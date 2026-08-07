मानसून में पेट, त्वचा और मच्छरों से जुड़ी बीमारियों का खतरा अधिक, जानें बचाव के आसान तरीके

प्रतीकात्मक तस्वीर \ Credit- ChatGPT
बारिश की ठंडी बूंदों के साथ राहत तो मिलती है, लेकिन मानसून के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। नमी, गंदा पानी और बदलता तापमान कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जानिए मानसून में शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव और उनसे बचने के आसान उपाय।
मानसून में नमी और ठंडे मौसम के कारण पाचन धीमा हो जाता है। इससे भारीपन, गैस, अपच और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अनुसार, नमी और ठंडे तापमान के कारण भोजन पेट में अधिक समय तक रहता है, जिससे सूजन और असहजता होती है। दूषित भोजन या पानी से भी पेट संबंधी परेशानियां होती हैं।
मानसून में पानी और भोजन के माध्यम से फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ जाता है। हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस A, दस्त जैसी बीमारियां आम हैं। हेपेटाइटिस A के लक्षणों में बुखार, थकावट, भूख में कमी, पीलिया और पेट दर्द शामिल हैं।
मानसून में जमा पानी मच्छरों के पनपने का कारण बनता है, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
नमी के कारण फंगल संक्रमण, खुजली, आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। भीगी त्वचा पर संक्रमण का खतरा रहता है।
|समस्या
|बचाव उपाय
|पाचन संबंधी परेशानी
|हल्का, गर्म भोजन; मसाले जैसे जीरा, अदरक; प्रोबायोटिक
|जलजनित रोग
|उबला/फिल्टर पानी; सफाई; टीकाकरण
|मच्छर जनित रोग
|पानी जमा न होने दें; रिपेलेंट; मच्छरदानी
|त्वचा/श्वसन समस्या
|सूखे कपड़े; व्यक्तिगत स्वच्छता; डॉक्टर से संपर्क
|पोषण व मानसिक स्वास्थ्य
|संतुलित आहार; तनाव कम करें; स्वच्छता और नींद
स्वस्थ रहने के लिए पोषण और मानसिक संतुलन भी आवश्यक है। विटामिन C युक्त फल, मौसमी सब्जियां, प्रोटीन और प्रोबायोटिक भोजन शामिल करें। तनाव से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है—तनाव से खाने और नींद पर असर पड़ता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।
कुछ घरेलू और आसान खाद्य पदार्थ मानसून में पाचन और इम्यूनिटी के लिए लाभकारी होते हैं:
ये खाद्य पदार्थ पाचन को आसान बनाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और पेट को हल्का रखते हैं।
बारिश का मौसम आनंददायक हो सकता है - गरम चाय, पकोड़े, घर की गर्माहट। लेकिन इसके साथ थोड़ी सावधानी और समझदारी जरूरी है। साफ-सफाई, संतुलित भोजन, सुरक्षित पानी और मानसिक संतुलन से आप मानसून का आनंद बीमारियों से बचकर पूरी तरह ले सकते हैं।
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