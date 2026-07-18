प्राइवेट स्पेस वॉर: 350 किलो के भारतीय ‘Vikram-1’ ने बढ़ाई अमेरिका के Falcon और चीन के Zhuque की टेंशन!

Global Private Space Race India Sector Leap Follows : जब भी अंतरिक्ष की बात आती है, तो हमारे दिमाग में नासा या इसरो जैसी बड़ी सरकारी एजेंसियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन पिछले कुछ बरसों के दौरान इस फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब आसमान पर अब सिर्फ सरकारों का हक नहीं रह गया है; प्राइवेंट कंपनियां भी अब सीधे सितारों से बात कर रही हैं। प्राइवेट विमान बनाना दीगर बात है और प्राइवेट रॉकेट बनाना दूसरी बात है। इस लिस्ट में सबसे नया और सबसे चमकता हुआ नाम है भारत की स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) का, जिसने अपने 'विक्रम-1' (Vikram-1) रॉकेट के साथ दुनिया में तहलका मचाया है।