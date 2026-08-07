बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजली बिल भुगतान पर कैशबैक या छूट प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, BSES राजधानी (दिल्ली) के उपभोक्ता Paytm पर ₹100 या उससे अधिक का बिल भुगतान करते समय प्रोमोकोड BSESBILL का उपयोग कर ₹100 तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार, NPCI–BHIM UPI ऐप से ₹500 या उससे अधिक के बिल का भुगतान करने पर प्रति माह एक बार ₹50 तक का त्वरित कैशबैक मिलता था। इस तरह के ऑफर्स पर नजर रखें।