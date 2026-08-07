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बिजली बिल घटाने से लेकर साफ हवा तक, भारत में क्यों बढ़ रहा है क्लीन एनर्जी गैजेट्स का क्रेज?

क्या आप जानते हैं कि क्लीन एनर्जी गैजेट्स जैसे सोलर को ही ले लीजिए। अब यह सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि आपके बजट को भी बचाने का स्मार्ट तरीका बन गए हैं? सोचिए, अगर आपकी बिजली की लागत आधी हो जाए और प्रदूषण से राहत भी मिले तो क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे?
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 07, 2026

smart gadgets

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

भारत में क्लीन एनर्जी गैजेट्स का चलन अब सिर्फ एक तकनीकी फैशन नहीं, बल्कि आम घरों की रोजमर्रा की जरूरत बनता जा रहा है। सोलर पैनल, पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर, डिजिटल सोलर प्लेटफॉर्म जैसे नए गैजेट्स अब सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि बजट और सुविधा के लिए भी आकर्षक विकल्प बन चुके हैं।

उभरता ट्रेंड: सोलर से लेकर स्मार्ट गैजेट तक

रूफटॉप सोलर सिस्टम्स में तेजी से बढ़ती रुचि साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जैसी सरकारी पहलों ने इस क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित किया है। मई 2026 तक, लाखों घरों में सोलर सिस्टम्स स्थापित हो चुके हैं और 11.9 GW क्षमता जुड़ चुकी है।

एक अध्ययन के अनुसार, 81% घरों ने बिजली बिल में कटौती को मुख्य प्रेरणा बताया, और जो लोग सोलर अपनाने वाले थे, उनमें से 93% ने बचत से संतुष्टि जताई।

सोलर तकनीक की जागरूकता भी तेजी से बढ़ी है - 2020 में केवल 50% लोग सोलर तकनीक से परिचित थे, जबकि 2026 में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच गया है। इसके बावजूद, 73% घरों ने सोलर महंगा होने की धारणा जताई, और उनमें से कई वित्तीय विकल्पों से अनजान थे।

शहरों में जहां रूफटॉप सोलर संभव नहीं, वहां डिजिटल सोलर प्लेटफॉर्म्स जैसे SundayGrids ने एक नया रास्ता खोला है। यह बेंगलुरु की स्टार्टअप है, जिसने 2023 में 500 kW क्षमता से शुरुआत की थी, जो अब 2026 तक बढ़कर 3.5 MW हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म ने करीब 18,000 बिजली बिल ऑफसेट किए और 2 करोड़ यूनिट पावर क्रेडिट्स वितरित किए हैं।

इलेक्ट्रिक मास्क और पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर

साथ ही, पोर्टेबल और पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर जैसे गैजेट्स भी बढ़ते प्रदूषण के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में Xiaomi, Prana, Furper India और Philips जैसे ब्रांडों के इलेक्ट्रिक मास्क और पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर की बिक्री में तेजी आई है।

क्या यह ट्रेंड आपके लिए मायने रखता है?

सोलर सिस्टम्स अपनाने से बिजली बिल में औसतन 71% तक की बचत हो रही है। डिजिटल सोलर प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए खास हैं जिनके पास अपना छत नहीं है या किराए पर रहते हैं। वहीं, पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर शहरों में बढ़ते प्रदूषण से राहत देने का आसान तरीका हैं।

लेकिन चुनौतियां भी हैं

शुरुआती लागत, वित्तीय विकल्पों की जानकारी की कमी, और इंफ्रास्ट्रक्चर - जैसे EV चार्जिंग या स्मार्ट मीटर की सीमित उपलब्धता। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2025 तक स्मार्ट मीटरिंग में केवल 23% उपभोक्ता, 25% ट्रांसफॉर्मर और 77% फीडर मीटर ही स्थापित हो पाए थे।

क्या विकल्प हैं और कैसे आगे बढ़ें?

अगर आप सोलर अपनाने की सोच रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सब्सिडी और आसान लोन विकल्पों की जानकारी लें। डिजिटल सोलर प्लेटफॉर्म्स जैसे SundayGrids उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो इंस्टॉलेशन की जटिलता से बचना चाहते हैं।

पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर खरीदते समय बैटरी लाइफ, फिल्टर की गुणवत्ता और रख-रखाव की सुविधा पर ध्यान दें। प्रदूषण स्तर और उपयोग की अवधि के हिसाब से सही मॉडल चुनना जरूरी है।

आगे क्या देखने को मिलेगा?

सरकार की नीतियां - जैसे स्मार्ट मीटरिंग और EV सब्सिडी - इस ट्रेंड को और मजबूत कर रही हैं। साथ ही, डिजिटल सोलर और पर्सनल क्लीन-एयर गैजेट्स जैसे विकल्पों से क्लीन एनर्जी अब हर घर की पहुंच में आने लगा है।

अगर आप टेक-रूचि वाले छात्र, नौकरीपेशा या गैजेट प्रेमी हैं, तो यह समय है कि आप इन विकल्पों को समझें और अपने बजट, सुविधा और पर्यावरण के लिहाज से सही निर्णय लें। क्लीन एनर्जी गैजेट्स सिर्फ तकनीकी ट्रेंड नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

आप क्लीन एनर्जी गैजेट्स यूज करते हैं तो कमेंट करके बताएं।

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Updated on:

07 Aug 2026 12:19 pm

Published on:

07 Aug 2026 12:19 pm

Hindi News / Patrika+ / बिजली बिल घटाने से लेकर साफ हवा तक, भारत में क्यों बढ़ रहा है क्लीन एनर्जी गैजेट्स का क्रेज?

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