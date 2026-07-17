खर्चा एक्स-रे: हर महीने की आय और बचत के लिए अपनाएं ये जरूरी ट्रिक्स, पेमेंट्स का डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे यह ऐप्स

Digital Payment: डिजिटल पेमेंट ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। UPI, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए कुछ सेकंड में पेमेंट हो जाता है, लेकिन इसी सुविधा ने खर्चों को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हर महीने का पैसा कहां जा रहा है? यह पता लगाना मुश्किल हो गया है। यदि आपकी आय और खर्च के बीच संतुलन बिगड़ रहा है तो अपने लेन-देन को ट्रैक करें।