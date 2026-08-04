बाढ़ आने से पहले कर लें ये तैयारियां, ये App और वेबसाइट भी कर लें सेव, मुश्किल समय में बच सकती है जान

बाढ़ और जलभराव की स्थिति में तैयार रहना जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में मानसून के दौरान कई राज्य बाढ़ और जलभराव की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे समय में आपातकालीन तैयारी न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण होती है।