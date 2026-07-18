Hunger Strike History: कहां पैदा हुआ अनशन का विचार? गांधी से लेकर वांगचुक तक ने कब और क्यों बनाया इसे हथियार

Hunger Strike Timeline : आमरण अनशन (Hunger Strike) अहिंसक प्रतिरोध का सबसे कठोर और नैतिक हथियार माना जाता है। व्यक्ति अपनी मांगों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से भोजन का त्याग करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्राणों का बलिदान देने का संकल्प लेता है। इसका उद्देश्य हिंसा का सहारा लिए बिना सरकार, समाज या सत्ता के विवेक को जगाना होता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जब आमरण अनशन ने सरकारों को झुकने पर मजबूर किया तो कई बार अनशनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास रच दिया।