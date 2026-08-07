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बैंक स्टेटमेंट से कैसे तय होती है आपकी बिजनेस क्रेडिट लिमिट? सिर्फ टर्नओवर नहीं, बैंकिंग व्यवहार भी है अहम

Cash credit vs overdraft facility Limit : क्या सिर्फ टर्नओवर से बड़ा बिजनेस लोन मिलता है? जानें कि बैंक आपके बैंक स्टेटमेंट, कैश फ्लो, औसत बैलेंस और बैंकिंग व्यवहार को देखकर क्रेडिट लिमिट कैसे तय करते हैं।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 07, 2026

Business credit limit calculation formula

Business credit limit calculation formula

क्या आप जानते हैं कि बैंक आपके बिजनेस लोन या क्रेडिट लिमिट का फैसला केवल आपके कारोबार के टर्नओवर को देखकर नहीं करते? आपके बैंक खाते में होने वाली रोजमर्रा की गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। दरअसल, बैंक स्टेटमेंट आपके व्यवसाय की वित्तीय सेहत का ऐसा दस्तावेज है, जिससे बैंक यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप कितने भरोसेमंद उधारकर्ता हैं और भविष्य में कर्ज चुकाने की आपकी क्षमता कितनी मजबूत है।

यही वजह है कि जब कोई कारोबारी बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट (OD), कैश क्रेडिट (CC) या क्रेडिट लाइन के लिए आवेदन करता है, तो बैंक आमतौर पर पिछले कुछ महीनों का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। इस स्टेटमेंट के जरिए बैंक केवल जमा और निकासी नहीं देखते, बल्कि आपके पूरे बैंकिंग व्यवहार का विश्लेषण करते हैं।

बैंक स्टेटमेंट क्यों होता है इतना महत्वपूर्ण?

किसी भी व्यवसाय की वास्तविक स्थिति उसके बैंक खाते में दिखाई देती है। कारोबार कितना नियमित है, ग्राहकों से भुगतान समय पर आ रहा है या नहीं, खाते में पर्याप्त बैलेंस रहता है या नहीं, भुगतान समय पर किए जा रहे हैं या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब बैंक स्टेटमेंट में मिल जाते हैं।

बैंक के लिए यह एक तरह का वित्तीय रिपोर्ट कार्ड होता है। यदि खाते में नियमित लेन-देन हो रहे हैं, नकदी प्रवाह स्थिर है और भुगतान संबंधी कोई समस्या नहीं है, तो बैंक का भरोसा बढ़ता है। इसके विपरीत यदि खाते में अनियमित गतिविधियां हैं, बार-बार बैलेंस कम हो रहा है या भुगतान विफल हो रहे हैं, तो बैंक इसे जोखिम के संकेत के रूप में देख सकते हैं।

सिर्फ टर्नओवर नहीं, व्यवहार भी देखा जाता है

कई छोटे कारोबारी मानते हैं कि ज्यादा टर्नओवर होने से आसानी से बड़ी क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। हालांकि बैंक केवल बिक्री के आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहते। मान लीजिए दो व्यवसायों का सालाना टर्नओवर समान है। लेकिन एक कारोबारी का बैंकिंग रिकॉर्ड साफ है, जबकि दूसरे के खाते में बार-बार चेक बाउंस होते हैं या ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनती रहती है। ऐसे में बैंक पहले कारोबारी को कम जोखिम वाला मान सकते हैं। यानी टर्नओवर महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकिंग अनुशासन भी उतना ही अहम है।

बैंक स्टेटमेंट में क्या-क्या देखते हैं बैंक?

नकदी प्रवाह (Cash Flow) : बैंक सबसे पहले यह देखते हैं कि खाते में पैसा नियमित रूप से आ रहा है या नहीं। यदि कारोबार में लगातार और स्थिर नकदी प्रवाह दिखाई देता है, तो यह सकारात्मक संकेत माना जाता है। अनियमित या अत्यधिक उतार-चढ़ाव वाला नकदी प्रवाह बैंक के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

औसत बैंक बैलेंस : खाते में लगातार सकारात्मक बैलेंस बने रहना वित्तीय स्थिरता का संकेत माना जाता है। यदि खाते में अक्सर बहुत कम बैलेंस रहता है, तो बैंक को लग सकता है कि व्यवसाय पर नकदी का दबाव है।

चेक बाउंस और असफल भुगतान : चेक बाउंस, ECS रिटर्न या भुगतान विफल होने जैसी घटनाएं बैंक की नजर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इससे यह संदेश जाता है कि कारोबारी अपनी नकदी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं कर पा रहा है।

ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का उपयोग : यदि पहले से OD या CC सुविधा ली गई है, तो बैंक यह भी देखते हैं कि उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। वे आमतौर पर यह जांचते हैं

  • औसतन कितनी लिमिट उपयोग हो रही है।
  • कितनी बार सीमा के करीब पहुंचा जा रहा है।
  • कितने दिनों तक खाता ओवरड्राफ्ट में रहता है।
  • क्या भुगतान समय पर हो रहे हैं।

लगातार अधिक उपयोग या बार-बार सीमा पार करने की स्थिति बैंक के लिए जोखिम का संकेत हो सकती है।

MSME लोन में बैंक किन आधारों पर फैसला करते हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए बैंक केवल बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते। वे आमतौर पर पांच प्रमुख पहलुओं का आकलन करते हैं।

Character : क्या कारोबारी का वित्तीय रिकॉर्ड भरोसेमंद है? क्या उसने पहले के ऋण समय पर चुकाए हैं?

Capacity : क्या व्यवसाय इतना कमाता है कि भविष्य में ऋण चुकाया जा सके?

Capital : व्यवसाय में मालिक की अपनी वित्तीय हिस्सेदारी कितनी है?

Collateral : क्या ऋण के बदले कोई संपत्ति या अन्य सुरक्षा उपलब्ध है?

Conditions : बाजार की स्थिति, उद्योग का प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं?

क्रेडिट लिमिट कैसे तय होती है?

वर्किंग कैपिटल आधारित लोन में बैंक अक्सर कारोबार के अनुमानित टर्नओवर और वास्तविक नकदी आवश्यकता का आकलन करते हैं। सामान्य रूप से बैंक यह समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवसाय को रोजमर्रा के संचालन के लिए कितनी कार्यशील पूंजी (Working Capital) चाहिए। इसके बाद वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग व्यवहार और अन्य दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट लिमिट तय की जाती है। यही कारण है कि समान टर्नओवर वाले दो व्यवसायों की क्रेडिट लिमिट अलग-अलग हो सकती है।

क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए क्या करें? : यदि आप भविष्य में बेहतर बिजनेस लोन या अधिक क्रेडिट लिमिट चाहते हैं, तो कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम आपकी मदद कर सकते हैं।

कारोबार और व्यक्तिगत खर्च अलग रखें : व्यवसाय से जुड़े सभी लेन-देन एक ही करंट अकाउंट से करें। व्यक्तिगत खर्च और व्यवसायिक लेन-देन को अलग रखना बैंक के लिए स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है।

बैंकिंग रिकॉर्ड साफ रखें : कम से कम तीन से छह महीने तक खाते में कोई चेक बाउंस या असफल भुगतान न होने दें। नियमित और व्यवस्थित बैंकिंग व्यवहार बैंक का भरोसा बढ़ाता है।

औसत बैलेंस बनाए रखें : खाते में लगातार सकारात्मक बैलेंस रखने की कोशिश करें। इससे वित्तीय अनुशासन का संकेत मिलता है।

GST और ITR समय पर दाखिल करें

GST रिटर्न, आयकर रिटर्न (ITR) और बैंक स्टेटमेंट में तालमेल होना चाहिए। यदि दस्तावेजों में अंतर दिखाई देता है, तो बैंक अतिरिक्त सवाल पूछ सकते हैं।

OD और CC का जिम्मेदारी से उपयोग करें : यदि आपके पास ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट सुविधा है, तो उसका उपयोग सोच-समझकर करें। लगातार सीमा के करीब पहुंचना बैंक की नजर में जोखिम बढ़ा सकता है।

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Updated on:

07 Aug 2026 12:40 pm

Published on:

07 Aug 2026 12:40 pm

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