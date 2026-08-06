भारत में कौन-कौन से सरकारी दस्तावेज जीवनभर के लिए वैध हैं और कौन-कौन से एक्सपायर होते हैं?

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) सबसे अधिक समय-सीमा वाले दस्तावेजों में से एक है। इसकी वैधता राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति या परिवार की आय समय के साथ बदल सकती है, इसलिए अधिकांश सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और आरक्षण लाभों के लिए हालिया आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है।