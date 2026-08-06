मौसम के अनुसार कौन से मसाले खाएं? आयुर्वेद और विज्ञान की मदद से करें सही चुनाव

भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसाले केवल खाने का रंग और स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि ये हमारी सेहत का आधार भी हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक शोध दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि मौसम के बदलाव के साथ हमारे शरीर की जरूरतें बदलती हैं। यदि हम मौसम के अनुकूल मसालों का चयन करें, तो यह हमारी पाचन शक्ति (अग्नि), रोग-प्रतिरोधक क्षमता (बला) और शरीर के तीन दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित रखता है। आइए जानते हैं कि ऋतुओं के अनुसार मसालों का सही संतुलन कैसे बनाएं और इनका हमारे शरीर पर क्या वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।