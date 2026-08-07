बॉडी पॉजिटिविटी का जादू: अपने शरीर को अपनाने से कैसे बढ़ता है आत्मविश्वास और खुशहाली?

हालिया शोध बताते हैं कि जब हम अपने शरीर की सराहना करते हैं, तो इससे अवसाद कम होता है, आत्म-सम्मान बढ़ता है और समग्र जीवन-कल्याण में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन (2023) में पाया गया कि जिन महिलाओं ने शुरुआत में अपने शरीर की सराहना की, तीन महीने बाद उनमें अवसाद के लक्षण कम और आत्म-सम्मान, खुशहाली और जीवन-कल्याण में वृद्धि देखी गई। इसी तरह, यूके में 496 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि शरीर की सराहना से सकारात्मक आत्म-विश्वास बनता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।