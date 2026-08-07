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बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

क्या आप जानते हैं कि आपके बिजली बिल को कम करने के लिए कुछ आसान और स्मार्ट तरीके हैं? चलिए, जानते हैं कैसे थोड़ी-सी समझदारी से आप हर महीने की चिंता को कम कर सकते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 07, 2026

Electricity Bill Savings

बिजली बिल कम करने के टिप्स। (फोटोः एआई)

बिजली का बिल बढ़ता देख कई घरों में चिंता होती है, लेकिन कुछ आसान और वैध तरीकों से आप इस खर्च को कम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको पांच प्रभावी उपाय बताने वाले हैं, जिनसे बिजली बिल में राहत मिल सकती है। हर तरीका प्रमाणित स्रोतों पर आधारित है।

पहला तरीका: डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और छूट

कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजली बिल भुगतान पर कैशबैक या छूट प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, BSES राजधानी (दिल्ली) के उपभोक्ता Paytm पर ₹100 या उससे अधिक का बिल भुगतान करते समय प्रोमोकोड BSESBILL का उपयोग कर ₹100 तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते थे। इसी प्रकार, NPCI–BHIM UPI ऐप से ₹500 या उससे अधिक के बिल का भुगतान करने पर प्रति माह एक बार ₹50 तक का त्वरित कैशबैक मिलता था। इस तरह के ऑफर्स पर नजर रखें।

दूसरा तरीका: ई-बिल चुनें और पेपर बिल से बचें

कुछ डिस्कॉम्स डिजिटल बिल (ई-बिल) चुनने पर मासिक बिल में सीधे छूट देती हैं। उदाहरण के लिए, एक आयोग ने ई-बिल लेने पर प्रति बिल ₹10 की छूट की अनुमति दी है, जिससे पेपर बिल की लागत और वितरण खर्च में भी बचत होती है।

तीसरा तरीका: राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाएं

कई राज्यों में घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। मध्य प्रदेश की “अटल गृह ज्योति योजना” के तहत, जिन घरों की मासिक खपत 150 यूनिट तक है, उन्हें सब्सिडी मिलती है जिससे बिजली का खर्च कम होता है। कर्नाटक में “भग्य ज्योति” और “कुटीरा ज्योति” योजनाओं के तहत BPL और AAY परिवारों को हर महीने पहले 40 यूनिट मुफ्त मिलती हैं; यदि खपत 40 यूनिट तक हो तो बिल शून्य हो जाता है।

चौथा तरीका: बिजली बकाया पर छूट (विशेष योजना)

छत्तीसगढ़ में “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” के तहत, BPL, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर छूट मिलती है। यदि कनेक्शन मार्च 2023 से पहले निष्क्रिय हुआ था, तो उस पर जुर्माना (सर्चार्ज) पूरी तरह माफ है। BPL उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 75% तक की छूट मिलती है, जबकि अन्य घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 50% छूट मिलती है।

पांचवां तरीका: सौर ऊर्जा पर सब्सिडी

हरियाणा में “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के तहत, जिन अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है और सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट तक है, उन्हें 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार ₹60,000 और हरियाणा सरकार ₹50,000 का अनुदान देती है, इस तरह कुल ₹1.10 लाख तक का लाभ मिलता है। इससे बिजली बिल में दीर्घकालिक बचत होती है।

तालिका से समझिए:

तरीकालाभस्रोत
डिजिटल भुगतान कैशबैक (Paytm, BHIM UPI)₹50–₹100 तक की तत्काल छूटPaytm ऑफर, BHIM UPI ऑफर
ई-बिल छूटप्रति बिल ₹10 की बचतडिस्कॉम आयोग आदेश
राज्य सब्सिडी योजनाएं (MP, Karnataka)150 यूनिट तक सब्सिडी; 40 यूनिट मुफ्तअटल गृह ज्योति MP, भग्य/कुटीरा ज्योति Karnataka
बकाया बिल छूट (छत्तीसगढ़)50–75% तक छूट, जुर्माना माफमुख्यमंत्री योजना 2026
सौर पैनल सब्सिडी (हरियाणा)₹1.10 लाख तक अनुदानपीएम सूर्यघर योजना

इन उपायों से बिजली बिल में वास्तविक और प्रमाणित राहत मिल सकती है। डिजिटल भुगतान और ई-बिल विकल्प तुरंत लाभ देते हैं, जबकि राज्य योजनाएं और सौर पैनल सब्सिडी दीर्घकालिक बचत में सहायक हैं। बकाया बिल पर छूट विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो पिछली देनदारियों से जूझ रहे हैं।

अगला कदम: अपने राज्य या डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाकर देखें कि कौन-कौन सी योजनाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। डिजिटल भुगतान विकल्पों का समय पर उपयोग करें और यदि आप सौर पैनल सब्सिडी या बकाया बिल राहत योजना के पात्र हैं, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। यदि आपको कानूनी या तकनीकी सलाह की आवश्यकता हो, तो प्रमाणित सलाहकार से संपर्क करें।

(नोटः यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं।)

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Updated on:

07 Aug 2026 07:13 pm

Published on:

07 Aug 2026 07:13 pm

Hindi News / Patrika+ / बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

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