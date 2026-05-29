छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 27 जिलों में हो सकती है बारिश, जानें पूरी अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की हीटवेव की स्थिति बनी रही, जिससे दिन के समय गर्मी का असर बना रहा। विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटों में मौसम के मिजाज में और बदलाव देखने को मिल सकता है तथा कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही बारिश और बादलों की गतिविधियों के बढ़ने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और मौसम तुलनात्मक रूप से सुहावना हो सकता है।