भारत में कौन-कौन से सरकारी दस्तावेज जीवनभर के लिए वैध हैं और कौन-कौन से एक्सपायर होते हैं?

lifetime valid government documents in India
भारत में पहचान, बैंकिंग, नौकरी, शिक्षा, यात्रा और सरकारी योजनाओं के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन-सा दस्तावेज जीवनभर के लिए मान्य होता है और किसे समय-समय पर नवीनीकृत (Renew) कराना पड़ता है।
कई बार लोग यह मान लेते हैं कि आधार, पैन या जाति प्रमाण पत्र की भी एक्सपायरी होती है, जबकि कुछ दस्तावेजों के नियम अलग हैं। इसलिए किसी भी सरकारी काम से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन-सा दस्तावेज स्थायी है और कौन-सा सीमित अवधि के लिए वैध रहता है।
आधार भारत का सबसे व्यापक पहचान दस्तावेज है। UIDAI द्वारा जारी आधार नंबर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यानी एक बार आधार बन जाने के बाद उसका नंबर जीवनभर वैध रहता है।
हालांकि बच्चों के मामले में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है। 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर आधार में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी पड़ती है। इसके अलावा पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी बदलने पर रिकॉर्ड अपडेट कराया जा सकता है।
Permanent Account Number (PAN) भी एक स्थायी दस्तावेज है। एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक पैन नंबर मिलता है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती।
पैन मुख्य रूप से आयकर, बैंकिंग, निवेश और वित्तीय लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है। नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में त्रुटि होने पर सुधार कराया जा सकता है, लेकिन पैन नंबर स्वयं नहीं बदलता।
ड्राइविंग लाइसेंस जीवनभर के लिए मान्य नहीं होता। इसकी वैधता उम्र और लाइसेंस की श्रेणी पर निर्भर करती है।
निजी वाहन (Private Vehicle) के लिए जारी लाइसेंस आमतौर पर एक निश्चित अवधि तक वैध रहता है। इसके बाद नवीनीकरण कराना पड़ता है। व्यावसायिक (Commercial) लाइसेंस की वैधता अवधि और भी कम हो सकती है। यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाए तो वाहन चलाना कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाता।
पासपोर्ट भी एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी निश्चित वैधता अवधि होती है। सामान्य वयस्क पासपोर्ट आमतौर पर 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता अलग हो सकती है। पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर विदेश यात्रा के लिए नया पासपोर्ट या नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र सामान्यतः स्थायी माने जाते हैं क्योंकि व्यक्ति की जाति बदलती नहीं है।
हालांकि कुछ राज्यों में दस्तावेज सत्यापन या नए प्रारूप की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा OBC से जुड़े कुछ लाभों के लिए अलग से Non-Creamy Layer प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी वैधता सीमित अवधि की होती है।
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) सबसे अधिक समय-सीमा वाले दस्तावेजों में से एक है। इसकी वैधता राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति या परिवार की आय समय के साथ बदल सकती है, इसलिए अधिकांश सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और आरक्षण लाभों के लिए हालिया आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
कई राज्यों में जारी निवास प्रमाण पत्र लंबे समय तक मान्य रहता है, लेकिन कुछ संस्थाएं हाल का प्रमाण पत्र मांग सकती हैं। इसलिए आवेदन की शर्तें पहले देख लेना जरूरी होता है।
कुछ दस्तावेज भले ही जीवनभर वैध हों, लेकिन उनमें दर्ज जानकारी को अपडेट रखना जरूरी होता है। इनमें शामिल हैं:
जानकारी अपडेट न होने पर कई सरकारी और बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है।
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