क्या ऑर्गेनिक अंडे सच में पर्यावरण के लिए बेहतर हैं? नई स्टडी ने किया चौंकाने वाला दावा

Organic Eggs Environmental Impact: लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि ऑर्गेनिक और फ्री-रेंज अंडे पर्यावरण और पशु कल्याण के लिहाज से बेहतर विकल्प हैं। लेकिन एक नई रिसर्च ने इस धारणा पर सवाल उठाया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में ऑर्गेनिक और फ्री-रेंज अंडों का कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरणीय प्रभाव पारंपरिक पद्धति से उत्पादित अंडों से अधिक हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऑर्गेनिक अंडे हमेशा पर्यावरण के लिए सबसे खराब हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का पर्यावरणीय असर केवल उसके लेबल से नहीं, बल्कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया से तय होता है।