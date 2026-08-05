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नया लैपटॉप खरीदने से पहले खुद से पूछें ये जरूरी सवाल, ऐसे बचाएं अपने पैसे

Laptop Buying Guide: नया लैपटॉप ख़रीदारी एक बड़ा निवेश है। खरीदारी से पहले प्रोसेसर, रैम, एसएसडी स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, बिल्ड क्वालिटी और सर्विस सपोर्ट जैसी जरूरी बातें जरूर जांच लें। जानिए कैसे अपनी जरूरत और बजट के अनुसार आने वाले 4-5 साल के लिए बेहतर लैपटॉप चुनें और गलत खरीदारी से बचें।
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भारत

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MI Zahir

Aug 05, 2026

LapTop Buying Guide News.

नया लैपटॉप खरीदने समय जरा सावधानी बरतें और नुकसान से बचें। ( विजुअल: Google Gemini AI.)

क्या आप नया लैपटॉप खरीदने का विचार कर रहे हैं? तकनीकी शब्दों के जाल और बाजार में ढेरों विकल्पों के बीच सही चुनाव करना थोड़ा कठिन हो सकता है। जानिए अपनी जरूरत, बजट, प्रोसेसर, रैम और बैटरी के हिसाब से अपने लिए सबसे बेहतरीन लैपटॉप कैसे चुनें। नया लैपटॉप खरीदना आज के दौर में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खरीदारी बन चुका है। चाहे आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हों, दफ्तर का काम करने वाले प्रोफेशनल हों, या फिर कोई गेमिंग और वीडियो एडिटिंग का शौकीन, एक सही लैपटॉप आपकी जिंदगी आसान बना सकता है।

अल्टरनेट लैपटॉप्स की भरमार और लि​मिटेड बजट के कारण मुश्किल

जैसे ही आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स या दुकानों पर जाते हैं, प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड और डिस्प्ले जैसे ढेर सारे तकनीकी शब्द आपके सामने आ जाते हैं। विकल्पों की भरमार और बजट की सीमा आपको उलझन में डाल सकती है। ऐसे में बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए आइए जानते हैं कि एक नया लैपटॉप चुनते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  1. पहचानें अपनी जरूरत और बजट

लैपटॉप की खोज शुरू करने का सबसे पहला नियम है—अपनी वास्तविक जरूरतों को समझना। खुद से पूछें कि आप इस डिवाइस का उपयोग किस काम के लिए करने वाले हैं?

नॉर्मल यूज़: अगर आपको सिर्फ वेब ब्राउज़िंग, फिल्में देखना, दस्तावेज तैयार करना या ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो आपको बहुत महंगे लैपटॉप की जरूरत नहीं है।

प्रोफेशनल यूज़: यदि आपका काम कोडिंग, भारी डेटा पर काम करना, 4K वीडियो एडिटिंग या आधुनिक गेम्स खेलना है, तो आपको मजबूत हार्डवेयर वाले लैपटॉप की तरफ देखना होगा।

अपनी जरूरत तय करने के बाद एक ठोस बजट सीमा निर्धारित करें। भारत में खरीदारी करते समय केवल लैपटॉप की कीमत ही न देखें, बल्कि उसके साथ लगने वाले टैक्स (GST), विस्तारित वारंटी (Extended Warranty) और एक्सेसरीज के खर्च को भी अपने बजट में शामिल करें।

  1. प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज—लैपटॉप के तीन मेन पिलर

किसी भी लैपटॉप की ताकत उसके आंतरिक पुर्जों से तय होती है। मुख्य रूप से तीन चीजें लैपटॉप के प्रदर्शन की दिशा तय करती हैं:

(A) लैपटॉप बनाम प्रोसेसर (CPU)

प्रोसेसर को लैपटॉप का दिमाग कहा जाता है।

सामान्य ऑफिस और पढ़ाई के कामों के लिए 4 से 6 कोर वाला प्रोसेसर (जैसे Intel Core i3/i5 या AMD Ryzen 3/5) बिल्कुल सही रहता है।

अगर आपको हैवी मल्टीटास्किंग, 3D डिजाइनिंग या 4K एडिटिंग करनी है, तो 8 कोर या उससे अधिक क्षमता वाला प्रोसेसर (Intel Core i7/i9, AMD Ryzen 7/9 या Apple M-Series) ही चुनें।

(B) लैपटॉप की रैम (RAM)

रैम यह तय करती है कि आपका लैपटॉप एक साथ कितने ऐप बिना अटके चला सकता है।

आज के समय में कम से कम 8GB RAM होना बेहद जरूरी है।

अगर आप भविष्य को ध्यान में रखकर खरीदारी कर रहे हैं या भारी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो 16GB RAM चुनना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा।

(C) लैपटॉप में स्टोरेज (SSD)

पुराने जमाने की हार्ड डिस्क (HDD) के दिन अब चले गए हैं। अब हमेशा SSD (Solid State Drive) वाला ही लैपटॉप खरीदें। SSD से लैपटॉप कुछ ही सेकंड में चालू हो जाता है और फाइलें तेजी से खुलती हैं। सामान्य काम के लिए 256GB से 512GB SSD काफी है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा डेटा, वीडियो या गेम्स हैं, तो 1TB SSD बेहतर रहेगी।

  1. डिस्प्ले और बैटरी—जो रोज दिखता है, वही मायने रखता है

आप लैपटॉप के सामने घंटों बैठकर काम करेंगे, इसलिए उसकी स्क्रीन और बैटरी बैकअप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

डिस्प्ले क्वालिटी: हमेशा कम से कम Full HD (1920x1080 पिक्सल) रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन चुनें। यदि आपकी नजरों पर कम दबाव पड़े, इसके लिए IPS या OLED पैनल वाली स्क्रीन बेहतर होती है। साथ ही स्क्रीन की ब्राइटनेस (चमक) कम से कम 250 से 300 निट्स (nits) होनी चाहिए ताकि रोशनी में भी सब साफ दिखे।

बही-खाते वाली बैटरी लाइफ

कंपनियां अक्सर दावा करती हैं कि उनका लैपटॉप 10 से 15 घंटे चलेगा, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। बैटरी की क्षमता केवल वॉट-आवर (Wh) से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि स्क्रीन कितनी बड़ी है और प्रोसेसर कितनी बिजली खर्च कर रहा है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वतंत्र टेक रिव्यू पढ़कर असली बैटरी बैकअप के बारे में जरूर जानें।

पोर्टेबिलिटी, बनावट और सर्विस की अवेलेबलिटी

अगर आप अपना लैपटॉप रोज कॉलेज, ऑफिस या सफर में साथ ले जाते हैं, तो उसका वजन 1.2 किग्रा से 1.5 किग्रा के बीच होना चाहिए। भारी लैपटॉप को रोज लेकर चलना थकान भरा हो सकता है।

पहले देख लें कि आपके इलाके में उस लैपटॉप का आधिकारिक सर्विस सेंटर है या नहीं

बनावट (Build Quality) के मामले में देखें कि लैपटॉप की बॉडी मजबूत प्लास्टिक की है या एल्युमिनियम की। इसके अलावा, भारत में किसी भी ब्रांड का लैपटॉप लेने से पहले यह पक्का कर लें कि आपके शहर या आसपास के इलाके में उस लैपटॉप का आधिकारिक सर्विस सेंटर है या नहीं। लैपटॉप खरीदने के बाद मिलने वाली बेहतर सर्विस आपकी खरीदारी को अच्छा बनाती है।

स्पेसिफिकेशन शीट समझें, लेकिन अपनी जरूरत से जोड़कर

लैपटॉप के विज्ञापनों में आपको कई नए और आधुनिक शब्द सुनने को मिल सकते हैं, जैसे—AI प्रोसेसर, Copilot+ PC, NPU (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट), या नया आर्किटेक्चर। ये सभी फीचर्स बेशक आकर्षक और भविष्य के हिसाब से बेहतरीन हैं, लेकिन इनके चक्कर में आकर अपनी मूल जरूरतों को न भूलें।

तकनीक की इस चमक-दमक के बीच हमेशा बुनियादी बातों पर टिके रहें

प्रोसेसर की क्षमता, रैम का साइज, SSD की स्पीड, स्क्रीन की क्वालिटी और पोर्ट्स की संख्या। किसी भी नए फीचर के लिए अतिरिक्त पैसे देने से पहले यह सोचें कि क्या वह फीचर आपके रोजमर्रा के काम में वाकई मदद करेगा?

कीबोर्ड, पोर्ट्स और अतिरिक्त सुविधाएं

कई बार लोग छोटी-छोटी लेकिन काम की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में परेशानी का सबब बनती हैं:

कीबोर्ड और ट्रैकपैड: अगर आपका काम बहुत ज्यादा टाइपिंग का है, तो कीबोर्ड के बटन दबाने का अनुभव (Key Travel) आरामदेह होना चाहिए। बैकलाइट (Backlit) कीबोर्ड रात में काम करने में मदद करता है।

कनेक्टिविटी पोर्ट्स: यह तय करें कि लैपटॉप में जरूरी पोर्ट्स हों-जैसे USB Type-A, Type-C, HDMI पोर्ट (प्रोजेक्टर या टीवी जोड़ने के लिए) और 3.5mm ऑडियो जैक। केवल थिन एंड लाइट (पतले) लैपटॉप के चक्कर में पोर्ट्स से समझौता न करें, वरना आपको अलग से एडेप्टर या डांगल लेकर घूमना पड़ेगा।

वेबकैम और सुरक्षा: आज के समय में ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए कम से कम 720p या बेहतर HD वेबकैम जरूरी है। सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर या फेस अनलॉक (Windows Hello) जैसी सुविधाएं काम को आसान बनाती हैं।

रिव्यू पढ़ें और खुद अनुभव करें

ऑनलाइन मिलने वाली रेटिंग्स और टेक विशेषज्ञों के रिव्यू जरूर पढ़ें। इससे आपको लैपटॉप के असली प्रदर्शन, हीटिंग समस्या (लैपटॉप गर्म होना) और पंखे की आवाज के बारे में सही जानकारी मिल जाती है।

अगर संभव हो, तो ऑनलाइन खरीदने से पहले किसी नजदीकी क्रोमा, रिलायंस डिजिटल या ब्रांड स्टोर पर जाकर उस मॉडल को हाथों में लेकर देखें। उसकी स्क्रीन की चमक, कीबोर्ड का अहसास और वजन खुद जांचें।

भारत में सही समय पर खरीदारी के फायदे

भारत में लैपटॉप पर पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है-त्योहारों और सेल के मौसम का इंतजार करना।

सेल के ऑफर: 'Great Indian Festival', 'Big Billion Days' या अन्य बड़ी सेल्स के दौरान लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक मिलता है। इससे आप 10% से 20% तक की बचत कर सकते हैं।

GST बिलिंग: अगर आपका कोई बिजनेस है या आप फ्रीलांसर हैं, तो GST इनवॉइस पर लैपटॉप खरीदें। इससे आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। साथ ही बिल को हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि वारंटी क्लेम करते समय इसकी जरूरत पड़ती है।

जो लैपटॉप आपकी सारी जरूरतें पूरी करे

बहरहाल, सबसे बेहतरीन लैपटॉप वह नहीं होता जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो या जो देखने में सबसे ज्यादा चमकदार लगे। सबसे सही लैपटॉप वह है जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी करे, आपके तय बजट में पूरी तरह फिट बैठे और आने वाले 4-5 सालों तक बिना किसी परेशानी के आपका साथ निभाए। अब अगला कदम आपका है-अपनी प्रायोरिटी तय करें, सही मॉडल का चयन करें और एक समझदार खरीदार की तरह अपने लिए सही विकल्प चुनें!

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संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस)

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Updated on:

05 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

05 Aug 2026 01:42 pm

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