पिता या दादा की मृत्यु के बाद कैसे चलाएं उनका कारोबार? जानें GST, बैंक व लाइसेंस ट्रांसफर नियम

Business transfer after proprietor death
भारत में बड़ी संख्या में छोटे कारोबार आज भी परिवार के बुजुर्ग सदस्य के नाम पर संचालित हो रहे हैं। कई दुकानों के लाइसेंस, GST पंजीकरण, बैंक खाते और बिजली कनेक्शन वर्षों से पिता या दादा के नाम पर ही बने हुए हैं। जब तक कारोबार सामान्य रूप से चलता रहता है, तब तक यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगती। लेकिन जैसे ही मूल मालिक की मृत्यु होती है, कई कानूनी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो जाते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या दुकान पहले की तरह चलती रहेगी? क्या पुराना GST नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है? बैंक खाते का संचालन कौन करेगा? बिजली कनेक्शन और अन्य लाइसेंसों का क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानना इसलिए जरूरी है ताकि कारोबार में रुकावट न आए और भविष्य में किसी कानूनी विवाद का सामना न करना पड़े।
यदि व्यवसाय एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship) के रूप में चल रहा था, तो कानूनी रूप से व्यवसाय और मालिक को अलग नहीं माना जाता। यानी व्यवसाय की पहचान उसी व्यक्ति से जुड़ी होती है जिसके नाम पर वह पंजीकृत है।
ऐसी स्थिति में मालिक की मृत्यु के बाद पुराना एकल स्वामित्व व्यवसाय कानूनी रूप से समाप्त माना जाता है। हालांकि परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी उस व्यवसाय को आगे जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कई रिकॉर्ड और पंजीकरण अपने नाम पर कराने होते हैं।
दुकान, व्यापार या अन्य गतिविधियों से जुड़े कई लाइसेंस व्यक्ति विशेष के नाम पर जारी होते हैं। यदि लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है, तो सामान्य तौर पर कानूनी उत्तराधिकारी संबंधित विभाग से लाइसेंस अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
इसके लिए आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पहचान दस्तावेज और अन्य आवश्यक कागजात जमा करने पड़ते हैं। संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच के बाद लाइसेंस ट्रांसफर या नया लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी करता है। हालांकि अलग-अलग राज्यों और लाइसेंसों के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए संबंधित विभाग से जानकारी लेना जरूरी होता है।
GST पंजीकरण सीधे PAN से जुड़ा होता है। चूंकि PAN मृत व्यक्ति का होता है, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद पुराना GST पंजीकरण पहले की तरह जारी नहीं रह सकता।
यदि परिवार व्यवसाय बंद करना चाहता है, तो GST पंजीकरण रद्द कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन यदि उत्तराधिकारी कारोबार जारी रखना चाहता है, तो उसे नया GST पंजीकरण लेना पड़ता है।
इसके लिए पहले कानूनी उत्तराधिकारी को GST रिकॉर्ड में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Authorized Signatory) के रूप में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद अपने PAN पर नया GST पंजीकरण कराया जाता है और आवेदन में कारण के रूप में 'Death of Proprietor' यानी मालिक की मृत्यु का उल्लेख किया जाता है।
कई कारोबारियों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि पुराने GST नंबर में उपलब्ध Input Tax Credit (ITC) का क्या होगा। यदि व्यवसाय उत्तराधिकारी द्वारा जारी रखा जा रहा है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुराने GST पंजीकरण से नए पंजीकरण में ITC ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक फॉर्म भरने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।
इसके बाद पुराने GST पंजीकरण को बंद कराया जाता है और अंतिम GST रिटर्न भी दाखिल करनी होती है। इससे टैक्स रिकॉर्ड व्यवस्थित रहते हैं और भविष्य में विवाद की संभावना कम होती है।
परिवारिक कारोबार में अक्सर बैंक खाता भी मूल मालिक के नाम पर होता है। मालिक की मृत्यु के बाद बैंक खाते का संचालन स्वतः किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिल जाता।
उत्तराधिकारी को बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। यदि खाते में नामित व्यक्ति (Nominee) मौजूद है, तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो सकती है।
बैंक सभी दस्तावेजों की जांच के बाद खाते को बंद करने, राशि हस्तांतरित करने या आवश्यकतानुसार नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया पूरी करता है।
व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिजली कनेक्शन भी अक्सर मूल मालिक के नाम पर होता है। ऐसे में मालिक की मृत्यु के बाद बिजली कनेक्शन को भी नए नाम पर ट्रांसफर कराना जरूरी होता है।
इसके लिए संबंधित बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है। आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज और पहचान पत्र जमा करने होते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कनेक्शन नए नाम पर दर्ज किया जा सकता है।
यदि उत्तराधिकारी व्यवसाय जारी रखता है, तो केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियां भी उसके पास आ सकती हैं।
इसमें GST की बकाया देनदारी, ब्याज, जुर्माना या अन्य वैधानिक देनदारियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए व्यवसाय संभालने से पहले पुराने रिकॉर्ड, टैक्स स्थिति और बकाया भुगतान की पूरी जानकारी लेना जरूरी है।
मालिक की मृत्यु के बाद जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय दस्तावेजों को व्यवस्थित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है।परिवार को सबसे पहले-
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