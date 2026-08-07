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क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? इन आसान टिप्स से उसे बनाएं सुपरफिट

क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? जानिए आसान और प्रभावी सेटिंग्स, 20-80% चार्जिंग नियम और बैटरी लाइफ बढ़ाने के सबसे असरदार टिप्स।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 07, 2026

mobile

Superfit होगी फोन की बैटरी! (AI)

क्या आपका स्मार्टफोन दिनभर साथ निभाने के बजाय बीच रास्ते में ही बंद हो जाता है? सुबह फुल चार्ज किया हुआ फोन शाम होते-होते लो-बैटरी का वॉर्निंग मैसेज देने लगता है? आजकल की डिजिटल दुनिया में काम, पढ़ाई, ऑनलाइन पेमेंट, नेविगेशन और एंटरटेनमेंट सब कुछ स्मार्टफोन पर ही टिका है। ऐसे में बैटरी का अचानक खत्म हो जाना न सिर्फ तनाव पैदा करता है, बल्कि आपके जरूरी कामों में भी रुकावट डालता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान सेटिंग्स, सही चार्जिंग आदतों और स्मार्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स को अपनाकर आप अपने फोन की बैटरी लाइफ और उसकी कुल उम्र (Battery Health) दोनों को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।

बैटरी कैसे काम करती है और इसके खराब होने का कारण?

आजकल के लगभग सभी स्मार्टफोन्स में लिथियम-आयन (Lithium-ion) या लिथियम-पॉलिमर (Lithium-polymer) बैटरी का उपयोग होता है। ये बैटरियां हल्की होती हैं, तेजी से चार्ज होती हैं और अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकती हैं। हालांकि, समय के साथ इनकी क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसे तकनीक की भाषा में 'केमिकल एजिंग' (Chemical Aging) कहा जाता है।

बैटरी की परफॉर्मेंस को सही ढंग से समझने के लिए इसे दो भागों में बांटना जरूरी है:

  • बैटरी लाइफ (Battery Life): एक बार 100% चार्ज करने पर आपका फोन कितने घंटे या दिन चलता है।
  • बैटरी लाइफस्पैन (Battery Lifespan): आपकी बैटरी कुल कितने महीने या सालों तक अच्छी स्थिति में रहती है, यानी कितने चार्ज-डिस्चार्ज साइकिल (Charge-Discharge Cycles) झेलने के बाद उसकी क्षमता कम होने लगती है।

बैटरी लाइफ बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय

यदि आप चाहते हैं कि आपका फोन एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन बिना किसी परेशानी के चले, तो अपनी दिनचर्या में इन सेटिंग्स को तुरंत बदलें:

स्क्रीन और डिस्प्ले सेटिंग्स का सही इस्तेमाल

स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा पावर स्क्रीन (Display) की वजह से खर्च होती है।

  • ब्राइटनेस कंट्रोल: स्क्रीन ब्राइटनेस को हमेशा 100% पर न रखें। इसे मैनुअली कम रखें या Auto-Brightness ऑन करें ताकि फोन रोशनी के हिसाब से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सके।
  • डार्क मोड (Dark Theme): अगर आपके फोन में AMOLED या OLED स्क्रीन है, तो डार्क मोड ऑन करने से ब्लैक पिक्सल पूरी तरह बंद हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में बैटरी बचती है।
  • स्क्रीन टाइमआउट: स्क्रीन बंद होने का समय (Screen Timeout) 15 से 30 सेकंड पर सेट करें।

बैकग्राउंड ऐप्स और सिंक पर नियंत्रण

कई ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, फिर भी वे बैकग्राउंड में डेटा सिंक करते रहते हैं और प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं।

  • अनावश्यक ऐप्स का Background Data बंद करें।
  • सोशल मीडिया और ईमेल ऐप्स के Auto-Sync को सीमित करें।

नेटवर्क और कनेक्टिविटी कंट्रोल

कमजोर सिग्नल: जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ नेटवर्क बहुत कमजोर होता है, तो फोन का ट्रांसमीटर सिग्नल पकड़ने के लिए दोगुनी ताकत लगाता है। इससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। ऐसी जगह पर Airplane Mode ऑन करना या Wi-Fi का उपयोग करना बेहतर विकल्प है।

GPS, ब्लूटूथ और NFC: जब उपयोग न हो, तो लोकेशन (GPS), Bluetooth और Hotspot को तुरंत बंद कर दें।

लॉन्ग-टर्म बैटरी हेल्थ बनाए रखने के सुनहरे नियम



फोन को एक दिन ज्यादा चलाने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि उसकी बैटरी 2-3 साल तक खराब न हो। इसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करें:

20-80% का चार्जिंग नियम

    • बैटरी को बार-बार 0% तक डिस्चार्ज करना या हमेशा 100% तक चार्ज करके लंबे समय तक प्लग इन रहने देना उस पर रासायनिक तनाव (Chemical Stress) डालता है।
    • बैटरी को 20% से नीचे न जाने दें और 80-85% होते ही चार्जिंग से हटा लें।
    • रात भर फोन को ओवरचार्जिंग पर छोड़कर सोने से बचें।

    गर्मी से बचाव (Heat Management)

    • गर्मी लिथियम-आयन बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है।
    • फोन को चार्ज करते समय इस्तेमाल न करें (विशेषकर हैवी गेमिंग या वीडियो कॉलिंग)।
    • फोन को सीधी धूप में, गाड़ी के डैशबोर्ड पर या तकिए के नीचे रखकर चार्ज न करें।
    • यदि चार्जिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म होता है, तो उसका बैक कवर हटा दें।

    लंबे समय तक स्टोर करने का तरीका

    यदि आप अपने फोन को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उसे 0% या 100% चार्ज पर न छोड़ें। फोन को लगभग 50% चार्ज करके और स्विच ऑफ करके किसी ठंडी व सूखी जगह पर रखें।

    छोटे लेकिन असरदार व्यावहारिक बदलाव

    कुछ बेहद छोटे बदलाव भी आपके फोन के बैकअप में बड़ा अंतर ला सकते हैं:

    • हैप्टिक फीडबैक (Vibration) बंद करें: कीबोर्ड पर टाइप करते समय या टच करने पर जो वाइब्रेशन होता है, उसकी मोटर बैटरी की काफी खपत करती है। इसे बंद करने से बैटरी लाइफ में सीधा सुधार दिखता है।
    • AI Accelerators / Turbo Features बंद करें: कई ब्रांड्स (जैसे Vivo, Xiaomi आदि) में गेमिंग या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए AI टर्बो या परफॉर्मेंस मोड दिए होते हैं। सामान्य दिनों में इन्हें बंद रखने से फोन कम गरम होता है और बैटरी ज्यादा चलती है।
    • लाइव वॉलपेपर हटाएं: एनिमेटेड या लाइव वॉलपेपर के बजाय सिंपल डार्क स्टैटिक वॉलपेपर का उपयोग करें।

    यूजर प्राथमिकता: फास्ट चार्जिंग बनाम लंबी बैटरी लाइफ

    आजकल बाजार में 67W, 120W या उससे भी तेज फास्ट चार्जिंग वाले फोन मौजूद हैं। लेकिन एक हालिया सर्वे के अनुसार, 88% उपयोगकर्ताओं का मानना है कि वे बहुत तेज चार्जिंग की तुलना में लंबी बैटरी लाइफ को अधिक प्राथमिकता देते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका फोन बार-बार चार्जर से जोड़ने के बजाय एक बार चार्ज होने पर बिना किसी चिंता के पूरा दिन निकाले। फास्ट चार्जिंग सुविधाजनक जरूर है, लेकिन यह फोन में अधिक गर्मी पैदा करती है, जिससे लॉन्ग-टर्म बैटरी हेल्थ पर असर पड़ सकता है।

    भविष्य की तकनीक: सिलिकॉन-कार्बन बैटरी (Silicon-Carbon Battery)

    • पारंपरिक स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों में ग्रेफाइट एनोड (Graphite Anode) का उपयोग होता है। लेकिन 2024 के बाद से स्मार्टफोन उद्योग में सिलिकॉन-कार्बन (Silicon-Carbon) तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है।
    • अधिक ऊर्जा घनत्व (Higher Energy Density): यह तकनीक समान आकार या पतले फोन में भी बड़ी बैटरी (जैसे 5500mAh या 6000mAh) फिट करने की सुविधा देती है।
    • बेहतर रन-टाइम: यह पारंपरिक ग्रेफाइट बैटरी की तुलना में बहुत अधिक बैकअप और बेहतर केमिकल स्टेबिलिटी प्रदान करती है।
    • आने वाले समय में यह तकनीक बजट और फ्लैगशिप दोनों तरह के स्मार्टफोन्स में मानक बन जाएगी।

    अपने स्मार्टफोन की बैटरी से लंबे समय तक बेहतरीन परफॉर्मेंस पाने के लिए आपको कोई जटिल काम करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बुनियादी आदतें बदलनी हैं जैसे डिस्प्ले ब्राइटनेस को नियंत्रित करना, बैकग्राउंड ऐप्स को सीमित रखना, 20-80% चार्जिंग रूल का पालन करना और फोन को अत्यधिक गर्मी से बचाना। इन छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी कदमों को अपनाकर आप न केवल एक चार्ज पर अपने फोन को पूरा दिन चला सकते हैं, बल्कि उसकी बैटरी की कुल उम्र को भी कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं।

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    Updated on:

    07 Aug 2026 03:38 pm

    Published on:

    07 Aug 2026 03:38 pm

    Hindi News / Patrika+ / क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है? इन आसान टिप्स से उसे बनाएं सुपरफिट

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