा, “Flood Watch India” मोबाइल ऐप बाढ़ पूर्वानुमान, मॉनिटरिंग और जलाशयों की स्थिति की जानकारी देता है—यह आम जनता और आपदा प्रबंधन अधिकारियों दोनों के लिए उपयोगी है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान

बाढ़ के बाद स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं—पानी दूषित हो सकता है, कीटाणु फैल सकते हैं, और संक्रामक बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है। इसलिए, केवल उबला या स्वच्छ पानी पिएँ, भोजन को ढककर रखें और स्वच्छता बनाए रखें। बच्चों को जमा पानी के पास खेलने से रोकें और कीटाणु नियंत्रण पर ध्यान दें।

बाढ़ और जलभराव की तैयारी केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय की रक्षा का माध्यम है। समय रहते चेतावनी जानना, घर और किट तैयार रखना, सुरक्षित व्यवहार अपनाना और स्वच्छता बनाए रखना—ये कदम आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में शांत रहें, तैयार रहें और एक-दूसरे का साथ दें।

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Updated on:

04 Aug 2026 12:19 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:19 pm

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