नमो ड्रोन दीदी: गांव की महिलाएं बन रहीं ड्रोन उद्यमी, लेकिन रखरखाव और मांग की चुनौतियां कितनी बड़ी?

'नमो ड्रोन दीदी' कोई नई घोषणा नहीं है। यह पहले से चल रही योजना है, जो अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसकी घोषणा की थी और उसी साल पहले 500 ड्रोन SHG महिलाओं तक पहुंचा दिए गए थे। केंद्र सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1,261 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। लक्ष्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है ताकि, वे किसानों को किराये पर ड्रोन स्प्रे सेवाएं दे सकें। चयनित SHG को ड्रोन पैकेज की लागत पर 80% तक (अधिकतम 8 लाख रुपए) केंद्रीय सहायता दी जाती है।