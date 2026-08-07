UGC की फर्जी यूनिवर्सिटी लिस्ट में 32 नाम, एडमिशन से पहले 5 मिनट का टाइम बचाएगा आपके लाखों रुपए और पूरा करियर

UGC Fake University List 2026: देशभर में उच्च शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जी संस्थानों को लेकर एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने फरवरी 2026 तक की सूची में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है। इन संस्थानों को डिग्री देने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे संस्थानों से मिलने वाली डिग्री न तो सरकारी नौकरी में मान्य होगी और न ही अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए स्वीकार की जाएगी।