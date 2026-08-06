UPI अब हमेशा मुफ्त नहीं रहेगा? संसद में आए बिल से बदल सकता है भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल

UPI MDR Bill 2026: देश में हर महीने अरबों UPI ट्रांजैक्शन होते हैं और यही वजह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। लेकिन जिस UPI का इस्तेमाल ग्राहक और व्यापारी बिना किसी शुल्क के कर रहे हैं, उसके पीछे बैंकों और पेमेंट कंपनियों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। अब संसद में पेश संशोधन विधेयक ने पहली बार ऐसा कानूनी रास्ता खोल दिया है, जिसके बाद भविष्य में सरकार चाहे तो कुछ डिजिटल भुगतान पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू कर सकती है। हालांकि अभी कोई शुल्क लागू नहीं हुआ है और अंतिम फैसला भी बाकी है।