ESIC Medical College: छत्तीसगढ़ में ईएसआईसी का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों में ले सकते हैं प्रवेश, 21 जून तक करें आवेदन

एमबीबीएस सहित मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू (Photo AI)
ESIC Medical College: प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन श्रमिकों के बच्चे देश के विभिन्न राज्यों में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए 21 जून तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश नीट यूजी के माध्यम से होगा। नीट यूजी राजधानी समेत देश व विदेश के विभिन्न शहरों में 21 जून को होगी। यह री-नीट होगी। नकल के चलते एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट को रद्द कर दिया था।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम का देशभर में 20 मेडिकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में श्रमिकों के बच्चे ही एडमिशन के लिए पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 21 जून की कई है। ये आवेदन कॉलेजों में एडमिशन के लिए हैं, न कि नीट यूजी देने के लिए। नीट यूजी के लिए पहले ही ऑनलाइन फार्म भरे जा चुके हैं। ईएसआईसी के कॉलेजों में पीजी व सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी चल रहे हैं। जानकारों के अनुसार प्रदेश में भी ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए।
इस विशेष आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को उच्च व गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा देना है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर या सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र भी बिना किसी वित्तीय बाधा के डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in में आवेदन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए छात्र व पालक टोल फ्री नंबर 1800-11-2526 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी ESIC शाखा या राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
प्रदेश में 10 सरकारी समेत 15 मेडिकल कॉलेजों का संचालन हो रहा है। इन कॉलेजों में एमबीबीएस की 2330 सीटें हैं। इन सीटों पर स्थानीय छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। 21 जून को दोबारा नीट होने से जुलाई अंत तक रिजल्ट आने की संभावना है। अगस्त अंत तक या सितंबर में काउंसिलिंग शुरू हो सकती है। इससे नए सेशन में देरी तय है।
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