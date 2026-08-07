बिजली बिल घटाने से लेकर साफ हवा तक, भारत में क्यों बढ़ रहा है क्लीन एनर्जी गैजेट्स का क्रेज?

शहरों में जहां रूफटॉप सोलर संभव नहीं, वहां डिजिटल सोलर प्लेटफॉर्म्स जैसे SundayGrids ने एक नया रास्ता खोला है। यह बेंगलुरु की स्टार्टअप है, जिसने 2023 में 500 kW क्षमता से शुरुआत की थी, जो अब 2026 तक बढ़कर 3.5 MW हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म ने करीब 18,000 बिजली बिल ऑफसेट किए और 2 करोड़ यूनिट पावर क्रेडिट्स वितरित किए हैं।