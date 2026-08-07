क्या किसी और का रेनकोट पहनना सुरक्षित है? त्वचा विशेषज्ञ ने बताया कब बढ़ जाता है इंफेक्शन का खतरा

Raincoat Sharing Tips: बारिश में अचानक भीगने पर अक्सर लोग दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य का रेनकोट पहन लेते हैं। यह आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर रेनकोट गीला, पसीने से भरा या लंबे समय से साफ न किया गया हो, तो यह त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के मौसम में नमी, पसीना और बंद वातावरण फंगल और कुछ बैक्टीरियल संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। ऐसे में बिना साफ किए किसी दूसरे व्यक्ति का रेनकोट पहनना हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाएं…