रूस-चीन की मिलिट्री स्ट्रेटेजी: अमेरिका का नया परमाणु प्लान क्या है?

अमेरिका ऐसे समय में अपनी परमाणु रणनीति की समीक्षा कर रहा है, जब वैश्विक सुरक्षा वातावरण पहले की तुलना में अधिक जटिल हो चुका है। रूस के साथ हथियार नियंत्रण व्यवस्था कमजोर पड़ने, चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमता और दो मोर्चों पर संभावित चुनौती को देखते हुए पेंटागन अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।