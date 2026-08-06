6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

भारत में कौन-कौन से सरकारी दस्तावेज जीवनभर के लिए वैध हैं और कौन-कौन से एक्सपायर होते हैं?

Lifetime Valid Documents : जानिए भारत में कौन-से सरकारी दस्तावेज (आधार, पैन, जाति प्रमाण पत्र) जीवनभर वैध रहते हैं और किन्हें (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र) समय-समय पर रिन्यू कराना पड़ता है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 06, 2026

lifetime valid government documents in India

lifetime valid government documents in India

भारत में पहचान, बैंकिंग, नौकरी, शिक्षा, यात्रा और सरकारी योजनाओं के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन-सा दस्तावेज जीवनभर के लिए मान्य होता है और किसे समय-समय पर नवीनीकृत (Renew) कराना पड़ता है।

कई बार लोग यह मान लेते हैं कि आधार, पैन या जाति प्रमाण पत्र की भी एक्सपायरी होती है, जबकि कुछ दस्तावेजों के नियम अलग हैं। इसलिए किसी भी सरकारी काम से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन-सा दस्तावेज स्थायी है और कौन-सा सीमित अवधि के लिए वैध रहता है।

आधार कार्ड: आमतौर पर जीवनभर वैध

आधार भारत का सबसे व्यापक पहचान दस्तावेज है। UIDAI द्वारा जारी आधार नंबर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यानी एक बार आधार बन जाने के बाद उसका नंबर जीवनभर वैध रहता है।

हालांकि बच्चों के मामले में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है। 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर आधार में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी पड़ती है। इसके अलावा पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी बदलने पर रिकॉर्ड अपडेट कराया जा सकता है।

  • आधार नंबर की कोई एक्सपायरी नहीं।
  • समय-समय पर जानकारी अपडेट कराई जा सकती है।
  • बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी।
  • पैन कार्ड: जीवनभर वैध

Permanent Account Number (PAN) भी एक स्थायी दस्तावेज है। एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक पैन नंबर मिलता है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती।

पैन मुख्य रूप से आयकर, बैंकिंग, निवेश और वित्तीय लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है। नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में त्रुटि होने पर सुधार कराया जा सकता है, लेकिन पैन नंबर स्वयं नहीं बदलता।

  • पैन की कोई एक्सपायरी नहीं।
  • एक व्यक्ति के पास एक ही पैन होना चाहिए।
  • जानकारी अपडेट कराई जा सकती है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस: समय-सीमा के साथ

ड्राइविंग लाइसेंस जीवनभर के लिए मान्य नहीं होता। इसकी वैधता उम्र और लाइसेंस की श्रेणी पर निर्भर करती है।

निजी वाहन (Private Vehicle) के लिए जारी लाइसेंस आमतौर पर एक निश्चित अवधि तक वैध रहता है। इसके बाद नवीनीकरण कराना पड़ता है। व्यावसायिक (Commercial) लाइसेंस की वैधता अवधि और भी कम हो सकती है। यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाए तो वाहन चलाना कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाता।

  • लाइसेंस की एक्सपायरी होती है।
  • समय पर रिन्यू कराना जरूरी है।
  • कमर्शियल लाइसेंस के नियम अलग हो सकते हैं।
  • पासपोर्ट: सीमित अवधि के लिए वैध

पासपोर्ट भी एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी निश्चित वैधता अवधि होती है। सामान्य वयस्क पासपोर्ट आमतौर पर 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता अलग हो सकती है। पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर विदेश यात्रा के लिए नया पासपोर्ट या नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।

  • पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होती है।
  • विदेश यात्रा से पहले वैधता जांच लें।
  • समय रहते रिन्यू कराना बेहतर होता है।
  • जाति प्रमाण पत्र: आमतौर पर जीवनभर मान्य

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र सामान्यतः स्थायी माने जाते हैं क्योंकि व्यक्ति की जाति बदलती नहीं है।

हालांकि कुछ राज्यों में दस्तावेज सत्यापन या नए प्रारूप की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा OBC से जुड़े कुछ लाभों के लिए अलग से Non-Creamy Layer प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी वैधता सीमित अवधि की होती है।

  • मूल जाति प्रमाण पत्र आमतौर पर स्थायी होता है।
  • OBC Non-Creamy Layer प्रमाण पत्र अलग दस्तावेज है।
  • कुछ संस्थाएं हाल का सत्यापन मांग सकती हैं।
  • आय प्रमाण पत्र: सीमित अवधि के लिए मान्य

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) सबसे अधिक समय-सीमा वाले दस्तावेजों में से एक है। इसकी वैधता राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति या परिवार की आय समय के साथ बदल सकती है, इसलिए अधिकांश सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और आरक्षण लाभों के लिए हालिया आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

  • आय प्रमाण पत्र की एक्सपायरी होती है।
  • कई जगह नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है।
  • योजनाओं के लिए हालिया दस्तावेज जरूरी हो सकता है।
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) का क्या?

कई राज्यों में जारी निवास प्रमाण पत्र लंबे समय तक मान्य रहता है, लेकिन कुछ संस्थाएं हाल का प्रमाण पत्र मांग सकती हैं। इसलिए आवेदन की शर्तें पहले देख लेना जरूरी होता है।

कौन-कौन से दस्तावेज अपडेट करने चाहिए?

कुछ दस्तावेज भले ही जीवनभर वैध हों, लेकिन उनमें दर्ज जानकारी को अपडेट रखना जरूरी होता है। इनमें शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर आईडी
  • बैंक KYC रिकॉर्ड
  • पासपोर्ट में पता या नाम संबंधी जानकारी

जानकारी अपडेट न होने पर कई सरकारी और बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 03:08 pm

Published on:

06 Aug 2026 03:08 pm

Hindi News / Patrika+ / भारत में कौन-कौन से सरकारी दस्तावेज जीवनभर के लिए वैध हैं और कौन-कौन से एक्सपायर होते हैं?

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

एक घाव और पूरा अंग खतरे में! जानिए ‘नेक्रोटाइज़िंग फेशियाइटिस’ के लक्षण और इलाज

bacterIa
Patrika+

डिजिटल गिरफ्तारी क्या है और इससे कैसे बचें? कैसे लोगों को जाल में फंसाते हैं शातिर

digital arrest fraud safety tips
Patrika+

युद्ध सिर्फ जान-माल के नुकसान तक सीमित नहीं, जानिए दुनिया भर में चले संघर्षों से पर्यावरण का कितना नुकसान?

War Environmental Impact
Patrika+

क्या आपके बिजनेस को मिलेगी नई उड़ान? अमेरिका-भारत व्यापार समझौता बन सकता है गेम चेंजर

India-US Business Agreement News.
Patrika+

US में बदलने जा रही परमाणु नीति! रूस-चीन की बढ़ती ताकत के बीच क्या है अमेरिका की नई रणनीतिक तैयारी?

US Nuclear Policy
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.