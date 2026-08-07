कॉलेज से ऑनलाइन क्लास तक, छात्रों के लिए 2026 के 5 सबसे दमदार लैपटॉप

छात्रों के लिए ऐसा लैपटॉप चुनना, जो पढ़ाई, प्रोजेक्ट, ऑनलाइन क्लासेज और मल्टीटास्किंग में बेहतर हो, एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। साल 2026 में आई नई रिपोर्टों और विशेषज्ञों की सलाह से स्पष्ट होता है कि कुछ मॉडल हर लिहाज से खास हैं, चाहे वह बैटरी लाइफ हो, प्रदर्शन हो, पोर्टेबिलिटी हो या बजट में फिट होना। नीचे हम ऐसे पांच लैपटॉप के बारे में बता रहे हैं,, जो भारतीय छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त साबित हो सकते हैं।