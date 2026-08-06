7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

मौसम के अनुसार कौन से मसाले खाएं? आयुर्वेद और विज्ञान की मदद से करें सही चुनाव

क्या आप मौसम के हिसाब से सही मसाले खा रहे हैं? जानिए गर्मी, सर्दी और मानसून में कौन से मसाले आपकी इम्युनिटी बढ़ाएंगे और बीमारियों से बचाएंगे।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Aug 06, 2026

Spices

मौसम बदलो, मसाले बदलो! (AI)

भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले केवल खाने का रंग और स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि ये हमारी सेहत का आधार भी हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक शोध दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि मौसम के बदलाव के साथ हमारे शरीर की जरूरतें बदलती हैं। यदि हम मौसम के अनुकूल मसालों का चयन करें, तो यह हमारी पाचन शक्ति (अग्नि), रोग-प्रतिरोधक क्षमता (बला) और शरीर के तीन दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित रखता है। आइए जानते हैं कि ऋतुओं के अनुसार मसालों का सही संतुलन कैसे बनाएं और इनका हमारे शरीर पर क्या वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

शिशिर और हेमंत ऋतु (सर्दी): गर्माहट और ऊर्जा का स्रोत

सर्दियों के मौसम में वातावरण का तापमान कम हो जाता है, जिससे शरीर को अंदर से गर्म रखने और ऊर्जा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस मौसम में जठराग्नि (पाचन क्षमता) तीव्र होती है, इसलिए भारी और तासीर में गर्म मसालों का सेवन लाभकारी होता है।

प्रमुख मसाले: तिल, देसी घी, अदरक, सोंठ, लहसुन, पिप्पली, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च।

स्वास्थ्य लाभ: अदरक और काली मिर्च में मौजूद सक्रिय यौगिक पाचन रसों को उत्तेजित करते हैं। दालचीनी और लौंग शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर अंदरूनी गर्माहट देते हैं।

वैज्ञानिक आधार: सर्दियों में सोंठ और मेथी जैसे मसालों में स्टार्च और टैनिन जैसे तत्व शरीर की इम्युनिटी बढ़ाकर जोड़ों के दर्द और सर्दी-जुकाम से बचाव करते हैं।

वसंत ऋतु: शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन

मध्य मार्च से मध्य मई के दौरान वसंत ऋतु में मौसम सुहावना होता है। इस समय सर्दियों में जमा हुआ कफ पिघलने लगता है, जिससे पाचन थोड़ा सुस्त हो सकता है। इसलिए वसंत में हल्के, सुपाच्य और शरीर को डिटॉक्स (विषमुक्त) करने वाले मसालों का प्रयोग किया जाता है।

प्रमुख मसाले: जीरा, हल्दी, हींग, धनिया और सरसों के बीज।

स्वास्थ्य लाभ: जीरा और हींग पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं और पेट में गैस बनने से रोकते हैं। उबली सब्जियों और मूंग दाल में हल्दी-हींग का तड़का शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।

उपयोग की सलाह: इस मौसम में बहुत अधिक भारी या अत्यधिक तैलीय-मसालेदार भोजन से बचना चाहिए।

ग्रीष्म ऋतु: ठंडक और ताजगी देने वाले मसाले

गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) तथा एसिडिटी की समस्या आम हो जाती है। इस ऋतु में ऐसे मसालों की आवश्यकता होती है जो शरीर को आंतरिक शीतलता प्रदान करें।

प्रमुख मसाले: हरी सौंफ, पुदीना, हरा धनिया, हरी इलायची और सत्तू।

स्वास्थ्य लाभ: पुदीना और सौंफ प्राकृतिक शीतलक (Coolants) हैं। ये पेट की जलन, डिहाइड्रेशन और एसिडिटी को दूर रखते हैं। धनिये के बीजों का पानी पीने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है।

परहेज: लाल मिर्च, गरम मसाला, राई और सोंठ का सेवन गर्मी में सीमित मात्रा में ही करें।

वर्षा ऋतु (मानसून): मंदाग्नि और संक्रमण से बचाव

मानसून में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे मानव शरीर की पाचन शक्ति सबसे कमजोर (मंदाग्नि) हो जाती है। इसके अलावा, इस मौसम में बैक्टीरिया और इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है।

प्रमुख मसाले: अजवाइन, हींग, हल्दी, लौंग और काली मिर्च।

स्वास्थ्य लाभ: अजवाइन और हींग पेट दर्द, ऐंठन और गैस की समस्या से राहत दिलाते हैं। हल्दी अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुणों के कारण मानसून में होने वाले संक्रमणों से रक्षा करती है।

वैज्ञानिक साक्ष्य: शोध से पता चलता है कि औषधीय पौधों और मसालों में मौजूद तत्व (जैसे गिलोय में बेरबेरिन) मानसून के समय अधिक सक्रिय होते हैं, जो मौसमी बुखार और दस्त से बचाते हैं।

मसालों का वैज्ञानिक और फाइटोकेमिकल आधार

आधुनिक शोधों के अनुसार, मसालों में औसतन 3000 से अधिक फाइटोकेमिकल्स (वनस्पतिक यौगिक) पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन (Curcumin) एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक है, जो सेलुलर लेवल पर काम करके बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा, औषधीय पौधों और मसालों की रासायनिक संरचना मौसम के अनुसार बदलती है। गर्मियों में फिनोलिक्स और शर्करा की मात्रा बढ़ती है, सर्दियों में टैनिन और स्टार्च, जबकि मानसून में एंटी-माइक्रोबियल यौगिक अधिक सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद की 'ऋतुचर्या' (मौसम के अनुसार दिनचर्या व खान-पान) पूरी तरह से व्यावहारिक और वैज्ञानिक है।

डिजिटल टिप्स: मसालों का सही लाभ उठाने के उपाय

ताजा पिसे मसाले: बाजार के रेडीमेड पिसे मसालों की जगह साबुत मसाले खरीदें और जरूरत के अनुसार पीसें। इससे उनके आवश्यक तेल (Essential Oils) सुरक्षित रहते हैं।

धीमी आंच पर भूनें: मसालों को बहुत तेज आंच पर भूनने से उनके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। हमेशा धीमी आंच पर हल्का तड़का लगाएं।

सही भंडारण (Storage): मसालों को कांच के एयर-टाइट डिब्बों में नमी और धूप से बचाकर रखें।

मौसम के अनुसार मसालों का चयन आपकी रसोई को स्वाद के साथ-साथ एक प्राकृतिक औषधि केंद्र बना देता है। प्रकृति के इस नियम को समझें और अपनी दैनिक दिनचर्या में मौसम के अनुकूल मसालों को शामिल करके एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

06 Aug 2026 05:45 pm

Published on:

06 Aug 2026 05:39 pm

Hindi News / Patrika+ / मौसम के अनुसार कौन से मसाले खाएं? आयुर्वेद और विज्ञान की मदद से करें सही चुनाव

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कहां मिलेगा लाइसेंस? समझे पूरी गाइड

Agricultural products and fertilizers shop
Patrika+

बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

Electricity Bill Savings
Patrika+

अगस्त 2026 में बना रहे यात्रा का प्लान? जानिए कौन-सी तिथियां हैं सबसे शुभ

August 2026 Travel Muhurat
Patrika+

रेलवे क्रॉसिंग पर ROB-RUB स्थायी समाधान बन पाएगा? जानिए इनके फायदे और निर्माण की स्थिति?

ROB and RUB at railway crossings
Patrika+

पूजा स्थल की सही दिशा क्या हो: ये आसान टिप्स घर में लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा!

Puja Room Vastu
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.