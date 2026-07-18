रेत से उठी रोशनी: राजस्थान की बेटियां जिन्होंने संघर्ष को सफलता में बदला और बन गईं मिसाल

Rajasthan Women Success Story: राजस्थान का नाम आते ही अक्सर लोगों के मन में तस्वीर उभरती है रेगिस्तान, महलों, परम्पराओं और घूंघट की। लेकिन यही धरती ऐसी महिलाओं की भी रही है, जिन्होंने सामाजिक बंधनों, आर्थिक अभाव और लैंगिक भेदभाव को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। किसी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, किसी ने लोककला को दुनिया तक पहुंचा दिया, किसी ने हजारों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया, तो किसी ने विज्ञान, चिकित्सा और प्रशासन में नई पहचान बना ली। अपने काम से मशहूर हुईं इनकी कहानियां अब इनकी व्यक्तिगत सफलता की दास्तान भर नहीं हैं, बल्कि बदलते राजस्थान की मिसाल बन चुकी हैं। खुद से निकलकर हुनर, आत्मविश्वास और शिक्षा के दम पर आगे बढ़ीं इन महिलाओं की कहानियां आपको भी प्रेरित जरूर करेंगी।