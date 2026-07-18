आपके खराब फोन और लैपटॉप में छिपा है हजारों करोड़ का खजाना, जानिए भारत सहित पूरी दुनिया के E-कचरे में कितना सोना-चांदी?

भारत दुनिया के टॉप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (Electronic Waste) उत्सर्जन देशों में तीसरे स्थान पर है। देश में सालाना करीब 1.41 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा (E-Waste) होता है। इस ई-कचरे को उचित तरीके से रीसाइकिल किया जाए तो इसमें लगभग 350 टन शुद्ध सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। हालांकि, केवल 2 से 3 फीसदी ही ई-कचरा रीसाइकिल हो रहा है, बाकी का कचरा पर्यावरण को दूषित करता है। अनुमान के मुताबिक, देश में ई-कचरे की बर्बादी से करीब 6,347 करोड़ रुपए के सोने का नुकसान हो रहा है। ई-कचरा न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट भी पैदा कर रहा है।