Rajasthan Royal marriages: शादी नहीं, उत्सव है ये! राजस्थान की शादियों में क्या है खास?

राजस्थान की माटी में कुछ ऐसा जादू है कि यहां हवा भी मुस्कुराती हुई महसूस होती है और हर रीत-रिवाज में एक पुराना, आत्मीय संगीत सुनाई देता है। जब बात राजस्थानी शादी की हो, तो यह दो दिलों या दो परिवारों का केवल कानूनी या सामाजिक मिलन भर नहीं रह जाता। यह एक विशाल रंग-मंच पर खेला जाने वाला सांस्कृतिक नाटक है एक ऐसा जीवंत उत्सव, जहां परंपराएं राजसी शान, पारिवारिक स्नेह, लोक-संगीत और लज़ीज पकवानों के साथ मिलकर जीवन का सबसे बड़ा जश्न मनाती हैं। यहां विवाह का निमंत्रण कार्ड केवल एक सूचना नहीं होता, बल्कि एक पूरे समुदाय को इस भव्य आनंद का हिस्सा बनने का सादर न्योता होता है। आइए, गहराई से समझें कि राजस्थान की शादियाँ क्यों दुनिया भर में अनोखी हैं और ऐसा क्या है जो इन्हें महज एक समारोह न बनाकर एक अविस्मरणीय 'उत्सव' का दर्जा देता है।