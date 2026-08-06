पुरानी चाय की दुकानें: जहां वक्त ठहर जाता है एक प्याली चाय के साथ

सड़क के किसी नुक्कड़ या तंग गली के मोड़ पर लकड़ी की बेंच, हाथ में पीतल का पुराना भगोना, उबलती हुई चाय की खुशबू और कुल्हड़ में गिरती गरम-गरम अदरक-इलायची वाली चाय यह महज एक दृश्य नहीं, बल्कि भारत के हर शहर की आत्मा है। पुराने बाजारों की गलियों में खड़ी एक छोटी सी चाय की दुकान, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जम चुकी हैं, वो सिर्फ चाय नहीं बेचती, बल्कि एक जमाने की यादों का स्वाद भी परोसती है। हर कप चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, रिश्तों और यादों का एक प्याला है। इन अनकही कहानियों में छुपा है हमारा सामाजिक जुड़ाव और उन लोगों की मेहनत जो हर सुबह चूल्हे पर चाय की पहली चुस्की के साथ शहर के दिन की शुरुआत करते हैं।