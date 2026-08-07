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स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी: आराम की नई दुनिया या प्राइवेसी का खतरा?

क्या स्मार्ट होम आपकी गोपनीयता के लिए खतरा बन सकते हैं? जानें स्मार्ट होम कैसे काम करता है, इसके फायदे, खर्च और सुरक्षा के सही उपाय।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 07, 2026

Smart home

भविष्य का घर: कितना सुरक्षित? (AI)

आज के आधुनिक दौर में हमारा रहन-सहन और जीवनशैली तेजी से बदल रही है। जिस तरह स्मार्टफोन ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, ठीक वैसे ही अब ‘स्मार्ट होम’ तकनीक हमारे रहने के तरीके को एक नया रूप दे रही है। सोचिए, यदि आपके घर की लाइटें आपके पहुंचते ही अपने आप जल जाएं, एसी आपके कमरे का तापमान आपकी पसंद के अनुसार तय कर ले, और आपके घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आपकी आवाज या चेहरे से खुल जाए तो यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि आज की वास्तविक तकनीक है।

स्मार्ट होम तकनीक केवल आराम और लग्जरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, समय प्रबंधन और ऊर्जा बचत का भी एक बड़ा वादा करती है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है: क्या यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है? क्या आपकी निजी जानकारी और पारिवारिक गोपनीयता दांव पर तो नहीं लग रही? आइए, स्मार्ट होम के हर पहलू को गहराई से समझें।

स्मार्ट होम क्या है और यह क्यों लोकप्रिय हो रहा है?

सरल शब्दों में कहें तो, स्मार्ट होम एक ऐसा घर है जहां घरेलू उपकरण जैसे लाइट्स, थर्मोस्टैट, सुरक्षा कैमरे, टीवी, फ्रिज और स्मार्ट स्पीकर इंटरनेट (IoT - इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इन्हें आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट (जैसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट) की मदद से नियंत्रित कर सकते हैं।

भारत में इस तकनीक को अपनाने की रफ्तार बहुत तेज है। डिजिटल अवसंरचना में सुधार, हाई-स्पीड 5G इंटरनेट की उपलब्धता, बढ़ती घरेलू आय और तकनीकी जागरूकता के कारण स्मार्ट होम का बाजार तेजी से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्मार्ट होम बाजार 2026 में लगभग 6.7 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच रहा है और अनुमान है कि 2031 तक यह 24 अरब डॉलर से अधिक का विशाल उद्योग बन जाएगा।

सुविधा और ऊर्जा बचत: क्या यह वाकई फायदेमंद है?

स्मार्ट होम तकनीक का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी सुविधा और कार्यकुशलता है। यह न केवल दिन-प्रतिदिन के कामों को आसान बनाती है, बल्कि लंबे समय में बिजली के बिल को भी कम करने में मदद करती है।

  • ऊर्जा की बचत: स्मार्ट लाइट्स केवल तभी चालू रहती हैं जब कमरे में कोई व्यक्ति मौजूद हो। स्मार्ट थर्मोस्टैट और एसी कमरे के तापमान और बाहरी मौसम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे गैर-जरूरी बिजली की खपत रुकती है।
  • रिमोट कंट्रोल: यदि आप गलती से घर की लाइट या गीजर चालू छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो आपको वापस लौटने की जरूरत नहीं है; आप अपने फोन के एक क्लिक से उसे बंद कर सकते हैं।
  • अनुकूलित जीवनशैली: सुबह उठने के समय पर पर्दों का अपने आप हट जाना, पसंदीदा संगीत का बजना या कॉफी मेकर का चालू होना यह सब स्मार्ट होम ऑटोमेशन से संभव है।

हालांकि, भारत जैसे देश में इसका लाभ फिलहाल शहरी और उच्च-मध्यम वर्गीय क्षेत्रों तक अधिक सीमित है। ग्रामीण और छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे, वाई-फाई कनेक्टिविटी और शुरुआती लागत के कारण इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने में अभी समय लगेगा।

सुरक्षा और गोपनीयता: सबसे बड़ी चुनौतियां

स्मार्ट होम जितने सुविधाजनक हैं, उतने ही वे साइबर हमलों और डेटा लीक के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। जब घर का हर उपकरण इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो हैकर्स के लिए आपके नेटवर्क में सेंध लगाने के कई दरवाजे खुल जाते हैं।

  • निजी डेटा का खतरा: यदि कोई हैकर आपके स्मार्ट कैमरे या स्मार्ट स्पीकर को हैक कर लेता है, तो वह आपके घर के अंदर की गतिविधियों, आपकी दिनचर्या और बातचीत पर नजर रख सकता है।
  • क्लाउड सर्वर पर निर्भरता: स्मार्ट डिवाइस आमतौर पर अपने डेटा को क्लाउड सर्वर पर भेजते हैं। यदि सर्वर में कोई सुरक्षा खामी होती है, तो लाखों उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी लीक हो सकती है।

सुरक्षा के नए मानक और समाधान

इन खतरों से निपटने के लिए अब नई तकनीकों और नियमों को लागू किया जा रहा है:

  • जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर (Zero Trust Architecture): चितकारा यूनिवर्सिटी और वैश्विक शोधकर्ताओं ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जो हर डिवाइस को नेटवर्क से जुड़ने से पहले और जुड़ने के दौरान लगातार वेरिफाई करता है।
  • वैश्विक दिशानिर्देश: यूके के सूचना आयुक्त कार्यालय (ICO) जैसे वैश्विक निकायों ने स्मार्ट डिवाइस निर्माताओं के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। इसके तहत कंपनियों को उपकरणों के निर्माण (Design Level) से ही डेटा सुरक्षा शामिल करनी होगी, यूजर से स्पष्ट सहमति लेनी होगी और नियमित रूप से अपडेट देने होंगे।
  • सैमसंग नॉक्स मैट्रिक्स (Knox Matrix): सैमसंग जैसे प्रमुख ब्रांड्स ब्लॉकचेन-आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म पेश कर रहे हैं, जो घर के सभी जुड़े हुए डिवाइसों के बीच एक सुरक्षित नेटवर्क बनाता है। इसे इंटरनेशनल IoT सुरक्षा मानकों में डायमंड रेटिंग जैसी उच्च मान्यताएं मिली हैं।

आगे की राह: उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं की जिम्मेदारी

स्मार्ट होम तकनीक तभी पूरी तरह सफल हो सकती है जब सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदारी उठानी होगी।

उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण कदम:

  • सुरक्षित ब्रांड चुनें: हमेशा जाने-माने और सुरक्षा प्रमाणित (Security Certified) ब्रांड्स के डिवाइस ही खरीदें।
  • डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स बदलें: नया डिवाइस सेटअप करते ही उसका डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदल दें।
  • 2-फैक्ट प्रमाणीकरण (2FA): अपने स्मार्ट होम ऐप्स के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रूप से ऑन रखें।
  • सॉफ्टवेयर अपडेट: डिवाइस के फर्मवेयर और मोबाइल ऐप्स को समय-समय पर अपडेट करते रहें ताकि नए सुरक्षा पैच लागू हो सकें।
  • मजबूत वाई-फाई सुरक्षा: अपने घर के मुख्य वाई-फाई नेटवर्क के अलावा स्मार्ट डिवाइसों के लिए एक अलग 'गेस्ट नेटवर्क' (Guest Network) बनाएं।

निर्माताओं के लिए जरूरी कदम:

  • प्राइवेसी बाय डिजाइन (Privacy by Design): सुरक्षा को किसी अतिरिक्त फीचर के बजाय प्रोडक्ट के मूल डिजाइन का हिस्सा बनाएं।
  • पारदर्शी नीतियां: गोपनीयता नीतियों को आसान और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करें ताकि आम यूजर समझ सके कि उसका डेटा कहां इस्तेमाल हो रहा है।
  • लंबे समय तक सुरक्षा अपडेट: डिवाइस बेचे जाने के कई सालों बाद तक नियमित सुरक्षा अपडेट प्रदान करना जारी रखें।

स्मार्ट होम तकनीक निश्चित रूप से भविष्य का संकेत है। यह हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल बनाने की अपार क्षमता रखती है। लेकिन इसे बिना सोचे-समझे अपनाने के बजाय समझदारी, सही सुरक्षा उपायों और प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ अपनाना चाहिए। स्मार्ट होम केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक यात्रा है और इसे सुरक्षित तथा उपयोगी बनाए रखना उपयोगकर्ता और निर्माता, दोनों की साझी जिम्मेदारी है।

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Updated on:

07 Aug 2026 04:55 pm

Published on:

07 Aug 2026 04:55 pm

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