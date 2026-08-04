‘नेहरू खुद लिखते थे, अटल शब्द गढ़ते थे… अब जनता भी दे रही है 15 अगस्त पर PM के भाषण को दिशा!

PM 15 August Speech: स्वतंत्रता दिवस का भाषण कभी केवल सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का दस्तावेज माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के संबोधन से पहले सीधे देशवासियों से सुझाव मांगते हैं। इस वर्ष भी 26 जुलाई से 12 अगस्त तक MyGov पोर्टल पर नागरिकों को अपने सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार का कहना है कि नागरिकों के उपयोगी सुझाव भाषण का हिस्सा बन सकते हैं। इस बात से एक दिलचस्प सवाल जेहन में आता है कि क्या यह केवल जनभागीदारी का प्रतीक है या वास्तव में जनता की प्राथमिकताएं राष्ट्रीय एजेंडे को प्रभावित कर रही हैं?