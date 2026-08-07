मानसून में पेट, त्वचा और मच्छरों से जुड़ी बीमारियों का खतरा अधिक, जानें बचाव के आसान तरीके

मानसून में नमी और ठंडे मौसम के कारण पाचन धीमा हो जाता है। इससे भारीपन, गैस, अपच और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अनुसार, नमी और ठंडे तापमान के कारण भोजन पेट में अधिक समय तक रहता है, जिससे सूजन और असहजता होती है। दूषित भोजन या पानी से भी पेट संबंधी परेशानियां होती हैं।