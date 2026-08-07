पिता या दादा की मृत्यु के बाद कैसे चलाएं उनका कारोबार? जानें GST, बैंक व लाइसेंस ट्रांसफर नियम

भारत में बड़ी संख्या में छोटे कारोबार आज भी परिवार के बुजुर्ग सदस्य के नाम पर संचालित हो रहे हैं। कई दुकानों के लाइसेंस, GST पंजीकरण, बैंक खाते और बिजली कनेक्शन वर्षों से पिता या दादा के नाम पर ही बने हुए हैं। जब तक कारोबार सामान्य रूप से चलता रहता है, तब तक यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगती। लेकिन जैसे ही मूल मालिक की मृत्यु होती है, कई कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो जाते हैं।