ESIC Medical College: छत्तीसगढ़ में ईएसआईसी का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों में ले सकते हैं प्रवेश, 21 जून तक करें आवेदन

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम का देशभर में 20 मेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में श्रमिकों के बच्चे ही एडमिशन के लिए पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 21 जून की कई है। ये आवेदन कॉलेजों में एडमिशन के लिए हैं, न कि नीट यूजी देने के लिए। नीट यूजी के लिए पहले ही ऑनलाइन फार्म भरे जा चुके हैं। ईएसआईसी के कॉलेजों में पीजी व सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी चल रहे हैं। जानकारों के अनुसार प्रदेश में भी ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए।