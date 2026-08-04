भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी किस विभाग में है? रेलवे, सेना, शिक्षा, पुलिस कहां कितने पद खाली?

भर्ती की स्थिति: मौजूदा भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होती है, जिसमें 'अग्निवीर' के तौर पर सैनिकों की भर्ती की जाती है। हर साल थल सेना, नौसेना और वायुसेना अलग-अलग बैचों में हजारों अग्निवीरों की भर्ती करती हैं। 2026 में भी अलग-अलग चरणों में यह भर्ती जारी है। हालांकि अधिकारी स्तर की कमी को पूरा करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि युवाओं का रुझान अपेक्षाकृत बेहतर वेतन और आसान करियर विकल्पों की तरफ ज्यादा है।