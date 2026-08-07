मायावती के उम्मीद का आखिरी ‘तारा’ भी ओझल, अब वापसी की राह में क्या हैं उनकी चुनौतियां?

मायावती का राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। एक दलित महिला का देश के सबसे बड़े राज्य की चार बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन 2007 के पूर्ण बहुमत से 2026 में विधानसभा और संसद से लगभग पूरी तरह बाहर हो जाना यह भी दिखाता है कि राजनीति में केवल करिश्माई नेतृत्व पर्याप्त नहीं होता। मजबूत संगठन, लगातार जनसंपर्क, नए सामाजिक समीकरणों के अनुरूप रणनीति और समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। आज बसपा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि यह गिरावट अंत साबित होगी या किसी नई राजनीतिक शुरुआत की भूमिका।