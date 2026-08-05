79 साल की आज़ादी: कौन-से राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे, कौन-से अब भी अधूरे? 1947 से 2026 तक भारत की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड

79 वर्षों की यात्रा बताती है कि भारत ने लोकतंत्र, विज्ञान, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्यायिक दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और आय असमानता जैसे मुद्दे अब भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बने हुए हैं। क्या आजादी का अगला अध्याय केवल आर्थिक विकास का होगा? या फिर भारत ऐसा बनेगा कि जहां हर नागरिक को समान अवसर, बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, समय पर न्याय और सम्मानजनक रोजगार भी मिल सकेगा...कैसी होगी अगले एक दशक की तस्वीर?