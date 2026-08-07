बैंक स्टेटमेंट से कैसे तय होती है आपकी बिजनेस क्रेडिट लिमिट? सिर्फ टर्नओवर नहीं, बैंकिंग व्यवहार भी है अहम

कई छोटे कारोबारी मानते हैं कि ज्यादा टर्नओवर होने से आसानी से बड़ी क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। हालांकि बैंक केवल बिक्री के आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहते। मान लीजिए दो व्यवसायों का सालाना टर्नओवर समान है। लेकिन एक कारोबारी का बैंकिंग रिकॉर्ड साफ है, जबकि दूसरे के खाते में बार-बार चेक बाउंस होते हैं या ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनती रहती है। ऐसे में बैंक पहले कारोबारी को कम जोखिम वाला मान सकते हैं। यानी टर्नओवर महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकिंग अनुशासन भी उतना ही अहम है।