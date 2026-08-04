AI पर सबसे सख्त कानून किसके हैं? EU AI Act से लेकर अमेरिका, चीन और भारत तक

Strictest AI laws
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। ChatGPT, Gemini, DeepSeek और अन्य AI टूल्स अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल भी बढ़ रहे हैं। क्या AI गलत जानकारी फैला सकता है? क्या यह लोगों की निजता के लिए खतरा है? क्या इससे नौकरियां प्रभावित होंगी?
इन्हीं चिंताओं को देखते हुए दुनिया के प्रमुख देश AI को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा यूरोपीय संघ (EU) के AI Act की होती है, लेकिन अमेरिका, चीन और भारत के मॉडल भी उतने ही दिलचस्प हैं और तीनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
EU AI Act दुनिया का पहला व्यापक AI कानून है। इसे यूरोपीय संघ ने AI सिस्टम के जोखिम के आधार पर तैयार किया है, और यह 1 अगस्त 2024 को लागू हुआ। इसमें AI को चार श्रेणियों में बांटा गया है, और हर श्रेणी की अपनी अलग सख्ती है।
अस्वीकार्य जोखिम (Unacceptable Risk): ऐसे AI सिस्टम जिनसे लोगों के अधिकारों को गंभीर खतरा हो सकता है। जैसे सोशल स्कोरिंग सिस्टम या लोगों के व्यवहार को गुप्त रूप से प्रभावित करने वाली AI। इन पर पूरी तरह प्रतिबंध है, और यह प्रतिबंध फरवरी 2025 से लागू भी हो चुका है।
उच्च जोखिम (High Risk): भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा, बैंक लोन, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में AI इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। जैसे पूरी तकनीकी जांच और दस्तावेज़ीकरण। यह हिस्सा मूल रूप से अगस्त 2026 से लागू होना था, पर कंपनियों की मांग पर इसे दिसंबर 2027 तक टाल दिया गया है।
सीमित जोखिम (Limited Risk): चैटबॉट और AI-जनरेटेड कंटेंट के लिए यह जरूरी है कि उपयोगकर्ता को बताया जाए कि वे AI से बातचीत कर रहे हैं। यह नियम अगस्त 2026 से लागू हो रहा है।
न्यून जोखिम (Minimal Risk): स्पैम फिल्टर और वीडियो गेम AI जैसी चीजों पर अपेक्षाकृत कम नियम लागू होते हैं।
नियम तोड़ने पर जुर्माना €35 मिलियन या कंपनी के वैश्विक सालाना टर्नओवर का 7% तक हो सकता है। यही सख्ती EU AI Act को दुनिया का सबसे कड़ा AI कानून बनाती है।
अमेरिका ने अभी तक EU जैसा कोई एक राष्ट्रीय AI कानून लागू नहीं किया है। वहां AI को अलग-अलग एजेंसियां और राज्यों के अपने कानून नियंत्रित करते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने साफ तौर पर नवाचार और निवेश को प्राथमिकता देने वाला रुख अपनाया है। कई कार्यकारी आदेशों के जरिए यह कोशिश की जा रही है कि राज्यों के सख्त AI कानूनों को भी कमजोर किया जाए। इसके बावजूद राज्य पीछे नहीं हट रहे। कैलिफोर्निया, टेक्सास, कोलोराडो, इलिनॉय और यूटा जैसे राज्यों ने अपने-अपने AI कानून बना लिए हैं। जैसे कैलिफोर्निया का पारदर्शिता-केंद्रित कानून और टेक्सास का 'Responsible AI Governance Act' 2026 से लागू हो चुके हैं।
यानी अमेरिका में एक साथ दो चीजें हो रही हैं। केंद्र सरकार का ढीला रुख, और राज्यों की बढ़ती सख्ती। इससे कंपनियों को हर राज्य में अलग-अलग नियमों का पालन करना पड़ रहा है।
अमेरिकी मॉडल की खासियत: कंपनियों को ज्यादा आजादी, AI विकास को बढ़ावा, वैश्विक टेक कंपनियों को समर्थन।
चुनौती: पूरे देश में एक समान नियम नहीं, और गोपनीयता व जवाबदेही को लेकर बहस जारी है।
चीन AI को रणनीतिक तकनीक मानता है और उस पर कड़ा सरकारी नियंत्रण रखता है। EU जैसा कोई एक समग्र कानून तो नहीं है, लेकिन चीन ने जनरेटिव AI, डीपफेक और एल्गोरिदम सिफारिश प्रणाली इन सबके लिए अलग-अलग, बहुत विस्तृत नियम बना रखे हैं।
चीन दुनिया का पहला देश था जिसने जनरेटिव AI के लिए सीधे 2023 में कानून बनाया। इसके बाद डीपफेक कंटेंट के लिए सख्त लेबलिंग और पहचान-सत्यापन नियम और हाल में (2025) AI-जनरेटेड कंटेंट को साफ तौर पर चिन्हित करने वाले नियम भी लागू हुए। 2026 की शुरुआत तक चीन में 796 से ज्यादा जनरेटिव AI सेवाएं और 481 ऐप्लिकेशन आधिकारिक तौर पर पंजीकृत हो चुके थे। यह दिखाता है कि यह निगरानी सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि व्यवहार में भी उतनी ही सख्त है।
चीन की प्राथमिकताएं: राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी निगरानी, कंटेंट नियंत्रण, डेटा संप्रभुता।
चुनौती: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल, अत्यधिक निगरानी को लेकर आलोचना।
भारत ने अभी तक EU जैसा समर्पित AI कानून लागू नहीं किया है। सरकार का फोकस फिलहाल Digital India, IndiaAI Mission, Responsible AI और डेटा संरक्षण पर है।
नवंबर 2025 में सरकार ने 'India AI Governance Guidelines' जारी कीं, जो सात सिद्धांतों पर आधारित हैं। लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, सिर्फ मार्गदर्शक हैं। मार्च 2026 में सरकार ने ₹10,371 करोड़ की भारी-भरकम IndiaAI Mission को मंज़ूरी दी, जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटासेट, स्टार्टअप्स और रिसर्च जैसे कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। इसके अलावा एक निजी सांसद का बिल भी संसद में पेश हुआ है जो AI के लिए एक एथिक्स कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखता है, हालांकि यह अभी कानून नहीं बना।
फिलहाल भारत में AI मौजूदा कानूनों जैसे IT एक्ट, डेटा सुरक्षा कानून (DPDPA) और RBI जैसे नियामकों के सेक्टर-विशेष नियमों के जरिए ही अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है।
भारत की प्राथमिकताएं: स्टार्टअप को बढ़ावा, AI नवाचार, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, जिम्मेदार AI उपयोग।
चुनौतियां: अलग AI कानून नहीं, डीपफेक और फेक न्यूज़, डेटा सुरक्षा, जवाबदेही का स्पष्ट ढांचा अभी बनना बाकी है।
पारदर्शिता बढ़ेगी: EU में अगस्त 2026 से यूजर को पता चलेगा कि वे इंसान से बात कर रहे हैं या AI से।
फेक कंटेंट पर नियंत्रण: डीपफेक वीडियो और AI-जनरेटेड कंटेंट को चिन्हित करना आसान होगा। चीन में यह पहले से लागू है, भारत में भी हाल में इस दिशा में नियम आए हैं।
डेटा सुरक्षा मजबूत होगी: कंपनियों को व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल पर ज्यादा जवाबदेह बनना पड़ेगा। भारत में बड़े उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना संभव है।
AI सेवाओं की लागत बढ़ सकती है: सख्त नियमों की वजह से कंपनियों का अनुपालन खर्च बढ़ सकता है, खासकर EU और अमेरिका के कुछ राज्यों में।
भर्ती और लोन जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग बढ़ेगी: EU और अमेरिका के कई राज्यों (जैसे कोलोराडो, इलिनॉय) दोनों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं।
AI को लेकर दुनिया में साफ तौर पर चार अलग-अलग रास्ते उभर रहे हैं। EU सुरक्षा और नागरिक अधिकारों को सबसे ज्यादा तरजीह देता है, भले ही इसके लिए सख्त नियमों के लागू होने में कुछ देरी क्यों न हो जाए। अमेरिका में केंद्र सरकार नवाचार को प्राथमिकता देती है, जबकि राज्य अपने स्तर पर सख्ती बढ़ा रहे हैं। इससे एक जटिल और बंटी हुई तस्वीर बन रही है। चीन का मॉडल राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नियंत्रण पर टिका है, और वह इसे बेहद बारीकी से लागू भी कर रहा है। भारत अभी अपना रास्ता तय कर रहा है भारी फंडिंग और मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ, पर अलग कानून के बिना।
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