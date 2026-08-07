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बॉडी पॉजिटिविटी का जादू: अपने शरीर को अपनाने से कैसे बढ़ता है आत्मविश्वास और खुशहाली?

क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर से प्यार करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बदल सकता है? बस कुछ सरल कदमों से आप अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 07, 2026

Body Positivity

बॉडी पॉजिटिविटी के फायदे। (फोटोः एआई)

क्या आप जानते हैं कि खुद के शरीर से प्यार करना और उसकी सराहना करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक आसान तरीका होता है।

हालिया शोध बताते हैं कि जब हम अपने शरीर की सराहना करते हैं, तो इससे अवसाद कम होता है, आत्म-सम्मान बढ़ता है और समग्र जीवन-कल्याण में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन (2023) में पाया गया कि जिन महिलाओं ने शुरुआत में अपने शरीर की सराहना की, तीन महीने बाद उनमें अवसाद के लक्षण कम और आत्म-सम्मान, खुशहाली और जीवन-कल्याण में वृद्धि देखी गई। इसी तरह, यूके में 496 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि शरीर की सराहना से सकारात्मक आत्म-विश्वास बनता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

इस लेख में हम जानेंगे कि बॉडी पॉजिटिविटी यानी अपने शरीर से प्यार कैसे करें...सरल, व्यावहारिक कदमों के साथ, जो हर उम्र और स्थिति की महिलाओं के लिए उपयोगी हों।

अपने शरीर को पहचानें

जब हम अपने शरीर की सराहना करते हैं, जैसे कि यह हमें चलने, खाना पकाने, गले लगाने या सांस लेने में मदद करता है तो नकारात्मक सोच पीछे हटने लगती है। क्लिवलैंड क्लिनिक की सलाह है कि नकारात्मक आत्म-चर्चा को पहचानें और उसे बदलकर लिखें, जैसे “मेरी मजबूत बाहें मुझे बच्चे उठाने में मदद करती हैं”। यह अभ्यास सरल है, लेकिन असरदार। जब आप लिखते हैं, तो विचार स्पष्ट होते हैं और आत्म-स्वीकृति बढ़ती है।

सकारात्मक यादों को संजोकर रखें

हर दिन कहीं-न-कहीं एक सकारात्मक संदेश लिखकर रखें, जैसे “मैं अपने शरीर की कद्र करती हूं।” “मेरा शरीर एक उपहार है।” ​ऐसे संदेशों को ऐसे स्थान पर रखें जहां आप अक्सर देखें, जैसे दर्पण या वॉलेट। यह छोटे-छोटे संकेत आपके मन में सकारात्मकता बनाए रखते हैं।

तुलना से बचें, खुद को दूसरों से न जोड़ें

सोशल मीडिया पर अक्सर हम दूसरों से तुलना करते हैं, जिससे असंतोष बढ़ता है। क्लिवलैंड क्लिनिक बताता है कि ऐसे समय पर “म्यूट” या “ब्लॉक” बटन का उपयोग करना सही है। यह डिजिटल दूरी के साथ मानसिक शांति की ओर बढ़ाया गया कदम होगा।

सोशल मीडिया पर बॉडी पॉजिटिव कंटेंट का प्रभाव

एक व्यापक समीक्षा में पाया गया कि बॉडी पॉजिटिव कंटेंट खासकर जब उसमें विविधता और आत्मस्वीकृति दिखती है, तुरंत शरीर संतुष्टि और भावनात्मक कल्याण में सुधार लाता है। लगातार एक्सपोजर से यह प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। हालांकि, यह भी ध्यान रहे कि यह प्रभाव हर किसी पर समान नहीं होता, इसलिए खुद के लिए सबसे सही सामग्री चुनें।

शारीरिक गतिविधि, शक्ति महसूस करें

एक अध्ययन में कॉलेज की महिलाओं को 30 मिनट की साइकिलिंग या आराम से बैठने की तुलना में रखा गया। साइकिलिंग करने वाली महिलाओं ने खुद को “पतला और मजबूत” महसूस किया, यह असर 20 मिनट बाद भी बना रहा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कड़ी एक्सरसाइज करनी है, बल्कि ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाएं।

सकारात्मक नेटवर्क बनाएं

पेंसिल्वेनिया साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके शरीर को स्वीकारते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह भावनात्मक सहारा और आत्म-स्वीकृति का एक मजबूत आधार है।

डॉक्टर से सलाह लें, जब जरूरत हो

यदि शरीर के प्रति आपकी सोच लगातार नकारात्मक हो रही है या यह आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो किसी चिकित्सक या मनोचिकित्सक से बात करें। यह सलाह क्लिवलैंड क्लिनिक और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दी जाती है। यह कदम खुद की देखभाल करने का एक जरूरी हिस्सा है।

अपने शरीर से प्यार करने का मतलब है उसे समझना, उसकी सराहना करना, तुलना से बचना, सकारात्मकता बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना। यह एक यात्रा है और हर कदम मायने रखता है।

अगला कदम: आज ही एक छोटा अभ्यास करें। अपने शरीर के लिए एक चीज लिखें जो आप सराहती हैं और उसे कहीं लगाकर रखें। यह छोटा कदम आपके आत्म-स्वीकृति की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

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Updated on:

07 Aug 2026 03:49 pm

Published on:

07 Aug 2026 03:49 pm

Hindi News / Patrika+ / बॉडी पॉजिटिविटी का जादू: अपने शरीर को अपनाने से कैसे बढ़ता है आत्मविश्वास और खुशहाली?

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