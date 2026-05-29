छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 27 जिलों में हो सकती है बारिश, जानें पूरी अपडेट

Chhattisgarh Weather Update(photo-patrika)
Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में नौतपा के बीच मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। अंबिकापुर, सूरजपुर और आसपास के कई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से बड़ी राहत मिली है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवा और बारिश को लेकर यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले घंटों में गरज-चमक के साथ वर्षा और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की हीटवेव की स्थिति बनी रही, जिससे दिन के समय गर्मी का असर बना रहा। विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटों में मौसम के मिजाज में और बदलाव देखने को मिल सकता है तथा कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही बारिश और बादलों की गतिविधियों के बढ़ने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और मौसम तुलनात्मक रूप से सुहावना हो सकता है।
मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज से पूरे प्रदेश में मेघगर्जन, तेज हवाओं, वज्रपात और बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। इसके चलते कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है और कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए प्रदेश के 27 जिलों में बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने और बादल गरजने का अलर्ट जारी किया है। जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। यलो अलर्ट वाले जिलों में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और कोरिया शामिल हैं।
राजधानी रायपुर में आज दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश की चेतावनी जारी की है। अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट संभव है।
मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि आंधी-तूफान और वज्रपात के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। विशेषकर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खेतों में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी रखने की अपील की गई है। विभाग ने कहा है कि मौसम के अचानक बदलाव को देखते हुए लोग मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर शरण लें।
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