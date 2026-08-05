दिन नहीं, रात में घूमिए! भारत की 13 जगहें जहां अंधेरा बन जाता है सबसे खूबसूरत नजारा

रात में यात्रा का मतलब सिर्फ पार्टी या रोशनी नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो दिन में नहीं मिलता - शांति, अंधेरा, और प्रकृति का असली रूप। इसे नॉक्टूरिज्म कहते हैं, यानी रात के समय की यात्रा, जहां प्रकाश प्रदूषण कम हो और आकाश खुला दिखाई दे। यह ट्रेंड खासकर उन यात्रियों में लोकप्रिय हो रहा है जो भीड़, शोर और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार से दूर कुछ शांत और यादगार अनुभव चाहते हैं।