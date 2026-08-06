भारत में क्यों तेज हुए छात्र आंदोलन? शिक्षा से रोजगार तक सड़क पर पहुंची युवाओं की नाराजगी

Student Protests India: भारत में छात्र आंदोलन कोई नई बात नहीं है। आजादी के आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन, मंडल आयोग विरोध और हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक, छात्रवृत्ति, फीस वृद्धि और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े विवादों तक छात्रों ने समय-समय पर अपनी आवाज बुलंद की है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आंदोलनों का केंद्र अलग था, जबकि आज सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा से रोजगार तक की पूरी व्यवस्था में भरोसा बन गया है। 2025-26 में देश के कई राज्यों में छात्र अलग-अलग कारणों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यदि इन आंदोलनों को ध्यान से देखें तो इनकी जड़ में कुछ समान सवाल हैं, क्या परीक्षाएं निष्पक्ष हैं? क्या भर्ती समय पर होगी? क्या मेहनत का सही मूल्य मिलेगा?