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दिन नहीं, रात में घूमिए! भारत की 13 जगहें जहां अंधेरा बन जाता है सबसे खूबसूरत नजारा

दिन की भीड़ से दूर, रात की शांति में घूमने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। जानिए भारत की 5 ऐसी जगहें, जहां चांदनी, तारों भरा आसमान और प्रकृति मिलकर छुट्टियों को यादगार बना देते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 05, 2026

noctourism travel trend

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT AI

नॉक्टूरिज्म ट्रैवल ट्रेंड : रात के सन्नाटे में जब शहर की रौनक थम जाती है, तब भारत की कुछ जगहें अपनी अलग ही कहानी सुनाती हैं - चमकते तारों, चांदनी रात, और शांत वातावरण के साथ। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नॉक्टूरिज्म ट्रेंड (रात में यात्रा) क्या है, क्यों यह बढ़ रहा है, और भारत में कौन-कौन सी जगहें रात में घूमने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

रात की यात्रा का आकर्षण

रात में यात्रा का मतलब सिर्फ पार्टी या रोशनी नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो दिन में नहीं मिलता - शांति, अंधेरा, और प्रकृति का असली रूप। इसे नॉक्टूरिज्म कहते हैं, यानी रात के समय की यात्रा, जहां प्रकाश प्रदूषण कम हो और आकाश खुला दिखाई दे। यह ट्रेंड खासकर उन यात्रियों में लोकप्रिय हो रहा है जो भीड़, शोर और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार से दूर कुछ शांत और यादगार अनुभव चाहते हैं।

भारत में रात में घूमने-फिरने के लिए जगहें

हनले, लद्दाख

यहां स्थित है विश्व की एक उच्चतम खगोलीय वेधशाला, और रात का आकाश इतना स्पष्ट होता है कि आकाशगंगाएं तीन-आयामी लगती हैं। यह खगोलीय प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है।

पैंगोंग झील, लद्दाख

यह झील रात में सितारों का प्रतिबिंब बन जाती है। शांत पानी और कम रोशनी के कारण आकाश और पानी एक-दूसरे में मिलते हुए दिखते हैं, जैसे ब्रह्मांड झील में समा गया हो।

स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश

यह जगह दूर-दराज और ऊंचाई पर है, जिससे रात का आकाश बेहद साफ और चमकदार दिखाई देता है। खासकर लंग्जा और किब्बर जैसे गांवों में यह अनुभव और भी गहरा होता है।

कच्छ का रण, गुजरात

चांदनी रात में यह सफेद नमक का मैदान चांद की रोशनी में सपना जैसा दिखता है। रण उत्सव के दौरान या नए चांद की रात में आकाश और जमीन का मिलन अद्भुत होता है।

मुक्तेश्वर, उत्तराखंड

यह जगह पहाड़ों में है और प्रकाश प्रदूषण कम है। साफ रातों में हिमालय की सिल्हूट के नीचे तारों से भरा आकाश देखने को मिलता है।

गोकर्ण, कर्नाटक

यह समुद्र तट बायोल्यूमिनेसेंट प्लांकटन के लिए जाना जाता है, जो रात में पानी को नीले रंग में जगमगा देता है—एक जादुई अनुभव।

मुन्नार, केरल; नील आइलैंड और हैवलॉक, अंडमान

मुन्नार की चाय बगानों से घिरी पहाड़ियों में रात का आकाश शांत और साफ होता है। वहीं अंडमान के द्वीपों में प्रकाश प्रदूषण बहुत कम है, जिससे तारों और ग्रहों का दृश्य अद्भुत होता है।

वाराणसी, जयपुर, मैसूर, गोवा

ये शहर रात में अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चमक दिखाते हैं - वाराणसी में गंगा आरती, जयपुर और जैसलमेर में किले की रोशनी, मैसूर में महल की लाइट शो, और गोवा में रात के बाजार और समुद्र तट की रौनक।

सुंदरबन, कान्हा, पेंच

रात में वन्यजीवों को देखने का अलग ही रोमांच है सुंदरबन में रात की सैर, और मध्य भारत के जंगलों में गाइडेड नाइट सफारी भी खास अनुभव हैं।

भारत में रात पर्यटन को बढ़ावा

सरकार ने भी रात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं—जैसे कि स्मारकों की रोशनी, साउंड-लाइट शो, रात के बाजार, और सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिल्ली में हेरिटेज वॉक और दिल्ली हाट आईएनए में शाम के कार्यक्रम भी इसी दिशा में हैं।

रात की यात्रा के लिए सुझाव

यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए कुछ सुझाव:

  • सही समय चुनें: पहाड़ी और रेगिस्तानी जगहों के लिए अक्टूबर–मार्च सबसे उपयुक्त होते हैं, जबकि दक्षिण भारत और समुद्र तटीय जगहें साल भर अच्छी रहती हैं।
  • तैयारी रखें: ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और सड़क की स्थिति का ध्यान रखें। पहले से बुकिंग और स्थानीय गाइड की व्यवस्था करें।
  • पर्यावरण का ध्यान रखें: "लीव नो ट्रेस" का पालन करें - कचरा न छोड़ें, स्थानीय संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करें।
  • सुरक्षा का ध्यान: जंगलों में नाइट सफारी के लिए प्रमाणित गाइड और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें।

रात की यात्रा का असर

यह यात्रा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्म-प्रतिबिंब और प्रकृति से जुड़ाव का माध्यम भी है। यह ट्रेंड धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है और इससे दूर-दराज के इलाकों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है।

यदि आप परिवार, छात्र, कपल या वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार ऊपर बताई गई जगहों में से चुनें। चाहे तारों भरी रात हो, चांदनी रेगिस्तान हो, या सांस्कृतिक रोशनी, रात की यात्रा आपको एक नया दृष्टिकोण देगी।

अगली छुट्टी में एक रात की योजना बनाइए - शहर की रौनक से दूर, आकाश के नीचे एक शांत, यादगार अनुभव के लिए।

इस तरह, नॉक्टूरिज्म सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक अनुभव है - जो रात को फिर से जीने का मौका देता है।

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Updated on:

05 Aug 2026 01:19 pm

Published on:

05 Aug 2026 01:19 pm

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