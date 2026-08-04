AI पर सबसे सख्त कानून किसके हैं? EU AI Act से लेकर अमेरिका, चीन और भारत तक

पारदर्शिता बढ़ेगी: EU में अगस्त 2026 से यूजर को पता चलेगा कि वे इंसान से बात कर रहे हैं या AI से।

फेक कंटेंट पर नियंत्रण: डीपफेक वीडियो और AI-जनरेटेड कंटेंट को चिन्हित करना आसान होगा। चीन में यह पहले से लागू है, भारत में भी हाल में इस दिशा में नियम आए हैं।

डेटा सुरक्षा मजबूत होगी: कंपनियों को व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल पर ज्यादा जवाबदेह बनना पड़ेगा। भारत में बड़े उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना संभव है।

AI सेवाओं की लागत बढ़ सकती है: सख्त नियमों की वजह से कंपनियों का अनुपालन खर्च बढ़ सकता है, खासकर EU और अमेरिका के कुछ राज्यों में।

भर्ती और लोन जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग बढ़ेगी: EU और अमेरिका के कई राज्यों (जैसे कोलोराडो, इलिनॉय) दोनों में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं।