क्या किसी और का रेनकोट पहनना सुरक्षित है? त्वचा विशेषज्ञ ने बताया कब बढ़ जाता है इंफेक्शन का खतरा

Raincoat Sharing: क्या आप जानते हैं रेनकोट शेयरिंग से स्किन इंफेक्श का खतरा? रेनकोट को कैसे करें सेनिटाइज(AI Creative)
Raincoat Sharing Tips: बारिश में अचानक भीगने पर अक्सर लोग दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य का रेनकोट पहन लेते हैं। यह आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर रेनकोट गीला, पसीने से भरा या लंबे समय से साफ न किया गया हो, तो यह त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के मौसम में नमी, पसीना और बंद वातावरण फंगल और कुछ बैक्टीरियल संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। ऐसे में बिना साफ किए किसी दूसरे व्यक्ति का रेनकोट पहनना हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाएं…
यह समझना जरूरी है कि केवल रेनकोट शेयरिंग से हर बार संक्रमण नहीं फैलता। लेकिन यदि रेनकोट लंबे समय तक गीला रहा हो, उसमें पसीना जमा हो या फिर हो सकता है कि उसे पहनने वाले व्यक्ति को पहले से कोई संक्रामक त्वचा रोग हो, तो जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतना अधिक महत्वपूर्ण है।
टीनिया (दाद)- गोल, लाल, खुजलीदार चकत्ते, जो नमी वाली जगहों पर तेजी से फैलते हैं।
फॉलिकुलाइटिस- बालों की जड़ों में सूजन और छोटे-छोटे दाने, अक्सर पसीने और घर्षण से।
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस- किसी और के पसीने, बैक्टीरिया या रेनकोट में जमा गंदगी के सीधे संपर्क से त्वचा में जलन और लालिमा।
फंगल इंफेक्शन (सामान्य) - नम और बंद वातावरण में तेज़ी से बढ़ने वाले फंगस के कारण।
दरअसल ये वे लोग हैं जिन्हें त्वचा संक्रमण जल्द और सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा होने की संभावना है।
रेनकोट-सबसे ज्यादा जोखिम, क्योंकि यह सीधे त्वचा और पसीने के संपर्क में आता है। इसके अंदर नमी बनी रहती है।
गमबूट या जूते- दूसरे नंबर पर यही बड़ा जोखिम। क्योंकि पैरों में नमी बंद रहने से फंगल इंफेक्शन का खतरा।
छाता- सबसे कम जोखिम, क्योंकि इसका त्वचा से सीधा संपर्क नहीं होता, हां लेकिन इसका भी हैंडिल साफ रखना न भूलें।
डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि मानसून में नमी के कारण फंगल संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को साझा करने से बचना, उन्हें साफ और सूखा रखना तथा अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना सबसे प्रभावी बचाव है।
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