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Rajasthan Royal marriages: शादी नहीं, उत्सव है ये! राजस्थान की शादियों में क्या है खास?

राजस्थान की शादियां केवल विवाह नहीं, बल्कि एक शाही उत्सव हैं! जानिए राजस्थानी शादियों के शाही रिवाज, घूमर, स्वादिष्ट व्यंजन और मायरा जैसी अनोखी परंपराओं के बारे में।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 06, 2026

RAJASTHAN

1000 साल पुरानी परंपरा! (AI)

राजस्थान की माटी में कुछ ऐसा जादू है कि यहां हवा भी मुस्कुराती हुई महसूस होती है और हर रीत-रिवाज में एक पुराना, आत्मीय संगीत सुनाई देता है। जब बात राजस्थानी शादी की हो, तो यह दो दिलों या दो परिवारों का केवल कानूनी या सामाजिक मिलन भर नहीं रह जाता। यह एक विशाल रंग-मंच पर खेला जाने वाला सांस्कृतिक नाटक है एक ऐसा जीवंत उत्सव, जहां परंपराएं राजसी शान, पारिवारिक स्नेह, लोक-संगीत और लज़ीज पकवानों के साथ मिलकर जीवन का सबसे बड़ा जश्न मनाती हैं। यहां विवाह का निमंत्रण कार्ड केवल एक सूचना नहीं होता, बल्कि एक पूरे समुदाय को इस भव्य आनंद का हिस्सा बनने का सादर न्योता होता है। आइए, गहराई से समझें कि राजस्थान की शादियाँ क्यों दुनिया भर में अनोखी हैं और ऐसा क्या है जो इन्हें महज एक समारोह न बनाकर एक अविस्मरणीय 'उत्सव' का दर्जा देता है।

राजसी विरासत और 'रॉयल' माहौल

राजस्थान का इतिहास राजा-महाराजाओं और किले-महलों का इतिहास रहा है। आज के आधुनिक दौर में भी यहाँ की शादियों में उस शाही अतीत की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

  • डेस्टिनेशन वेडिंग का केंद्र: जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे शहर दुनिया के सबसे पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुके हैं। सदियों पुराने महल, झील के किनारे बनी हवेलियाँ और रेतीले धोरों के बीच सजने वाले मंडप किसी परियों की कहानी से कम नहीं लगते।
  • शाही वेशभूषा: दूल्हा जब सिर पर बंधेज या पचरंगी साफ़ा, हाथ में तलवार, कटार और गले में रजवाड़ी कंठा पहने घोड़ी या हाथी पर सवार होता है, तो वह किसी रियासत के राजकुमार जैसा ही दिखाई देता है। वहीं दुल्हन का भारी गोटा-पत्ती, जऱदोज़ी और काँच के काम से सजा 'राजपूती पोशाक' या 'घाघरा-चोली', माथे पर शीशफूल और बोड़ला, कानों में झुमके और गले में आड़ या हंसली उसकी सुंदरता में राजसी गरिमा घोल देते हैं।

लोक संगीत और नृत्य की अमिट छाप

बिना संगीत और नृत्य के राजस्थानी शादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहां का संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हर रस्म की आत्मा है।

  • मांगणियार और लांगा गायकों के सुर: शादी के अलग-अलग चरणों पर ढोल, कामायचा और खड़ताल के साथ उठने वाली लोक धुनें माहौल को उत्सवमयी बना देती हैं। "केसरिया बालम पधारो म्हारे देस" से मेहमानों का स्वागत हो या फिर "बन्ना-बन्नी" के पारंपरिक गीत, ये सुर हर दिल को छू लेते हैं।
  • घूमर और कालबेलिया नृत्य: महिलाओं द्वारा घूंघट की ओट में सधे हुए कदमों के साथ किया जाने वाला 'घूमर' नृत्य राजस्थान की नज़ाकत और मर्यादा का प्रतीक है। इसके अलावा, ढोल-थाली की थाप पर पूरी बारात का देर रात तक थिरकना शादी के उत्साह को चरम पर पहुँचा देता है।

परंपराएं जो रिश्तों में मिठास घोलती हैं

राजस्थानी शादी केवल दो लोगों की नहीं, बल्कि रिश्तों के नए ताने-बाने की शुरुआत होती है। यहां की रस्में केवल अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि उनमें अपनों को सम्मान देने और नए रिश्तों को सहज बनाने का गहरा मनोविज्ञान छुपा होता है।

  • गणेश निमंत्रण और चाक भात: शादी की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश को कुमकुम पत्र देकर की जाती है। इसके बाद 'चाक भात' या 'मायरा' की रस्म होती है, जहां ननिहाल पक्ष (मामा) अपनी बहन के घर भारी उपहार, वस्त्र और आभूषण लेकर पहुंचते हैं। यह रस्म भाई-बहन के अटूट प्रेम और संकट के समय एक-दूसरे का सहारा बनने के वचन को दर्शाती है।
  • बैनोड़ा और पीठी (हल्दी): विवाह से कुछ दिन पहले वर-वधू को रिश्तेदार अपने घर बुलाकर भोजन कराते हैं, जिसे 'बैनोड़ा' कहा जाता है। 'पीठी' यानी हल्दी की रस्म में घर की महिलाएँ उबटन लगाती हैं और लोकगीत गाती हैं, जिससे होने वाले दूल्हा-दुल्हन का रूप निखरता है।
  • तोरण मारना: दूल्हा जब बारात लेकर वधू पक्ष के द्वार पर पहुंचता है, तो तलवार या छड़ी से लकड़ी के सजे हुए 'तोरण' को स्पर्श करता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय और वधू पक्ष के घर में सम्मानपूर्वक प्रवेश का प्रतीक है।
  • बिंदौरी: शादी से ठीक पहले दूल्हा या दुल्हन को चमकीले साफ़े और पोशाक में सजाकर गाँव या शहर में गाजे-बाजे के साथ घुमाया जाता है। यह पूरे मोहल्ले और शहर के साथ अपनी खुशी बाँटने का एक बेहद सुंदर माध्यम है।

स्वादिष्ठ राजस्थानी व्यंजन: स्वाद का शाही दरबार

राजस्थान में आतिथ्य सत्कार (Hospitality) को ईश्वर की सेवा माना गया है। "अतिथि देवो भव" का भाव यहां के खाने की थाली में साफ झलकता है। राजस्थानी शादी का भोजन किसी भी पेटू के लिए स्वर्ग जैसा अनुभव होता है।

  • पारंपरिक थाली: दाल-बाटी-चूरमा का प्रामाणिक स्वाद, गट्टे की सब्जी, केर-सांगरी, चक्की की सब्जी और मारवाड़ी कड़ी।
  • शाही मिठाइयां: मावा कचौरी, घेवर, गोंद के मोदक, बीकानेरी रसगुल्ले, और गरमा-गरम मूंग दाल का हलवा।
  • मसालेदार ज़ायका: मांसाहारी भोजन पसंद करने वालों के लिए पारंपरिक 'लाल मांस' या 'सफ़ेद मांस' खास रजवाड़ी रेसिपी से तैयार किया जाता है।
  • भोजन परोसने का तरीका (मनवार) जहां बार-बार प्यार और आदर से खाना परोसा जाता है ।मेहमानों के दिल को छू लेता है।

हस्तशिल्प और कलात्मक झलक

राजस्थानी शादी में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज़ भी स्थानीय कारीगरों की कलाकृति होती है।

  • हल्दी-मेहंदी की रंगत: सोजत (पाली) की प्रामाणिक और खुशबूदार मेहंदी से दुल्हन के हाथों पर उकेरे गए बारीक डिज़ाइन सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं।
  • सजावट और रिटर्न गिफ्ट्स: शादी के मंडप से लेकर स्वागत द्वार तक बंधेज, लहरिया, कठपुतली, पीतल के दीये और ताज़े फूलों की सजावट की जाती है। मेहमानों को विदाई में दिए जाने वाले उस्ता कला के डिब्बे, लाक की चूड़ियाँ, या हस्तनिर्मित बंधेज के दुपट्टे इस उत्सव की यादों को हमेशा के लिए ताज़ा रखते हैं।

आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम

आज के बदलते दौर में जहां दुनिया भर में शादियां आधुनिक और पश्चिमी शैली की ओर बढ़ रही हैं, वहीं राजस्थानी शादियों ने अपनी जड़ों को मज़बूती से थामे रखा है। आधुनिक राजस्थानी शादी में आपको लेज़र लाइट शो, उच्च स्तरीय कैटरिंग और थीम-बेस्ड संगीत संध्या (Sangeet Night) तो दिखेगी, लेकिन उसकी नींव में आज भी वही सदियों पुरानी वैदिक रीतियाँ, वैदिक मंत्रोच्चार और बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाने की पवित्र संस्कृति कायम है।

एक बार का अनुभव, जीवन भर की यादें

राजस्थान की शादी सिर्फ दो परिवारों का मेल नहीं, बल्कि उस माटी की समृद्ध विरासत, अपनत्व, कला और रंगों का भव्य प्रदर्शन है। यह एक ऐसा रंगीन कैनवास है जहां हर रिश्ता खिल उठता है, हर पकवान दिल जीत लेता है और हर लोकधुन मन को झूमने पर मजबूर कर देती है।यदि आपने कभी किसी राजस्थानी शादी का अनुभव किया है, तो आप जानते होंगे कि वहां से लौटने के बाद भी ढोल की थाप और 'मनवार' का मीठा आग्रह हफ़्तों तक कानों में गूँजता रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है ।यह महज कोई शादी नहीं, यह जीवन का सबसे खूबसूरत और रंगीन 'उत्सव' है।

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Updated on:

07 Aug 2026 02:15 pm

Published on:

06 Aug 2026 07:49 pm

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