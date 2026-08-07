PM2.5 के बाद अब ‘ओजोन’ नया खतरा! गर्मी बढ़ते ही क्यों जहरीली हो जाती है शहरों की हवा?

Ground Level Ozone Pollution India: जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो, सबसे पहले PM2.5 और PM10 का नाम आता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के कई शहरों में ग्राउंड लेवल ओजोन तेजी से उभरता हुआ प्रदूषक है। इसकी खास बात यह है कि यह सीधे किसी फैक्ट्री या वाहन से नहीं निकलता, बल्कि तेज धूप, गर्मी और हवा में मौजूद प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है। इसी वजह से गर्मियों और दोपहर के समय इसका स्तर सबसे अधिक पाया जाता है।